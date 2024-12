Pevec skupine Modrijani Blaž Švab in njegova izbranka Lara Medved sta prvič skupaj stopila pred kamere. Oba sta sicer vajena biti v vlogah voditelja, zdaj pa sta naredila izjemo in v jutranji oddaji Planet TV presenetila s prvim skupnim intervjujem, v katerem sta spregovorila o zasebnem življenju.

Blaž Švab in Lara Medved veljata za par, ki svojo zasebnost skrbno varuje pred javnostjo in redko deli utrinke iz zasebnega življenja. Potem ko sta se pred štirimi leti razveselila rojstva sina Leva, letos poleti pa še deklice Livi Marie, sta se odločila, da vendarle stopita pred kamere in spregovorita o skupnem življenju.

Prvič smo ju lahko videli v oddaji Jutro na Planetu, kjer sta razkrila, da so njuni jutranji rituali vse prej kot dolgočasni. "Hčerka je oboževalka Blaža. Zjutraj ga objame, skupaj zaspita nazaj in spita do desetih," je dejala Lara. "Sin pa ne. On je glasen in dinamičen, zjutraj pride z vodno pištolo, medtem ko bi hčerka še poležavala," se je pošalil 40-letni pevec.

V vlogi očeta uživa

Pevec skupine Modrijani je trenutno na očetovskem dopustu, medtem ko se je njegova partnerka po rojstvu hčerke vrnila v službo. Poznamo jo kot vremenarko in voditeljico na Planet TV, kmalu pa se bo preizkusila tudi kot sovoditeljica kviza Denar pada, kjer bo delala družbo Davidu Urankarju.

Kot je v oddaji povedal Švab, v starševskem dopustu in vlogi očeta uživa: "Vzel sem si čas za družino in uživam, da sem doma." Njegova partnerka ga je pohvalila kot izjemnega očeta, ki je močno vpleten v življenje otrok. Po njenih besedah pa ima Blaž še eno posebno lastnost: "Po jutranji oddaji se vrnem v čisto stanovanje."

Par smo lahko v prvem skupnem intervjuju spoznali v povsem novi luči – kot iskrena in predana starša ter partnerja, ki si vedno vzameta čas drug za drugega in za svojo družino.

