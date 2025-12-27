Na Štajerskem brez elektrike že četrti dan

Brez elektrike je na Štajerskem še vedno več kot 140 odjemalcev, je razvidno s spletne strani podjetja Elektro Maribor. Čeprav se razmere že umirjajo, so se nekateri prebivalci severovzhodne Slovenije že četrti dan zbudili v mrzlo jutro in ostajajo brez električne energije.

Težave na električnem omrežju severovzhodne Slovenije je povzročila večja količina snega, ki je zapadla na božični večer, sneženje pa se je nadaljevalo tudi na božično jutro. Na Štajerskem je zapadlo največ snega, ta pa je podiral tudi drevesa, ki so poškodovala električno omrežje. Na božično jutro so tamkajšnji gasilci hiteli z odstranjevanjem podrtega drevja, ki je ponekod padlo tudi na stanovanjske objekte.

Razmere na terenu so zahtevne

Podjetje Elektro Maribor napake intenzivno odpravlja že od prvih izpadov elektrike. Prve so zabeležili na območju Haloz, kasneje pa tudi na območju Pohorja in Kozjaka. V petek okoli 14.30 je bilo na območju Haloz brez elektrike slabih 700 odjemalcev, popoldne pa še okoli 350. Iz podjetja so sporočili, da naj bi ponovno oskrbo vsem odjemalcem zagotovili že včeraj, a so razmere na terenu zahtevne.

Kot je razvidno z njihove spletne strani, je brez električne energije še 142 odjemalcev, največ na območju Lenarta.

Posnetek zaslona spletne strani Elektra Maribor Foto: Posnetek zaslona/Elektro Maribor