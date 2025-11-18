Zaradi posledic vožnje 34-letnega Kosovca starejša peška po nekaj dneh umrla

V soboto popoldne se je v Izoli zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 34-letni državljan Kosova, ki je bil voznik osebnega vozila, in 77-letna peška iz Izole. Ženska je danes zaradi posledic hudih poškodb umrla, so sporočili s koprske policijske uprave.

V nesreči, ki se je v soboto v Izoli zgodila okoli 17.38, se 34-letni voznik pri vključevanju na prednostno cesto ni prepričal, ali to lahko stori varno. Pri manevru z vozilom je trčil v peško, ki se je v prometni nesreči huje poškodovala.

Poškodovano so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder pa so Policijsko upravo Koper danes obvestili, da je umrla.

Zoper voznika osebnega avtomobila bodo vložili kazensko ovadbo.