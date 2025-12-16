Kako prihraniti pri ogrevanju: zakaj je prezračevanje z rekuperacijo pozimi nujno, ne luksuz

Ko se začne kurilna sezona in zapremo okna, se hitro pokaže, kako pomembno je prezračevanje pozimi . Zrak v stanovanju postane težak, okna se rosijo, v kotih se pojavi plesen, hkrati pa si nihče ne želi izgubljati toplote. Prav tu pride v ospredje prezračevanje z rekuperacijo toplote , sodobna rešitev, ki omogoča svež zrak brez večjih toplotnih izgub in pomembno prispeva k prihranku pri ogrevanju .

Pametni prezračevalni sistemi, kot je dLuft Smart Fresh, dokazujejo, da je kakovosten zrak v domu mogoč tudi pozimi – brez prepiha in brez visokih računov za energijo.

V tem zapisu boste izvedeli:

● Zakaj klasično zračenje z odpiranjem oken pozimi povzroči velike toplotne izgube?

● Kako lokalna rekuperacija ohrani do 97 odstotkov toplote in s tem optimizira porabo energije?

● Na kakšen način prezračevalni sistem samodejno odvaja odvečno vlago in preprečuje nastanek plesni?

● Zakaj je dLuft Smart Fresh idealen za spalne in bivalne prostore?

Zakaj je zrak v domu pozimi najslabši?

V kurilni sezoni večino časa preživimo v zaprtih prostorih. Kuhanje, prhanje, sušenje perila in že samo dihanje stanovalcev nenehno zvišujejo raven vlage in CO₂. Ker so okna zaradi mraza zaprta, se ta vlaga kopiči.

Posledice so hitro opazne:

– zatohel zrak,

– slabše počutje in koncentracija,

– kondenz na oknih in stenah,

– dolgoročno nastanek plesni.

Prezračevanje prostorov zato ni zgolj vprašanje udobja, temveč zdravja in dolgoročne zaščite doma.

Znaki, da vaš dom potrebuje boljše prezračevanje

Če opazite dva ali več spodnjih znakov, je menjava zraka v vašem domu verjetno nezadostna:

● zarošena okna v spalnici,

● temne pike v kotih ali za omarami (plesen),

● perilo se v stanovanju suši več kot 24 ur,

● ob vstopu zaznate vonj po zatohlem,

● jutranji glavoboli ali suho grlo,

● vlaga v kopalnici vztraja dolgo po prhanju.

Zakaj klasično zračenje pozimi pomeni izgubo toplote?

Naravno prezračevanje z odpiranjem oken sicer izboljša kakovost zraka, vendar pozimi povzroča velike toplotne izgube. Topel zrak uide iz prostora, vstopi pa hladen zunanji zrak, ki ga mora ogrevalni sistem znova segreti.

Rezultat so:



● višja poraba energentov,

● večji stroški ogrevanja,

● neprijeten občutek mraza in prepiha.

Pri klasičnem zračenju toploto dobesedno spuščamo skozi okno.

Primerjava: Klasično zračenje vs. rekuperacija

Klasično zračenje Prezračevanje z rekuperacijo Toplota Izguba ogretega zraka,

vstop mrzlega. Keramični izmenjevalnik zadrži

toploto v prostoru. Poraba Višja poraba energentov za

ponovno ogrevanje prostorov. Manj toplotnih izgub → nižji stroški

ogrevanja. Rekuperator porabi le za en

evro električne energije mesečno. Vlaga Nihanje stopnje vlažnosti (suh zrak ob zračenju,

vlaga ob zaprtju). Stalno, enakomerno odvajanje

vlage brez temperaturnih nihanj. Udobje Prepih, vdor mrzlega zraka, hrup

in prah z ulice. Tiho delovanje, zaprta okna, brez

prepiha, zrak, prečiščen skozi kar dva

filtra (brez cvetnega prahu,

alergenov, smoga ipd.).

Prezračevanje z rekuperacijo: svež zrak brez izgub

Lokalna rekuperacija deluje drugače. S pomočjo keramičnega izmenjevalnika toplote sistem zadrži do 97 odstotkov toplote, hkrati pa zagotavlja stalno dovajanje svežega zraka.

V primerjavi s klasičnim zračenjem:

● toplota ostane v prostoru,

● poraba energije je nižja,

● vlaga se odvaja enakomerno,

● ni prepiha, hrupa ali vdora prahu,

● zrak je prečiščen skozi dva filtra (alergeni, cvetni prah, smog).

Poraba električne energije za delovanje sistema znaša približno en evro na mesec, učinek na udobje bivanja pa je takojšen.

Prostori, kjer se težave pojavijo najhitreje

Kopalnica in pralnica

Največ vlage nastane prav tukaj. Rekuperacija jo sproti odvaja in preprečuje kondenz ter plesen.

Spalnica

Ponoči se nabereta vlaga in CO₂, zato je zrak zjutraj pogosto težak. Rekuperator zagotavlja svež zrak brez ohlajanja prostora.

Kuhinja

Para in vonjave pri kuhanju se hitro odstranijo z učinkovitim prezračevalnim sistemom.

Kletni prostori

Zaradi nizkih temperatur in slabega pretoka zraka so idealni za razvoj plesni. Rekuperacija poskrbi za stalno kroženje zraka.

Kako rekuperacija toplote optimizira porabo in ohranja udobje?

Morda se sprašujete, kako lahko naprava dovaja zunanji zrak pri nizkih temperaturah, v prostor pa vseeno vstopa topel zrak.

Ključ je v keramičnem izmenjevalniku toplote, ki shranjuje toploto iz odpadnega zraka in jo nato prenese na sveži zunanji zrak.

Sistem dLuft Smart Fresh deluje v dveh ciklih:

1. Izsesavanje (75 sekund): Ventilator odvaja topel, iztrošen zrak iz prostora. Ko ta zrak prehaja skozi keramično satovje, se toplota in del vlage shranita v keramiki.

2. Dovajanje (75 sekund): Ventilator obrne smer. Hladen zunanji zrak potuje skozi ogreto keramiko, kjer prevzame shranjeno toploto in v prostor vstopi prijetno topel.

Rezultat? V prostor dobite svež zrak, ki ima temperaturo zelo blizu sobne. Učinkovitost vračanja toplote pri sistemih dLuft dosega do 97 odstotkov. To pomeni, da vaš ogrevalni sistem skoraj ne zazna, da se zrak menja, vaša poraba energije pa ostaja pod nadzorom.

dLuft Smart Fresh: pametno prezračevanje za vsak dom

DLuft Smart Fresh je lokalni prezračevalni sistem, ki se vgradi neposredno v zunanjo steno. Brez centralnih cevi in brez večjih gradbenih posegov.

Prednosti:

● brezžično delovanje v paru,

● senzor vlage, temperature ali CO₂,

● samodejno prilagajanje delovanja,

● upravljanje prek aplikacije na vašem mobilnem telefonu ali prek daljinskega upravljalnika,

● idealna rešitev za starejše objekte in celostne prenove.

30 odstotkov EKO subvencije: nižja investicija, hitrejši prihranek

Pomembna prednost pri odločitvi za prezračevanje z rekuperacijo je tudi 30 odstotkov EKO subvencije, ki jo lahko investitorji uveljavljajo pri vgradnji energetsko učinkovitih prezračevalnih sistemov z vračanjem toplote.

Subvencija pomeni, da Eko sklad sofinancira del investicije, s čimer se začetni strošek občutno zniža. Pri lokalnih sistemih, kot je dLuft Smart Fresh, subvencija velja na parno število naprav, kar omogoča učinkovito prezračevanje več prostorov hkrati.

Za uporabnika to pomeni:



● nižjo začetno investicijo,

● hitrejšo povrnitev stroškov,

● dodatne prihranke pri ogrevanju,

● bolj zdravo in trajnostno bivalno okolje.

Praznična ponudba: dolgoročen prihranek in boljši zrak za vaš dom

Foto: Svet Real

Če želite zimo preživeti v toplem domu brez vlage, kondenza in plesni, je zdaj pravi trenutek za ukrepanje. Z vgradnjo prezračevalnega sistema dLuft boste izboljšali kakovost bivanja in dolgoročno optimizirali porabo energije.

Ob aktualni praznični akciji si zagotovite:



● 45-odstotni popust na prezračevalne sisteme dLuft,

● brezplačen Premium paket (sami izbirate med tremi različnimi nagradami),

● sedem let garancije,

● 30 odstotkov EKO subvencije (na parno število naprav).

Naročnik oglasnega sporočila je SVET REAL D. O. O.