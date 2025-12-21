Nedelja, 21. 12. 2025, 22.23
22 minut
Začetek afriškega prvenstva 2026
Začelo se je s spektaklom in fantastičnimi škarjicami Maročana #video
Maroška nogometna reprezentanca je na prvi tekmi 35. afriškega prvenstva premagala Komore z 2:0 in uspešno začela boje pred domačimi navijači. Pred slabimi 70.000 gledalci v Rabatu sta v drugem polčasu za prve favorite tekmovanja in zadnje polfinaliste svetovnega prvenstva zadela Brahim Diaz in Ayoub El Kaabi. Napadalec Olympiakosa se je podpisal pod spektakularen zadetek s škarjicami.
Brahim Diaz, krilni nogometaš madridskega Reala, je zadel v 55. minuti po podaji branilca Manchester Uniteda Noussaira Mazraouija. Napadalec Olympiakosa Ayoub El Kaabi je nato v 74. minuti s spektakularnim zadetkom, dosegel ga je s škarjicami, postavil piko na i.
Zadetek El Kaabija, dosežen s škarjicami:
Premier but de la CAN 2025 au Maroc, déjà le plus beau but de la compétition, inscrit par Ayoub El Kaabi face aux Comores ! 🇲🇦⚽ #MARCOM | #CAN2025 pic.twitter.com/OlIc57jYCq— Mookie 🇲🇦 (@MookieBarbu) December 21, 2025
Po okrevanju po poškodbi je bil sicer za prvo tekmo že nared domači zvezdnik Paris Saint-Germaina Achraf Hakimi, a ga selektor Walid Regragui s klopi ni poslal na zelenico proti skromni ekipi Komorov.
Za Maročane, ki lovijo drugo lovoriko (1976) je v 11. minuti enajstmetrovko zapravil Soufiane Rahimi, za nameček pa je moral v 19. minuti z igrišča poškodovani Romain Saiss.
Domača zasedba je imela ves čas pobudo, si ustvarila več priložnosti in večkrat sprožila proti vratom tekmeca (16:4), a je malce škripala učinkovitost.
Otvoritveno srečanje afriškega pokala narodov je potekalo pred 70 tisoč gledalci.
Maroko drugič gosti turnir najboljših afriških reprezentanc. Med njimi je doslej največkrat, sedemkrat, slavil Egipt, pet naslovov ima Kamerun, štiri pa Gana.
Prvenstvo se bo v skupinskem delu s 24 izbranimi vrstami nadaljevalo do 31. decembra, izločilni boji pa se bodo z osmino finala začeli 3. januarja. Finale bo 18. januarja v Rabatu.