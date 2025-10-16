Vodilni Claude AI napoveduje kriptovalute z desetkratnim donosom v 2025

Kriptotrg po nedavnem padcu cen in popravljanju trga vstopa v novo fazo; obdobje priložnosti, ko številni vlagatelji znova vstopajo na trg v pričakovanju naslednjega bikovskega vala.

Da bi ugotovili, katere kriptovalute imajo največji potencial za rast v letu 2025, smo za analizo uporabili Claude AI, enega najnaprednejših modelov umetne inteligence.

Claude je analiziral več sto projektov glede na tržno kapitalizacijo, razvoj, aktivnost skupnosti in tržne trende.

Na sliki spodaj lahko vidite, katere tri projekte je AI označil kot najobetavnejše za leto 2025 ali pa svojo analizo opravite sami prek orodja Claude AI.

Rezultati kažejo na tri močne kandidate: BTC Hyper, Snorter in Pepenode; projekte, ki združujejo inovativno tehnologijo, hitro rast skupnosti in dolgoročno vizijo.

BTC Hyper – Najuspešnejša predprodaja leta 2025 z več kot 23 milijoni evrov zbranih sredstev

BTC Hyper predstavlja prvo pravo Layer-2 rešitev za Bitcoin, ki združuje varnost najstarejše kriptovalute z hitrostjo in učinkovitostjo sodobnih blockchain platform.

Projekt uporablja Solana Virtual Machine (SVM) za izvajanje transakcij, kar omogoča skoraj takojšnje poravnave in zanemarljive provizije. Ta inovativna kombinacija odpravlja glavne omejitve omrežja Bitcoin – počasne transakcije in visoke stroške.

Predprodaja projekta je pritegnila izjemno pozornost – zbrali so že več kot 23 milijonov evrov, kar kaže na zaupanje vlagateljev. Ob tem ponujajo tudi možnost stakinga z letnim donosom okoli 174 odstotkov (APY).

Ekipa za BTC Hyper gradi celoten ekosistem decentraliziranih aplikacij (dApps), vključno z decentraliziranimi borzami, NFT platformami in DeFi rešitvami. Če bo razvoj potekal skladno z načrti in pridobi podporo Bitcoin skupnosti, bi projekt lahko dosegel večkratnik trenutne vrednosti v letu 2025.

Snorter – Prvi Telegram bot na Solani

Snorter ($SNORT) je eden od projektov, ki želijo izkoristiti rast trga meme kovancev. Gre za Telegram trgovalnega bota, ki omogoča izjemno hitro trgovanje na omrežjih Solana in Ethereum – kar je ključno pri zgodnjih vstopih v nove kriptovalute.

Projekt je v predprodaji že presegel 4,8 milijona evrov, kar potrjuje zanimanje trgovcev. Poleg tega ponuja staking z donosom približno 165 odstotkov APY, kar spodbuja dolgoročno zadrževanje žetonov.

Uporabniški vmesnik Snorter bota je preprost in integriran v Telegram, vključuje pa funkcije, kot so avtomatično sledenje lansiranjem, copy trading ter napredni varnostni mehanizmi.

Trg trading botov hitro raste, saj vse več vlagateljev išče orodja za avtomatizirano trgovanje. Snorter cilja prav na ta segment, kar mu daje realno možnost, da postane eden izmed vodilnih igralcev v svoji niši.

Pepenode – PEPE, na katerem lahko rudarite kovance brez opreme

Projekt Pepenode razvija decentralizirano infrastrukturo za podporo Web3 aplikacijam. Uporabnikom omogoča, da z lastnimi strežniki prispevajo k varnosti in stabilnosti različnih blockchain omrežij. V zameno prejemajo PEPENODE žetone, kar ustvarja sistem pasivnega dohodka.

Token služi tudi kot ključni element ekosistema, saj imetniki z večjim številom žetonov pridobijo dostop do višjih nagrad in posebnih funkcij. Projekt aktivno gradi partnerstva z blockchain in DeFi protokoli, ki potrebujejo zanesljivo infrastrukturo, kar povečuje njegovo praktično uporabnost.

Zaradi enostavne uporabe in nizkega praga za vstop želi Pepenode pritegniti širšo skupnost uporabnikov, ne le tehničnih strokovnjakov. Dolgoročni cilj je vzpostavitev lastnega blockchaina, optimiziranega za node operacije – kar bi Pepenode lahko postavilo ob bok največjim infrastrukturnim projektom v svetu Web3.

Zakaj vlagatelji uporabljajo umetno inteligenco za iskanje novih kriptovalut?

Z naraščajočim številom novih žetonov in projektov na trgu je za povprečnega vlagatelja skoraj nemogoče spremljati vse priložnosti v realnem času.

Zato se vse več analitikov in trgovcev zanaša na umetno inteligenco (AI), ki omogoča obdelavo ogromnih količin podatkov od tržnih gibanj do aktivnosti na družbenih omrežjih.

Platforme, kot je Claude AI, uporabljajo napredne modele za analizo sentimenta, obsega trgovanja in razvojne dinamike projektov. Na ta način lahko hitro prepoznajo trende, ki bi jih človeški analitik spregledal.

AI orodja torej ne ponujajo le napovedi, temveč tudi vpogled v razmerje med tveganjem in donosom, kar vlagateljem pomaga pri bolj informiranih odločitvah.

V letu 2025 naj bi prav kombinacija človeške presoje in umetne inteligence postala ključna prednost pri iskanju naslednjih desetkratnih kriptovalut.

Leto 2025 bi lahko prineslo novo fazo rasti za kriptovalute z realno uporabnostjo in inovativnimi pristopi. Projekti, kot so BTC Hyper, Snorter in Pepenode, ponujajo zanimiv vpogled v prihodnost blockchain tehnologije – od hitrosti in učinkovitosti do decentralizirane infrastrukture in umetne inteligence.

Če se bodo njihove napovedi uresničile, bi ti projekti lahko postali med ključnimi nosilci naslednjega bikovskega cikla.

Naročnik oglasnega sporočila je Clickout Media.