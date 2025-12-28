Grozljiva tragedija v Indoneziji: v nesreči turističnega čolna umrl španski trener in trije njegovi otroci

Iz Indonezije prihajajo tragične novice o smrti Fernanda Martína, trenerja rezervne ženske ekipe Valencia CF Femenino B, in treh njegovih otrok, starih 9, 10 in 12 let. Umrli so v nesreči turistične ladje, ki se je znašla v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah. Reševalci so uspeli rešiti sedem oseb, med njimi Martinovo ženo Andreo in njuno sedemletno hčer, ter štiri člane posadke in turističnega vodnika.

44-letni španski trener Fernando Martin je s svojo družino užival na turistični ladji, ki se je ob nenadni spremembi vremena znašla sredi razburkanega morja s približno tri metre visokimi valovi. V istem času je plovilu odpovedal motor.

Po poročilih je bilo ob nesreči na krovu 11 ljudi, ladja pa je v petek potonila v ožini pri otoku Padar v Narodnem parku Komodo.

Plovilo, na katerem je bil španski trener Fernando Martin z družino.

Trener Valencie in njegovi trije otroci so bili po nesreči sprva razglašeni za pogrešane, po 24 urah v vodi pa so potrdili njihovo smrt.

Reševalci so uspeli rešiti sedem oseb, med njimi Martinovo ženo Andreo in njuno sedemletno hčer, pa tudi štiri člane posadke in turističnega vodnika.

VIDEO: Posnetek reševanja preživelih v nesreči turistične ladje pri otoku Padar v Narodnem parku Komodo:

Nogometni klub Valencia je po potrditvi smrti izdal uradno izjavo:

"Globoko smo užaloščeni ob smrti Fernanda Martína, trenerja ekipe Valencia CF Femenino B, in treh njegovih otrok v tragični nesreči turistične ladje v Indoneziji, kot so potrdile lokalne oblasti. V tem izjemno težkem času klub izreka najgloblje sožalje ter polno podporo njegovi družini, prijateljem in sodelavcem pri Valencia CF, Valencia CF Femenino in akademiji VCF."

Tragedija je pretresla špansko nogometno javnost, sožalje družini pa prihaja tudi iz širše športne skupnosti.