Bo Mikaela Shiffrin ostala nepremagana? Kar štiri Slovenke slalomski boj.

Avstrijski Semmering bo gostil še zadnjo tekmo svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2025. Tekmovalke se bodo pomerile na petem slalomu sezone, v tej disciplini pa je v tej zimi nesporna kraljica Američanka Mikaela Shiffrin, ki je dobila vseh štiri slalomske tekme v tej zimi. Na štartu bodo kar štiri Slovenke, poleg naše najboljše predstavnice v tehničnih disciplinah Ane Bucik Jogan še Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik, ki pa točk svetovnega pokala še niso osvojile. Tekma se bo začela ob 14.15, druga vožnja bo ob 17.45.

Pred zadnjim ženskim slalomom leta 2025 je vprašanje le eno. Kdo lahko ogrozi novo zmago izvrstne ameriške šampionke Mikaele Shiffrin? Vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu je dobila vse štiri slalomske preizkušnje te zime, danes se bo podala v lov na svojo 106. zmago, 69. slalomsko, ima pa štartno številko štiri, kar utegne biti na progi, ki je že na včerajšnjem veleslalomu popustila in tekmovalkam z visokimi štartnimi številkami ni več omogočala konkurenčnih razmer, odločilno.

V boj za slalomske točke se bodo podale kar štiri slovenske smučarke. Naš glavni adut bo seveda Ana Bucik Jogan, ki se je v tej sezoni najbolje odrezala prav na zadnjem slalomu v Courchevelu, kjer je bila 15. Novembra v Leviju je bila 20., na slalomih v Gurglu in Copper Mountainu pa se ni uvrstila v finale. Včeraj je bila na veleslalomu v Semmeringu 22. Danes ima štartno številko 26.

Preostale tri slovenske tekmovalke, Nika Tomšič (36), Caterina Sinigoi (67) in Anja Oplotnik (73) so že izkusile tekme svetovnega pokala, a točk na njih še niso osvojile.

Svetovni pokal se bo nadaljeval naslednje leto v Kranjski Gori, ki bo 3. in 4. januarja gostila ženski veleslalom in slalom.

Semmering, slalom (ž), štartna lista: 1. Katharina Liensberger (Avt)

2. Lara Colturi (Alb)

3. Camille Rast (Švi)

4. Mikaela Shiffrin (ZDA)

5. Wendy Holdener (Švi)

6. Zrinka Ljutić (Hrv)

7. Lena Dürr (Nem)

8. Katharina Truppe (Avt)

9. Emma Aicher (Nem)

10. Cornelia Öhlund (Šve)

11. Melanie Meillard (Švi)

12. Sara Hector (Šve)

13. Paula Moltzan (ZDA)

14. Anna Swenn Larsson (Šve)

15. Katharina Huber (Avt)

…

26. Ana Bucik Jogan (Slo)

36. Nika Tomšič (Slo)

67. Caterina Sinigoi (Slo)

73. Anja Oplotnik (Slo)

Preberite še: