Orkester Slovenske filharmonije navdušil v Aziji

Orkester Slovenske filharmonije je sklenil dvotedensko koncertno turnejo, na kateri je v Južni Koreji in na Japonskem izvedel devet koncertov. Pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in s pianisti Aleksandrom Gadžijevim, Minsoom Sohnom, Tomokijem Sakato in Tomojo Nakasejem so se predstavili z deli svetovno znanih in domačih skladateljev.

Nastopili so z deli ruskega skladatelja Sergeja Vasiljeviča Rahmaninova, nemškega skladatelja Johannesa Brahmsa, ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega, češkega skladatelja Antonina Leopolda Dvoržaka in japonskega skladatelja Toshie Hosokawe ter slovenskih skladateljev Jurija Mihevca in Nine Šenk.

Dvotedenska turneja z devetimi koncerti

Orkester je med 16. novembrom in 2. decembrom gostoval v Aziji, kjer je izvedel tri koncerte v Južni Koreji in šest koncertov na Japonskem. V družbi solistov je v arhitekturno navdihujočih in akustično dovršenih dvoranah predstavljal tako nekatera najprepoznavnejša dela evropskega simfoničnega repertoarja kot skladbe slovenskih skladateljev, so zapisali v sporočilu za javnost. Ljubitelji klasične glasbe so izvedbe z navdušenjem sprejeli v napolnjenih dvoranah, so sporočili iz orkestra.

V Južni Koreji se je Orkester Slovenske filharmonije predstavil v Koncertni hiši Daegu, Koncertni dvorani Lotte v Seulu in Umetniškem centru Aram Nuri v Goyangu, na odrih teh dvoran pa se je sestavu pridružil tudi pianist Minsoo Sohn, ki redno gostuje po vsem svetu. New York Times ga je označil kot "pristnega umetnika premišljenih in poetičnih interpretacij".

Predstavili so se tudi s ključnima mojstrovinama simfoničnega repertoarja

V nadaljevanju turneje so slovenski filharmoniki obiskali Japonsko, kjer so gostovali že leta 2006. Tokrat so nastopili v Dvorani Minato Mirai v Yokohami, Tokijskem metropolitanskem gledališču, Simfonični dvorani v Osaki in Mestni kulturni dvorani Musashino v Tokiu. Kot solisti so z orkestrom zaigrali eden najpomembnejših predstavnikov modernega evropskega pianizma Gadžijev, Sakata, ki je na Mednarodnem klavirskem tekmovanju Franza Liszta prejel prvo nagrado in šest posebnih nagrad, ter večkrat nagrajeni 19-letni Tomoja Nakase.

Na vseh koncertih turneje se je Orkester Slovenske filharmonije občinstvu uvodoma predstavil s slovensko glasbo, bodisi z Uverturo k spevoigri Vilinsko dete Jurija Mihevca (1805–1882) bodisi s skladbo Shadows of Stillness (Sence tišine) mednarodno uveljavljene skladateljice Nine Šenk (1982). Predstavili so se tudi s ključnima mojstrovinama simfoničnega repertoarja, Simfonijo št. 1 v c-molu Brahmsa in Simfonijo št. 5 v e-molu Čajkovskega ter kot dodatka izvajali Slovanski ples št. 3 v As-duru Polko Dvoržaka in skladbo Sakura (Češnjevi cvetovi) Hosokawe.

Izbrana dela s programa gostovanja bodo zazvenela tudi v Ljubljani

Orkester Slovenske filharmonije bo izbrana dela s programa gostovanja predstavil tudi v Ljubljani. Prihodnji četrtek in petek bo pod vodstvom dirigenta Solomnišvilija na tretjem koncertu abonmaja Same mogočne skladbe z naslovom Zgodba z vzhodne strani izvedel Drugi koncert za klavir Sergeja Rahmaninova, kot solist bo s sestavom zaigral Gadžijev, in Peto simfonijo Čajkovskega.