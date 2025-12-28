Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
28. 12. 2025,
7.35

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,67

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča tragedija

Nedelja, 28. 12. 2025, 7.35

1 ura, 14 minut

Grozljiva tragedija v Indoneziji: v nesreči turističnega čolna umrl španski trener in trije njegovi otroci

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,67
Fernando Martin | V tragični nesreči turistične ladje pri otoku Padar v Indoneziji je umrl španski nogometni trener Fernando Martin in trije njegovi mladoletni otroci.

V tragični nesreči turistične ladje pri otoku Padar v Indoneziji je umrl španski nogometni trener Fernando Martin in trije njegovi mladoletni otroci.

Iz Indonezije prihajajo tragične novice o smrti Fernanda Martína, trenerja rezervne ženske ekipe Valencia CF Femenino B, in treh njegovih otrok, starih 9, 10 in 12 let. Umrli so v nesreči turistične ladje, ki se je znašla v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah. Reševalci so uspeli rešiti sedem oseb, med njimi Martinovo ženo Andreo in njuno sedemletno hčer, ter štiri člane posadke in turističnega vodnika.

44-letni španski trener Fernando Martin je s svojo družino užival na turistični ladji, ki se je ob nenadni spremembi vremena znašla sredi razburkanega morja s približno tri metre visokimi valovi. V istem času je plovilu odpovedal motor.

Po poročilih je bilo ob nesreči na krovu 11 ljudi, ladja pa je v petek potonila v ožini pri otoku Padar v Narodnem parku Komodo.

Plovilo, na katerem je bil španski trener Fernando Martin z družino. | Foto: Plovilo, na katerem je bil španski trener Fernando Martin z družino.

Trener Valencie in njegovi trije otroci so bili po nesreči sprva razglašeni za pogrešane, po 24 urah v vodi pa so potrdili njihovo smrt.

Reševalci so uspeli rešiti sedem oseb, med njimi Martinovo ženo Andreo in njuno sedemletno hčer, pa tudi štiri člane posadke in turističnega vodnika.

VIDEO: Posnetek reševanja preživelih v nesreči turistične ladje pri otoku Padar v Narodnem parku Komodo:

Nogometni klub Valencia je po potrditvi smrti izdal uradno izjavo:

"Globoko smo užaloščeni ob smrti Fernanda Martína, trenerja ekipe Valencia CF Femenino B, in treh njegovih otrok v tragični nesreči turistične ladje v Indoneziji, kot so potrdile lokalne oblasti. V tem izjemno težkem času klub izreka najgloblje sožalje ter polno podporo njegovi družini, prijateljem in sodelavcem pri Valencia CF, Valencia CF Femenino in akademiji VCF."

Tragedija je pretresla špansko nogometno javnost, sožalje družini pa prihaja tudi iz širše športne skupnosti.

nesreča nesreča tragedija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.