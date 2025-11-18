Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
18. 11. 2025,
12.15

40 minut

Zaradi posledic vožnje 34-letnega Kosovca starejša peška po nekaj dneh umrla

Na. R.

Trčenje je bilo za starejšo peško žal usodno.

Trčenje je bilo za starejšo peško žal usodno.

Foto: STA

V soboto popoldne se je v Izoli zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 34-letni državljan Kosova, ki je bil voznik osebnega vozila, in 77-letna peška iz Izole. Ženska je danes zaradi posledic hudih poškodb umrla, so sporočili s koprske policijske uprave.

V nesreči, ki se je v soboto v Izoli zgodila okoli 17.38, se 34-letni voznik pri vključevanju na prednostno cesto ni prepričal, ali to lahko stori varno. Pri manevru z vozilom je trčil v peško, ki se je v prometni nesreči huje poškodovala.

Poškodovano so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder pa so Policijsko upravo Koper danes obvestili, da je umrla.

Zoper voznika osebnega avtomobila bodo vložili kazensko ovadbo. 

Novice Iščejo pobeglega voznika: trčil v peško, ki je huje poškodovana
Aleksander Jevšek
Novice Minister Jevšek poškodovan, dlje časa bo odsoten
Prižig siren in luči, reševalno vozilo
Novice Ganljiva gesta v spomin preminulemu reševalcu: to se je zgodilo #video

