A. P. K.

Torek,
23. 12. 2025,
18.08

23 minut

Veste, kako sta se spoznala Blaž Švab in njegova partnerka?

A. P. K.

Blaž Švab, Lara Medved | Blaž Švab in njegova izbranka Lara Medved sta skupaj ustvarila lepo družinico. O tem, kako sta se spoznala, pa sta spregovorila v oddaji Nedeljsko popoldne. | Foto RTV SLO/zajem zaslona

Blaž Švab in njegova izbranka Lara Medved sta skupaj ustvarila lepo družinico. O tem, kako sta se spoznala, pa sta spregovorila v oddaji Nedeljsko popoldne.

Foto: RTV SLO/zajem zaslona

Modrijan Blaž Švab je nedavno s svojo partnerko, sicer televizijsko voditeljico Laro Medved, gostoval v oddaji Nedeljsko popoldne, kjer sta med drugim v sproščenem pogovoru razkrila, kako sta se sploh spoznala.

Glasbenik in pevec Modrijanov Blaž Švab in njegova izbranka Lara Medved že nekaj let pišeta lepo ljubezensko-družinsko zgodbo. Skupaj sta se razveselila tudi rojstva sina Leva in lani pozdravila tudi hčer Livi Mario, ki je ime dobila po izboru njenega starejšega brata in po babici.

Blaž Švab uporabil zvijačo, da je dobil Larino telefonsko številko

V oddaji Nedeljsko popoldne, kjer sta gostovala kot par, je Blaž Švab, ki svojo zasebnost sicer skrbno varuje pred javnostjo, razkril, da je svojo nekaj let mlajšo izbranko Laro spoznal na veselici. Kot je svojo pripoved začel Švab, je Lara na veselici, na kateri so igrali z Modrijani, slonela na ograji. "Izgledala je kar dobro in potem sem ji rekel, če mi da svoj telefon, da jo fotografiram v družbi njenih prijateljev," je v oddaji na RTV Slovenija povedal Švab.

Danes njegova izbranka Lara je Modrijanu Blažu nato podala svoj telefon: "Ko mi je dala svoj telefon, sem poklical samega sebe. Dobra fora, kajne," je priznal Švab, ki je dodal, da se je tovrstnega trika takrat v praksi prvič poslužil zares. Tako je Švab prišel do telefonske številke svoje današnje partnerke in matere njegovih otrok.

V oddaji je Švab povedal tudi, da njegova izbranka pred tem ni vedela, kdo so Modrijani. "Ni imela pojma, kdo so Modrijani, sanjalo se ji ni," je še v rahlo hudomušnem slogu pojasnil pevec skupine Modrijani.

Švab o svoji mladi družini: Veliko časa preživimo skupaj

Blaž Švab je nedavno v intervjuju za Siol.net razkril tudi nekaj zanimivosti o svoji zasebnosti in družini, ki sta jo ustvarila z Laro Medved. "Učim se še ene vloge. To je še eno področje, na katerem se učim od začetka, ker je biti oče mnogo težje kot biti Modrijan. Otroci so naše najboljše zrcalo in ti res hitro povejo, kako ti nekaj ne gre."

Blaž Švab
Trendi Blaž Švab o Modrijanih: Vsakdo lahko kadarkoli odide. Med seboj nimamo nobenih pogodb.

"Vidiš veliko svojih napak, ki jih ni malo, in se poskušaš izboljšati. Kot Modrijan sem mnogo uspešnejši kot starš. Ko končno osvojiš vlogo starša, pa te otroci več ne potrebujejo in odidejo. Tako da to je res velik paradoks. Trudim se, kolikor je v mojih močeh. Sicer pa veliko časa preživimo skupaj, kar mi je zelo pomembno," je še povedal Švab.

