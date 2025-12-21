Nenavadna prva vožnja: Odermatt z visokim zaostankom, Kranjec s še višjim

V Alta Badii v Italiji se najboljši alpski smučarji merijo na petem veleslalomu sezone. V prvi vožnji je bil razred zase Marco Schwarz, tudi vodilni v svetovnem pokalu Marco Odermatt je zaostal sekundo in pol. Še s precej višjim zaostankom, dve sekundi in 31 stotink, pa je v cilj prišel Žan Kranjec. Švicar je po prvi vožnji 11., slovenski as pa 24. Finale bo ob 13.30.

Žan Kranjec Foto: Reuters Edini slovenski veleslalomski adut Žan Kranjec je sezono odprl z devetim mestom v Söldnu, pa bil nato šesti v Copper Mountainu, na zadnjih dveh veleslalomih pa je popustil in bil v Beaver Creeku 24. ter v Val d'Iseru 20. V Alti Badii, kjer je bil že petkrat tretji, je imel v prvi vožnji štartno številko 14. Bila je to precej nenavadna prva vožnja.

Proga Gran Risa je bila zelo počasna. Avstrijec Marco Schwarz jo je s številko ena odpeljal najhitreje, nakar mu ni nihče prišel blizu. Pa niso delali napak. Najboljši smučar na svetu Švicar Marco Odermatt je zaostal 1,51 sekunde, Kranjec pa 2,31 sekunde. In nista bila edina, ki sta se v cilju čudila zaostanku. Samo Američan River Radamus in Norvežan Atle Lie McGrath sta z nekaj višjo številko (devet in 15) prišla bližje Schwarzu. Po prvi vožnji sta na drugem oziroma četrtem mestu. Sama postavitev sicer ni bila zahtevna, odstopilo je le pet smučarjev. Odermatt je bil 11., Kranjec 24., kar pa je pomenilo dobro izhodišče za finale. Brez tega je denimo ostal Hrvat Filip Zubčić (+2,72) na 33. mestu.

Alpsko smučanje, Alta Badia, veleslalom (m), po prvi vožnji:



1. Marco Schwarz (Avt) 1:16,00

2. River Radamus (ZDA) +0,53

3. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,76

4. Atle Lie Mcgrath (Nor) +0,96

5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +0,97

6. Luca Aerni (Švi) +1,14

7. Loic Meillard (Švi) +1,16

8. Sam Maes (Bel) +1,36

9. Leo Anguenot (Fra) +1,40

10. Thibaul Favrot (Fra) +1,50

11. Marco Odermatt (Švi) +1,51

12. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,52

...

24. Žan Kranjec (Slo) +2,31

Najboljši smučar zadnjih let Marco Odermatt je v prvi vožnji zaostal sekundo in pol. Foto: Reuters

Najboljši trije na lanski tekmi v La Villi. Foto: Reuters Odermatt je v tej sezoni osvojil dva od prvih štirih veleslalomov. Najboljši je bil na uvodnem v Söldnu, pa nato še v začetku decembra v Beaver Creeku. Švicar je dobil tudi lanski veleslalom v Alti Badii, leto prej dva. Skupaj ima na progi Gran Risa pet zmag. Rekorder legendarne proge, ki veleslalomske tekme gosti že 40 let, je s kar osmimi zmagami Marcel Hirscher (sedem v veleslalomu in ena v slalomu). To je njegovo najuspešnejše smučišče (skupno ima 67 zmag). Štiri veleslalome je na progi pri vasici La Villa dobil Alberto Tomba. Prvo tekmo na Gran Risi (1985) je dobil legendarni Ingemar Stenmark. Takrat je bila to njegova 80. zmaga v svetovnem pokalu.