Vedel je, kaj bo storil Vladimir Putin: "Pripravljamo se že deset let"

Ukrajina je ta teden dobila zelo pomembne okrepitve – več sto brezpilotnih letalnikov iz Litve, ki lahko do tarč dostavijo do tri kilograme težka eksplozivna telesa in so tako rekoč imuni na kakršnekoli motilce signalov, ki bi jih uporabljala ruska vojska. Ukrajini je drone poslalo podjetje Granta Autonomy, ki je pred desetimi leti sicer nastalo prav zaradi potencialne ruske grožnje miru v Evropi, ki so jo že takrat prepoznali njegovi ustanovitelji.

V Litvi so še živi spomini na okupacijo

Podjetje Granta Autonomy je leta 2015 po ruski invaziji in priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leto prej z več somišljeniki ustanovil Gediminas Guoba iz Vilne, glavnega mesta Litve.

Kot je pred nekaj tedni zapisal v objavi na družbenem omrežju LinkedIn, si je takrat kot navaden civilist brez kakršnihkoli izkušenj v vojski ali z delom v obrambni industriji obljubil, da bo storil vse, da ruska vojska nikoli ne bo prečkala tudi meje med Rusijo in Litvo.

V državi so sicer še vedno živi spomini na sovjetsko okupacijo Litve in drugih baltskih držav, ki je trajala skoraj od začetka druge svetovne vojne in vse do razpada Sovjetske zveze leta 1991. Nekateri vojaški analitiki so medtem od začetka vojne v Ukrajini opozarjali, da bi novodobni ozemeljski apetiti Kremlja lahko zajeli tudi Baltik. Litvi in drugim baltskim državam so v zadnjih treh letih sicer večkrat odkrito grozili tudi nekateri ruski propagandisti, denimo Vladimir Solovjov, ki se je leta 2023 javno spraševal, zakaj Rusija Litvi sploh dovoli, da obstaja kot samostojna država.

Asimetrično vojskovanje

Gediminas Guoba je skupaj s sodelavci tako že leta 2015 začel razvijati brezpilotne letalnike (drone) in kasneje tudi manjša brezpilotna letala, saj je po lastnih besedah prepoznal prednosti tako imenovanega asimetričnega bojevanja.

Gre za vrsto vojskovanja, po kateri se potreba praviloma pojavi v primerih, ko je eden od udeležencev v konfliktu v izrazito podrejenem položaju in zato išče načine, kako čim bolj izenačiti razmerje sil na bojišču.

Soustanovitelja podjetja Granta Autonomy Gediminas Guoba (desno) in Laurynas Litvinas z izvidniškim brezpilotnim letalom Hornet XR. Foto: Granta Autonomy

Tako dobrih dronov naj ne bi izdelovala niti ameriška vojska

Guobovo podjetje Granta Autonomy je po navedbah medija Forbes danes eden od zelo redkih proizvajalcev razmeroma poceni brezpilotnih letalnikov, ki so izredno odporna, če ne kar imuna na motilce signalov, katerih namen je otežiti oziroma prekiniti komunikacijo med dronom in njegovim upravljavcem. Zaradi tega njihovi letalniki predstavljajo zelo dobro alternativo podobnim modelom ameriške vojske, ki so po navedbah Forbsa astronomsko dragi in ne povsem odporni proti motilcem signalov.

Napadalni droni podjetja Granta Autonomy z oznako GA-10FPV-AI, ki jih je Ukrajina po sklenitvi dogovora z litovsko vlado in podjetjem Granta Autonomy septembra lani prejela ta teden, lahko nosijo do tri kilograme težka eksplozivna telesa, letijo pa lahko do dvajset kilometrov daleč.

Brezpilotni letalnik GA-10FPV-AI, ki je po navedbah podjetja Granta Autonomy tako rekoč imun na motilce signalov. Foto: Granta Autonomy

Guoba je za Forbes priznal, da je večina sestavnih delov napadalnih dronov starih že deset let, a to sploh ne predstavlja težave, saj je bistvo njihove uporabnosti v resnici zelo zmogljiva programska oprema, je dejal za medij. Z umetno inteligenco podprta programska oprema dronom GA-10FPV-AI omogoča, da letijo in tarče poiščejo sami ter da se brez težav prebijejo skozi območja, kjer so aktivni motilci signala. S predvidene poti jih po navedbah podjetja Granta Autonomy ne spravijo niti zelo močni 2,5-kilovatni motilci.

Podjetje Granta Autonomy izdeluje tudi manjše brezpilotno letalo Hornet XR, ki je primerno predvsem za izvidniške misije, po navedbah Goube pa gre za edini izvidniški dron do zdaj, ki lahko deluje tudi na območjih na fronti, kjer Rusija aktivno uporablja intenzivne motilce signalov.

Po besedah Gediminasa Guobe v šestkilometrskem pasu na fronti v Ukrajini trenutno tako rekoč ne obstaja varen kraj, kamor bi se lahko vojak ene ali druge strani skril, ne da bi ga opazil kateri od brezpilotnih letalnikov. Fotografija prikazuje toplotne podpise ruskih vojakov, ki jih je zaznal izvidniški dron podjetja Granta Autonomy Hornet XR. Foto: Granta Autonomy

Litovci so svoje brezpilotne letalnike Ukrajini poslali že prej, in sicer takoj po začetku ruske invazije februarja 2022. Ker od ukrajinskih oboroženih sil niso dobili dovolj povratnih informacij, kako se njihovi droni obnesejo na bojišču, so se leto dni pozneje v sodelovanju z ukrajinsko vlado sami podali na fronto na vzhod Ukrajine, da bi informacije o uporabi brezpilotnih letalnikov dobili iz prve roke, je Gouba razkril za Forbes.

Povsem so odrezali Kitajce



Pomembna razlika med podjetjem Granta Autonomy ter drugimi proizvajalci napadalnih in izvidniških dronov, ki jih uporabljajo ukrajinski vojaki, je tudi vir najosnovnejših komponent, ki jih vgrajujejo v svoja brezpilotna letala in letalnike.



Po navedbah Goube namreč vse sestavne dele – od motorjev in magnetov do propelerjev in tiskanega vezja – pridobijo od lokalnih, torej litovskih proizvajalcev ali dobaviteljev. Sestavnih delov s kitajskim poreklom – Kitajska je največji svetovni proizvajalec dronov in komponent zanje – v svoje proizvode ne vgrajujejo.



S tem spodbujajo domače gospodarstvo, obenem pa niso odvisni od tujih dobavnih verig in morebitnih geopolitičnih sprememb, ki bi lahko vplivale na logistiko komponent, je še dejal Gouba.