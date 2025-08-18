Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

I. H., STA

Rekordno dnevno število potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

I. H., STA

Ljubljanska vzpenjača | Ljubljanski grad je letos do danes obiskalo več kot 807 tisoč obiskovalcev. | Foto STA

Ljubljanski grad je letos do danes obiskalo več kot 807 tisoč obiskovalcev.

Foto: STA

Preteklo soboto se je s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad peljalo 3.685 potnikov, kar je nov dnevni rekord. Prejšnji rekord s 15. avgusta 2018 je bil presežen za 15 potnikov, so danes sporočili z zavoda Ljubljanski grad.

S tirno vzpenjačo se je letos do vključno 16. avgusta peljalo 382.443 potnikov, kar je okoli deset odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Tudi sicer je bil grad pretekli konec tedna, ko je bil združen še s prazničnim petkom, 15. avgusta, zelo dobro obiskan – zabeležili so 21.240 obiskovalcev. Najbolj obiskano turistično točko v prestolnici in širše, kot pravijo, je letos do danes obiskalo več kot 807 tisoč obiskovalcev.

