Albert Riera odhaja na Kosovo, bo uspešnejši od Kekove Slovenije?

Ples kroglic v Nyonu je odločil, da se bo NK Celje v play-offu za osmino finala konferenčne lige pomeril proti kosovskemu prvaku Driti. Prva tekma bo na Kosovem 19. februarja, povratna pa teden dni pozneje v knežjem mestu.

Celjani v drugi del sezone vstopajo z visokimi cilji. Izbranci Alberta Riere želijo zadržati vodilni položaj v 1. SNL in osvojiti naslov prvaka Slovenije, s tem pa si poleti priigrati možnost nastopa v kvalifikacijah za ligo prvakov, hkrati pa pustiti čim boljši vtis v konferenčni ligi, kjer so v prejšnji sezoni pod taktirko Španca že blesteli in se skušati uvrstiti čim dlje. Lani so prišli v četrtfinale, kjer jih je ustavila šele Fiorentina, tokrat pa so po dramatičnem skupinskem delu, v katerem so osvojili deset točk, osvojili 13. mesto.

Kosovo jo je lani zagodel Sloveniji

Pred današnjim žrebom v Švici se je tako porajalo vprašanje, ali se bodo za napredovanje med 16 najboljših prihodnji mesec pomerili s prvakom Armenije (Noah) oziroma Kosova (Drita). Žreb je odločil, da se bo Riera s svojimi varovanci podal na Kosovo. Španec, ki je še prejšnji mesec poudarjal, kako se čuti sposobnega kakovostno opravljati dvojno vlogo trenerja Celja in selektorja Slovenije, bo tako imel opravka s prvakom države, ki je slovenski izbrani vrsti v kvalifikacijah za SP 2026 povzročila nemalo težav.

Kosovo je s pomočjo glasnih navijačev v kvalifikacijah za SP 2026 v Ljubljani premagal Slovenijo z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

Kosovo se je najprej v Prištini razšel s Slovenijo brez zadetkov, nekdanji selektor Matjaž Kek je to tekmo opisal kot najboljšo svojih izbrancev v kvalifikacijskem ciklusu, na dvoboju v polnih Stožicah, kjer so na tribunah prevladovali navijači Kosova, pa je Slovenija po porazu z 0:2 dokončno izpadla iz igre za SP 2026. Bo Riera s Celjem maščeval Slovenijo in v Evropi izločil kosovskega prvaka?

Zanimivo je, da bodo Celjani na pripravah na Kanarskih otokih odigrali edino pripravljalno tekmo s španskim prvoligašem Mallorco, pri katerem blesti kosovski napadalec Vedat Muriqi, tudi strelski rekorder kosovske izbrane vrste.

Celjani bodo gostovali na Kosovo 19. februarja, povratna tekma na stadionu Z'dežele pa bo odigrana teden dni pozneje. Tekmovalna sezona naj bi se v tem koledarskem letu za Celjane začela konec meseca na štajerskem derbiju z Mariborom, a je njegova usoda za zdaj še negotova, saj je sindikat Spins napovedal stavko nogometašev v 19. krogu Prve lige Telemach.