Trije memecoini, na katere je vredno biti pozoren v septembru 2025

September 2025 prihaja z znaki, ki nakazujejo hitro premikajoč se zasuk na altcoin trgu. Več kazalnikov kaže na obdobje močnega zagona. Med stotinami žetonov izstopajo trije memecoini, ki pritegujejo pozornost zaradi svojega porasta aktivnosti. V nadaljevanju članek izpostavlja te kovance in dejavnike, ki jih ločujejo v tej vrhunski fazi.

Povpraševanje po $XYZ raste, saj njegova tržna kapitalizacija dosega mejnik 15 milijonov USD

Foto: XYZVerse

XYZVerse ($XYZ), ki je bil nedavno prepoznan kot Najboljši NOVI meme projekt, priteguje veliko pozornosti zaradi svoje izjemne ideje. Gre za prvo meme kriptovaluto, ki združuje navdušenje nad športom in inovacije spletne tehnologije web3.

Za razliko od tipičnih meme kovancev XYZVerse ponuja resnično uporabnost in jasen načrt za dolgoročni razvoj. Načrtuje lansiranje igrificiranih produktov ter partnerstva z velikimi športnimi ekipami in platformami.

Omeniti velja, da je XYZVerse enega izmed ciljev dosegel pred rokom, saj je sklenil partnerstvo z bookmaker.XYZ, prvo v celoti na verigi (on-chain) decentralizirano stavnico in igralnico. Kot dodatek imetniki žetonov $XYZ prejmejo ekskluzivne ugodnosti pri svoji prvi stavi.

Dinamika cen in načrti za kotacijo

Med predprodajno fazo je žeton $XYZ beležil stabilno rast. Od lansiranja se je cena povečala z 0,0001 USD na 0,005 USD, naslednja faza pa bo ceno potisnila na 0,01 USD. Končna predprodajna cena je 0,02 USD, nato pa bo žeton kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah.

Predvidena kotacijska cena 0,10 USD bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla do 1000-kratne donose, če bo projekt dosegel potrebno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot 15 milijonov USD, predprodaja pa se bliža naslednjemu pomembnemu mejnemu kamnu — 20 milijonov USD. Hiter napredek nakazuje močno povpraševanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Zmagovalci so nagrajeni

V XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni sodelavci so nagrajeni z airdropi žetonov XYZ za svojo predanost. To je igra, kjer največji navdušenci dosežejo največje nagrade.

Pot do zmage

S trdno tokenomiko, strateškimi kotacijami na CEX in DEX ter rednim uničevanjem žetonov je $XYZ ustvarjen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana tako, da ga potisne naprej, okrepi njegovo ceno in združi skupnost vernikov, ki verjamejo, da je to začetek nečesa legendarnega.

BONK: žeton, ki pretresa Solano

BONK je igriv kovanec, ki teče na hitrem omrežju Solana. Njegov maskota, vesel Shiba Inu, nakazuje povezavo z viralnimi pasjimi kovanci, kot sta Dogecoin in Shiba Inu. A BONK prinaša zasuk. Polovico vseh kovancev je šlo neposredno oboževalcem, ki uporabljajo Solana aplikacije za umetnost, igre in posojila. Ta ogromna razdelitev je zgradila zaupanje in razširila glas o kovancu. Ko je Coinbase dodal BONK, je cena v enem dnevu poskočila za več kot 100 odstotkov, kar je dokazalo, da množica pozorno spremlja dogajanje.

BONK izkorišča nizke provizije in hitre transakcije Solane, zato se mu lahko brez težav pridružijo tudi mali vlagatelji. Ekipa načrtuje BonkSwap, preprosto menjalnico, kjer bo kovanec poganjal posle v številnih mini aplikacijah. To bi lahko BONK postavilo v središče živahnega nakupovalnega središča digitalnih orodij. Pomanjkljivost je zelo visoka ponudba, ki lahko upočasni rast cene. A meme kovanci pogosto uspevajo v vročih trgih, BONK pa je eden redkih s konkretnimi načrti uporabe. Ljubitelji, ki iščejo svežo energijo onkraj Bitcoina, bodo morda v njegovem laježu našli vredno priložnost.

Dogwifhat: Solanin kuža, ki lovi velike dobičke v sezoni meme kovancev

Dogwifhat (WIF) je novi kuža v mestu. Žeton živi na Solani in nosi slavno pleteno kapo iz viralnega "dogwifhat" mema. Tako kot Dogecoin ali Shiba Inu želi tudi WIF spremeniti smeh v kovance. Ideja je preprosta: zabavna tema pritegne ljudi, množica jo širi po spletu, povpraševanje pa lahko eksplodira. Oboževalci delijo gife, trgujejo z nalepkami in sanjajo o poletu na luno. Ker je v obtoku ogromno žetonov, lahko že majhna gibanja močno zamajejo ceno. A prav ta divji duh je del njegovega šarma.

Zgrajen na Solani ima WIF korist od hitrih transakcij in nizkih provizij, kar mu daje prednost pred starejšimi pasjimi kovanci, ki še vedno čakajo v dolgih vrstah. Trenutno navdušenje na trgu daje prednost svežim memom in poceni verigam – WIF ustreza obema kriterijema. Pogosto se pojavlja ob BONK in drugih Solaninih zvezdnikih. Če se trenutna "sezona memov" nadaljuje, bi močna skupnost lahko WIF potisnila višje. Vendar pa se lahko isto navdušenje, ki ga poganja, brez opozorila tudi ohladi, zato ga mnogi imetniki obravnavajo bolj kot hitro igro kot dolgoročno naložbo.

BONK in WIF poskočita v bikovskem trendu, a prvi športni memecoin XYZVerse združuje meme in šport, daje nadzor skupnosti ter cilja na 20.000-odstotno rast.



Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.