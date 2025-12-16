Zajadrajte v leto 2026 na krilih ljubezni! Na Novoletnem koncertu Orkestra Slovenske filharmonije bodo tokrat pod taktirko Basa Wiegersa zazveneli izbrana klasika Haydna, Čajkovskega in Prokofjeva ter šansoni Jacquesa Brela, kupid pa bo svoje puščice zamenjal za trobento, saj se bo slovenskim filharmonikom na odru pridružil tudi očarljivi belgijski trobentač Jeroen Berwaerts.

Slovenska filharmonija in Cankarjev dom vabita na tradicionalni Novoletni koncert Orkestra Slovenske filharmonije, ki bo v četrtek, 1. januarja 2026, ob 18. uri. Ob tej priložnosti bo slovenske filharmonike vodil priljubljeni nizozemski dirigent Bas Wiegers, ki spada v sam vrh dirigentov 21. stoletja. Kot gostujoči dirigent številnih evropskih simfoničnih orkestrov, ansamblov in opernih hiš mojstrsko interpretira glasbo vse od baroka do današnjega časa, redno pa nastopa tudi na pomembnejših glasbenih festivalih.

V Gallusovi dvorani se bo Orkestru Slovenske filharmonije pridružil še očarljivi belgijski trobentač Jeroen Berwaerts, čigar univerzalna ljubezen do glasbe ne pozna meja. Njegov zaščitni znak je ponovno oživljanje standardnega repertoarja za trobento v prepletu z izvirnimi in nepričakovanimi vsebinami. Ob igranju na inštrument pogosto prevzame tudi pevsko vlogo, saj je poleg študija trobente končal še študij džezovskega petja na Kraljevem konservatoriju v Gentu.

Foto: Slovenska filharmonija, Arih Dinamik, d.o.o. Novoletni koncert Orkestra Slovenske filharmonije bo odprl slavnostni Concerto grosso a quattro chori baročnega skladatelja Gottfrieda Heinricha Stölzla, ki mu bo sledil Koncert za trobento in orkester v Es-duru Josepha Haydna, v katerem bo občinstvo lahko občudovalo Berwaertsovo lahkotno virtuoznost. V drugem delu koncerta pa se bo gostujoči trobentač predstavil tudi kot izjemen interpret treh arij iz opere Veliki makaber Györgya Ligetija, prirejenih za trobento in orkester.

Koncert bodo poleg tega dopolnili še izbrani ljubezenski prizori Romea in Julije, kot sta jih v jeziku glasbe poustvarila Peter Iljič Čajkovski in Sergej Prokofjev, večer pa bodo zaokrožili izbrani šansoni Jacquesa Brela, ki še danes nagovarjajo poslušalce s presunljivimi besedili, podkrepljenimi s čustveno globino ter poetičnostjo privlačnih melodij, ritmov in harmonij.

Preživite 1. januar v dobri družbi – naj vas glasba tudi v novem letu razvnema in radosti!



Vstopnice lahko kupite prek spleta na lahko kupite prek spleta na www.cd-cc.si ali v informacijskem središču Cankarjevega doma (podhod Maxija, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana), ki je odprto ob delavnikih od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00 ter uro pred prireditvami (T: (01) 2417 299, E: vstopnice@cd-cc.si ).

Naročnik oglasnega sporočila je Slovenska filharmonija.