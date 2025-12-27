Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
27. 12. 2025,
8.17

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Livigno Miha Hrobat superveleslalom alpsko smučanje

Sobota, 27. 12. 2025, 8.17

39 minut

Alpsko smučanje, Livigno, superveleslalom (m)

Bo Livigno srečen kraj za Miho Hrobata?

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Miha Hrobat | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Najboljši alpski smučarji so zbrani v Lombardiji, kjer jih danes čaka četrti superveleslalom sezone svetovnega pokala. Na preizkušnji v Livignu bo slovenske barve zastopal le Miha Hrobat, ki pa v tej sezoni še ni pokazal pravega obraza. Morda se mu bo odprlo prav danes, ko bo poskušal izboljšati najboljši superveleslalomski izid sezone, 13. mesto iz Copper Mountaina. Tekma se bo začela ob 11.30.

Val Gardena Miha Hrobat
Sportal Razočaranje Mihe Hrobata pripeljalo do sprememb

Najboljše alpske smučarje, specialiste za hitri disciplini, danes v Livignu čaka četrti superveleslalom sezone. Prvega v Copper Mountainu je dobil švicarski as Marco Odermatt, drugega v Beaver Creeku Avstrijec Vincent Kriechmayr, na zadnjem v Val Gardeni pa je za presenečenje poskrbel Čeh Jan Zabystran s prvo zmago v karieri. V seštevku discipline vodi Odermatt z 225 točkami, Kriechmayr jih je zbral 16 manj. Odermatt premočno vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Na tekmi bo slovenske barve zastopal le Miha Hrobat, ki se bo na progo podal s štartno številko 21.

Po današnji tekmi specialiste za hitri disciplini čaka daljši premor, na delu bodo spet 16. in 17. januarja na klasičnih preizkušnjah v Wengnu. Tehničarji bodo na delu en teden prej na veleslalomu in slalomu v Adelbodnu (10. in 11. januar).

Livigno, superveleslalom, štartna lista:

1. Nils Allegre (Fra)
2. Adrian Smiseth Serjested (Nor)
3. Stefan Babinsky (Avt)
4. Marco Schwarz (Avt)
5. Cameron Alexander (Kan)
6. Vincent Kriechmayr (Avt)
7. Raphael Haaser (Avt)
8. Lukas Feurstein (Avt)
9. Dominik Paris (Ita)
10. Alexis Monney (Švi)
11. Stefan Rogentin (Švi)
12. Franjo von Allmen (Švi)
13. Guglielmo Bosca (Ita)
14. Mattia Casse (Ita)
15. Marco Odermatt (Švi)
16. James Crawford (Kan)
17. Jan Zabystran (Češ)
18. Daniel Hemetsberger (Avt)
19. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
20. Giovanni Franzoni (Ita)
21. Miha Hrobat (Slo)
...

Preberite še:

Kranjska Gora Podkoren
Sportal V Kranjski Gori so preverili stanje proge
alpsko smučanje, Ana Bucik
Sportal Breme padlo na Ano Bucik Jogan, v Kranjski Gori trenira tudi najboljša slalomistka lanske zime
Atle Lie McGrath
Sportal Norveško zmagoslavje v Italiji, Slovenci so lahko le obujali spomine
Žan Kranjec
Sportal Kranjec v finalu pokazal drugačen obraz, s tretjim časom finala napredoval za kar 12 mest! #video
Ilka Štuhec
Sportal Super obeti v olimpijski sezoni: po smuku Ilka Štuhec izvrstna tudi v superveleslalomu
Miha Hrobat
Sportal Odermatt premagan, Hrobat razočaran: Morda bo treba narediti radikalno spremembo
Livigno Miha Hrobat superveleslalom alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.