St. M.

Torek,
11. 11. 2025,
9.15

1 ura, 11 minut

kriptovalute Celje kripto-prevare policija

Vesela kripto "dobroimetja", ostala praznih rok

St. M.

kripto prevara

Foto: Shutterstock

Celjski policisti znova opozarjajo na spletno prevaro, s katero je bila oškodovana oseba iz okolice knežjega mesta. Pod pretvezo, da ima na računu dobroimetje, so od osebe izvlekli podatke in ji pobrali denar.

"Neznani storilci so kontaktirali osebo z našega območja in ji dejali, da ima na računu dobroimetje, ki ga je prislužila s kriptovalutami, in da bo do sredstev lahko dostopala, če jim sporoči davčno številko in banko, kjer ima odprt račun, kar je tudi storila," so sporočili s PU Celje. Neznani storilci so nato privarčevana sredstva z njenega varčevalnega računa nakazali na tekoči račun, od tam pa na neznani račun.

Policija znova opozarja, da je internet postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami od ljudi izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti, opažajo policisti. 

Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do denarja lahkovernih oseb ali njihovih bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.

"Občane znova opozarjamo, naj ne bodo zaupljivi do neznancev, ki jim po telefonu obljubljajo dobičke, povezane z vlaganjem v kriptovalute in podobno," poudarja policija. 

