Zimska pravljica ob jezeru Jasna v Kranjski Gori – popoln družinski oddih v srcu Julijskih Alp

Ste že doživeli pravo zimsko pravljico – tisto, ko zrak diši po sveže zapadlem snegu, Julijci zažarijo v prvem jutranjem svitu in se svet za trenutek resnično ustavi? Si predstavljate, da se zbudite ob pogledu na zasneženo jezero Jasna, dan pa začnete počasi, v sproščenem ritmu, v apartmaju z razgledom na zimsko pokrajino, kjer vas pričaka postrežen zajtrk za popoln začetek dneva?

Po sprehodu okrog jezera Jasna vas v toplem zavetju pričaka Gostilna Jasna – jedi treh dežel, kjer kulinarika Slovenije, Italije in Avstrije oživi v sodobnih, domačih in toplih interpretacijah. Začnete lahko s kokošjo juho z domačo kokoško kmetije Galjot, nadaljujete z idrijskimi žlikrofi z divjačinskim golažem, pohanim p’šancem Jasna, jetrcami s pire krompirjem, polento s panceto ali aromatičnimi linguini z natrgano govedino.

Posebnost gostilne je koncept “Deliti je lepo”, ustvarjen za razširjene družine in prijatelje, ki si želijo pristnega druženja ob skupni mizi. Med priljubljenimi izbirami so krača, slovenski krožnik in pohana gajbica – jedi, ki mizo napolnijo z domačnostjo in povezanostjo.

V kombinaciji z zimskim razkošjem Jasna Natur Resorta, doma Gostilne Jasna – jedi treh dežel, se zimski oddih spremeni v doživetje, ki poveže naravo, okus in trenutek v eno samo nepozabno zgodbo. V toplem alpskem ambientu lahko Gostilna Jasna sprejme kar do 120 gostov, kar jo naredi idealno tudi za večje družine in zaključene skupine.

Dobrodošli v Jasno – alpsko pravljico za vso družino

Ko se jezero Jasna v Kranjski Gori odene v snežno belino in se v njegovem zrcalu zasvetijo vrhovi, kraj oživi v svoji najtoplejši zimski podobi – v objemu narave, družinskih trenutkov in pristnih doživetij, ki jih najdete le tukaj. Pravljično vzdušje se ob mraku še okrepi: na pomolih se prižge na tisoče lučk, v zraku zadiši po cimetu, vroči čokoladi in pečenih penicah, otroški smeh pa napolni Zimsko praznično vasico v Jasni, ki postane oder najlepših zimskih spominov.

Le nekaj korakov stran vas pričakajo Alpski pravljični igluji – čarobne steklene kupole pod zvezdnim nebom, kjer se toplina, razgled in kulinarika treh dežel – Slovenije, Italije in Avstrije zlijejo v nepozabno izkušnjo. Igluji so idealni za družine, prijatelje ali zaključene družbe, saj sprejmejo do 10 gostov, po 18. uri pa je zanje zagotovljeno tudi brezplačno parkiranje v neposredni bližini resorta.

V Jasni se zima ne le vidi – v Jasni se zima doživi.

Mizo za svojo kulinarično izkušnjo lahko vnaprej rezervirate tukaj.

Apartmaji z razgledom na jezero Jasna in Julijske Alpe ter družinam prijazen zimski smučarski paket s polpenzionom

Jasna Natur Resort, umeščen tik ob jezeru Jasna na eni najlepših lokacij v Sloveniji in le dve minuti vožnje od smučišča Kranjska Gora, ponuja popoln dom za družinske zimske počitnice. Gostom je omogočeno celodnevno parkiranje ob smučišču Kranjska Gora, za goste resorta pa je zagotovljeno parkirišče tik pred resortom. Do smučišča se lahko odpravijo tudi s SKI busom, ki neposredno povezuje jezero z osrčjem smučarskega dogajanja.

Prostorni, sodobni apartmaji so zasnovani z mislijo na družine; nekateri, imenovani Super Chalet sprejmejo tudi dve družini in s tem zagotavljajo udobje za daljše počitniško bivanje. Vsi apartmaji se ponašajo s panoramskimi pogledi na zasneženo jezero Jasna in okoliške vrhove, teraso ali balkonom, izbrani pa tudi s kaminom, ki ustvari tisto pravo alpsko toplino.

Otroške ugodnosti, ki razveselijo vsakega starša

Popolno brezskrbnost gostom prinaša Družinski SKI POLPENZION paket Jasna, ki združuje udobje, kulinariko in doživetje. Paket vključuje minimalno pet nočitev z zajtrkom in večerjo v Gostilni Jasna – jedi treh dežel, smučarske ugodnosti ter številne bonuse:

panoramsko savno,

večere ob ognju s peko penic,

neomejeno vročo čokolado za otroke in vroče napitke za odrasle v času Veselih uric v Jasni ,

, pohod z eko baklami,

celodnevno parkiranje ob smučišču Kranjska Gora.

Družine bodo navdušene tudi nad izjemno ponudbo smučarskih kart:

otroci do 6 let smučajo brezplačno v Kranjski Gori in Trbižu,

v Kranjski Gori in Trbižu, otroci med 6. in 15. letom pa imajo 50-odstotni popust pri nakupu Julian Alps International Ski Passa, ki velja v treh deželah in kar 16 smučiščih.

Z Jasno se zima spremeni v pravljico, ki se dotakne prav vsake družine – nežno, pristno in nepozabno.

Več o Družinskem Jasna SKI POLPENZION paketu.

Veseli december v Jasni – praznična doživetja, ki ogrejejo srce

V Jasni praznični čas vsako leto zaživi na prav poseben način, zato z veseljem vabimo v Veseli december v Jasni – čas, ko se zimski dnevi ovijejo v toplo praznično svetlobo. V prijetnem zavetju Gostilne Jasna – jedi treh dežel vas čaka božična večerja za božič ter silvestrska večerja v Jasni, zato vas že zdaj prijazno vabimo, da si rezervirate svoj praznični večer. V objemu jezera in gora prazniki dobijo svojo edinstveno, nežno čarobnost.

Poseben vrhunec dogajanja predstavlja silvestrovanje v Alpskih pravljičnih iglujih, kjer pod zvezdnatim nebom in v objemu topline nastane eno najbolj magičnih sloves letošnjega leta. Čaroben večer, ki ga lahko doživite le v Jasni.

Vsako decembrsko soboto vse do božiča ob 18. uri se v Jasni zaslišijo tudi božične pesmi Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora, ki s svojim glasom pričarajo pristno praznično vzdušje ob jezeru.

Za tiste, ki želijo čar Jasne podariti naprej, je odgovor preprost: Za darilo, ki ogreje srce, podarite trenutke – darilni bon Jasna, več na: jasnaresort.com