Petek, 8. 8. 2025, 6.51
19 minut
Neznani voznik povzročil nesrečo in dva kolesarja pustil brez pomoči
Na Postaji prometne policije Murska Sobota obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitev poškodovanca prometne nesreče brez pomoči.
Nesreča se je zgodila v četrtek ob 17.50 med naseljema Lipovci in Rakičan. Neznani voznik je z neznanim vozilom iz glavne ceste nenadoma zavil desno v smeri naselja Rakičan in odvzel prednost kolesarjema, ki sta po kolesarski stezi vozila v isti smeri.
V prometni nesreči sta oba kolesarja utrpela telesne poškodbe.