Bo Livigno srečen kraj za Miho Hrobata?

Najboljši alpski smučarji so zbrani v Lombardiji, kjer jih danes čaka četrti superveleslalom sezone svetovnega pokala. Na preizkušnji v Livignu bo slovenske barve zastopal le Miha Hrobat, ki pa v tej sezoni še ni pokazal pravega obraza. Morda se mu bo odprlo prav danes, ko bo poskušal izboljšati najboljši superveleslalomski izid sezone, 13. mesto iz Copper Mountaina. Tekma se bo začela ob 11.30.

Najboljše alpske smučarje, specialiste za hitri disciplini, danes v Livignu čaka četrti superveleslalom sezone. Prvega v Copper Mountainu je dobil švicarski as Marco Odermatt, drugega v Beaver Creeku Avstrijec Vincent Kriechmayr, na zadnjem v Val Gardeni pa je za presenečenje poskrbel Čeh Jan Zabystran s prvo zmago v karieri. V seštevku discipline vodi Odermatt z 225 točkami, Kriechmayr jih je zbral 16 manj. Odermatt premočno vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Na tekmi bo slovenske barve zastopal le Miha Hrobat, ki se bo na progo podal s štartno številko 21.

Po današnji tekmi specialiste za hitri disciplini čaka daljši premor, na delu bodo spet 16. in 17. januarja na klasičnih preizkušnjah v Wengnu. Tehničarji bodo na delu en teden prej na veleslalomu in slalomu v Adelbodnu (10. in 11. januar).

Livigno, superveleslalom, štartna lista: 1. Nils Allegre (Fra)

2. Adrian Smiseth Serjested (Nor)

3. Stefan Babinsky (Avt)

4. Marco Schwarz (Avt)

5. Cameron Alexander (Kan)

6. Vincent Kriechmayr (Avt)

7. Raphael Haaser (Avt)

8. Lukas Feurstein (Avt)

9. Dominik Paris (Ita)

10. Alexis Monney (Švi)

11. Stefan Rogentin (Švi)

12. Franjo von Allmen (Švi)

13. Guglielmo Bosca (Ita)

14. Mattia Casse (Ita)

15. Marco Odermatt (Švi)

16. James Crawford (Kan)

17. Jan Zabystran (Češ)

18. Daniel Hemetsberger (Avt)

19. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)

20. Giovanni Franzoni (Ita)

21. Miha Hrobat (Slo)

...

