Potem ko se je poslovil od jutranjega programa Radia Aktual, je Gašper Rifelj predstavil nov videospot za pesem Raj, ki je nastal v Maroku. Kot je pojasnil, je to državo za videospot izbral, ker je tam našel pravo kuliso za sporočilo pesmi. Raj namreč govori o pogumu ter tem, da si upaš nekaj spremeniti in stopiti iz cone udobja, zato si je za videospot želel nekaj vizualno močnejšega, z barvami, soncem in kontrasti.

Poglejte:

A snemanje ni bilo preprosto. Temperature so se povzpele nad 45 stopinj Celzija, do posameznih lokacij so se vozili tudi po tri ure, urnik je bil naporen, razmere pa daleč od idealnih. Za piko na i so med snemanjem doživeli prometno nesrečo. Svoj avtomobil so parkirali ob cesti pred letoviščem, kjer jih je lastnik povabil na tradicionalni čaj. Le nekaj minut pozneje se je v njihov avtomobil zaletel motorist in poškodoval njegov zadnji del.

Gašper Rifelj je ob tem priznal, da je pričakoval drugačne odzive in razplet, kot ga je nato doživel: "Motorist je ostal na kraju nesreče, vse priznal, prišla je policija in se lotila zapisnika. Nihče se ni jezil, vse so rešili mirno. Po vsem skupaj so nas celo povabili na kosilo. Ta njihova odprtost me je res presenetila."

