Mura Nona glavni favorit pred novo sezono ženske nogometne lige

V nedeljo se bo začela nova sezona ženske nogometne lige Triglav. V sezoni 2025/26 bo v ligi igralo 11 klubov, eden več kot v prejšnji, naslov pa bo branila Mura Nona. Klub iz Fazanerije je glavni favorit za novo zvezdico. Ta bi bila zanj že sedma zapovrstjo, skupno pa 13.

Črno-bele iz Murske Sobote, ki jih še naprej vodi Vladimir Kokol, so se pred sezono nekoliko okrepile, prišle so branilka Joanna Olszewska, vratarka Sara Nemet, bočna branilka Elena Paneska in napadalka Ana Milović.

Slednja si je v slovenskem prvenstvu prislužila sloves ene najučinkovitejših napadalk, saj je v dresu Olimpije na 114 tekmah dosegla kar 277 zadetkov. Reprezentantka se je sicer k Muri preselila iz praške Slavie.

Prvakinje še močnejše

Špela Kolbl: Novinke so se dobro vklopile, smo uigrane. Foto: Jure Banfi "Okrepili smo se tam, kjer smo najbolj potrebovali nadgradnjo. Mislim, da smo zelo dobro pripravljeni, kar so pokazale tudi pripravljalne tekme," je na novinarski konferenci povedal Kokol.

Nekaj ključnih igralk je tudi podaljšalo pogodbe z Muro, med njimi je tudi Špela Kolbl. "Vzdušje je super, skozi priprave, na katerih smo garale, smo se povezale. Novinke so se dobro vklopile, smo uigrane," pa pred začetkom sezone pravi Kolbl.

Sobočanke bodo ob domačih lovorikah poskušale čim dlje priti tudi v evropskih tekmovanjih. Med 27. in 30. avgustom bodo gostile turnir 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakinj. Na njem bodo v polfinalu igrale proti slovaški zasedbi Spartak Myjava.

Zmagovalec turnirja, na katerem bo drugi polfinalni par Biik-Šimkent - Katovice, bo napredoval v 3. krog kvalifikacij lige prvakov, poraženec finala pa bo nastope nadaljeval v novoustanovljenem tekmovanju, imenovanem evropski pokal. "Pripravljalno obdobje je minilo prav s to prvo evropsko tekmo v mislih. Tekmeca smo analizirali in mislim, da imamo možnosti, da se že takrat pokažemo v dobri luči," je še dejal Kokol.

Ljubljančanke ambiciozne, toda ...

Za Sobočankami so prejšnjo sezono na drugem mestu sklenile igralke Ljubljane, sicer pokalne zmagovalke. Te nameravajo pod vodstvom Urške Žganec tudi tokrat biti trn v peti favoriziranim Sobočankam, a priznavajo, da so slednje zelo močne.

"V prejšnji sezoni smo naredili zgodovinska rezultata z drugim mestom v prvenstvu in s pokalno zmago. Zdaj bi bil normalen cilj naskok na naslov, ampak se v klubu zavedamo, da moramo še kar nekaj narediti na področju organizacije, infrastrukture ... Gremo pa na vsaki tekmi na zmago in moramo biti bolj konstantni," je pojasnila Žganec in dodala, da je glavnina ekipe skupaj že osem let, a da si želijo biti bolj raznoliki, z več igralnimi sistemi in manj predvidljivosti. "Ne sme se nam dogajati, da izgubljamo točke proti ekipam nižje na lestvici."

Urška Žganec je Ljubljano v prejšnji sezoni popeljala do pokalne lovorike. Lahko letos Muro izzove tudi za naslov državnih prvakinj? Foto: Aleš Fevžer

V ligi za prvaka sta v minuli sezoni igrali še ekipi Olimpije in Radomelj, ki sta končali na tretjem in četrtem mestu, tudi tokrat bo to bržčas njun domet. Ljubljančanke so močno pomlajene, trenutno se ukvarjajo tudi s poškodbami nekaterih ključnih igralk, strateg Radomelj Matej Rožič Mavrič pa pravi, da je veliko rezerv še pri fizični pripravljenosti.

V ligi bodo v novi sezoni igrali še Primorje, ki je v prejšnji sezoni dobilo bitko spodnjega dela lige, v novi pa ga bo vodil spet Andi Mamić in meri na mesta med prvimi štirimi, Aluminij, Krim, Gažon, Maribor, Cerklje in novinec Žalec Trbovlje, pri katerem priznavajo, da bodo najprej sploh poskusili "preživeti sezono".

Pari uvodnega kroga, vse tekme bodo v nedeljo, so Mura Nona - Olimpija, Gažon Le-Log - Aluminij, Ljubljana - Krim Hubat, Žalec Trbovlje - Primorje Tosla Nutricosmetics in Cerklje - Maribor. Prosta je ekipa Radomelj.

Ekipe bodo sprva odigrale 22 krogov - vsaka ekipa po 20 tekem - po dvokrožnem sistemu, potem pa bodo v ligi za prvaka igrale prve štiri ekipe (šest krogov), v drugem delu lestvice pa bo preostalih sedem ekip odigralo še po šest tekem.

Dosedanji prvaki ženske lige: 2024/25 Mura Nona

2023/24 Mura Nona

2022/23 Mura Nona

2021/22 Pomurje

2020/21 Pomurje

2019/20 zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo uradnega prvaka;

2018/19 Pomurje

2017/18 Olimpija

2016/17 Olimpija

2015/16 Pomurje

2014/15 Pomurje

2013/14 Pomurje

2012/13 Pomurje

2011/12 Pomurje

2010/11 Krka

2009/10 Krka

2008/09 Krka

2007/08 Krka

2006/07 Krka

2005/06 Pomurje Davidov hram

2004/05 Krka

2003/04 Krka

2002/03 Krka

2001/02 Škale - Mila - Krško

2000/01 Ilirija

1999/00 Škale Pande

1998/99 Jarše

1997/98 Bull Ilirija

1996/97 Bull Ilirija

1995/96 Pikapolonica Jarše

1994/95 Ilirija Krašcommerce

1993/94 Tesar Ižakovci

1992/93 Krim

