Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
8. 8. 2025,
6.51

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kaznivo dejanje iskalna akcija policija voznik Murska Sobota nesreča nesreča

Petek, 8. 8. 2025, 6.51

19 minut

Neznani voznik povzročil nesrečo in dva kolesarja pustil brez pomoči

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kolesar nesreča | Policisti prosijo za kakršnekoli morebitne informacije o tem dogodku. | Foto Shutterstock

Policisti prosijo za kakršnekoli morebitne informacije o tem dogodku.

Foto: Shutterstock

Na Postaji prometne policije Murska Sobota obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitev poškodovanca prometne nesreče brez pomoči.

Nesreča se je zgodila v četrtek ob 17.50 med naseljema Lipovci in Rakičan. Neznani voznik je z neznanim vozilom iz glavne ceste nenadoma zavil desno v smeri naselja Rakičan in odvzel prednost kolesarjema, ki sta po kolesarski stezi vozila v isti smeri.

V prometni nesreči sta oba kolesarja utrpela telesne poškodbe.

Vse, ki so bili morebiti priča dogodka, ali bi o njem kaj vedeli, prosijo, da informacije posredujejo na številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali na Postajo prometne policije Murska Sobota.
Prometna nesreča
Novice Zapora regionalne ceste: bežal pred policijo in čelno trčil v mlado voznico
supanje, sup, morje, počitnice, aktiven dopust
Novice Poljaka z otrokom na supu odneslo na odprto morje proti Braču
prometna nesreča
Novice Huda prometna nesreča v Italiji: trije mrtvi in 15 poškodovanih
 
kaznivo dejanje iskalna akcija policija voznik Murska Sobota nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.