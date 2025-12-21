Začelo se je s spektaklom in fantastičnimi škarjicami Maročana #video

Maroška nogometna reprezentanca je na prvi tekmi 35. afriškega prvenstva premagala Komore z 2:0 in uspešno začela boje pred domačimi navijači. Pred slabimi 70.000 gledalci v Rabatu sta v drugem polčasu za prve favorite tekmovanja in zadnje polfinaliste svetovnega prvenstva zadela Brahim Diaz in Ayoub El Kaabi. Napadalec Olympiakosa se je podpisal pod spektakularen zadetek s škarjicami.

Brahim Diaz, krilni nogometaš madridskega Reala, je zadel v 55. minuti po podaji branilca Manchester Uniteda Noussaira Mazraouija. Napadalec Olympiakosa Ayoub El Kaabi je nato v 74. minuti s spektakularnim zadetkom, dosegel ga je s škarjicami, postavil piko na i.

Zadetek El Kaabija, dosežen s škarjicami:

Premier but de la CAN 2025 au Maroc, déjà le plus beau but de la compétition, inscrit par Ayoub El Kaabi face aux Comores ! 🇲🇦⚽ #MARCOM | #CAN2025 pic.twitter.com/OlIc57jYCq — Mookie 🇲🇦 (@MookieBarbu) December 21, 2025

Po okrevanju po poškodbi je bil sicer za prvo tekmo že nared domači zvezdnik Paris Saint-Germaina Achraf Hakimi, a ga selektor Walid Regragui s klopi ni poslal na zelenico proti skromni ekipi Komorov.

Za Maročane, ki lovijo drugo lovoriko (1976) je v 11. minuti enajstmetrovko zapravil Soufiane Rahimi, za nameček pa je moral v 19. minuti z igrišča poškodovani Romain Saiss.

Domača zasedba je imela ves čas pobudo, si ustvarila več priložnosti in večkrat sprožila proti vratom tekmeca (16:4), a je malce škripala učinkovitost.

Otvoritveno srečanje afriškega pokala narodov je potekalo pred 70 tisoč gledalci. Foto: Guliverimage

Maroko drugič gosti turnir najboljših afriških reprezentanc. Med njimi je doslej največkrat, sedemkrat, slavil Egipt, pet naslovov ima Kamerun, štiri pa Gana.

Prvenstvo se bo v skupinskem delu s 24 izbranimi vrstami nadaljevalo do 31. decembra, izločilni boji pa se bodo z osmino finala začeli 3. januarja. Finale bo 18. januarja v Rabatu.