Olimpija potrdila prvo zimsko okrepitev

Ganski krilni napadalec Kelvin Ofori je prvi zimski novinec v NK Olimpija. Skupaj s še 31 nogometaši iz Stožic je v četrtek popoldne odpotoval na priprave v Španijo. Hitronogi Ganec se do konca aktualne sezone k zmajem seli kot posojeni igralec Slovana Bratislave, dogovor pa vključuje tudi možnost odkupa, so sporočili iz kluba.

V NK Olimpija, ki je v četrtek poletela na priprave v Španijo, so razkrili prvo zimsko okrepitev. Za ekipo Federica Bessoneja bo odslej igral krilni napadalec Kelvin Ofori, ki je bil jeseni član Slovana iz Bratislave. Na 14 tekmah je dosegel tri gole. Štiriindvajsetletnik prihaja iz Gane. Pred tem je igral za Spartak iz Trnave ter v Nemčiji za Düsseldorf in Paderborn.

Takole je Olimpija potrdila prihod Oforija:

He is finally here! 👊🏻 pic.twitter.com/qK5icRktAw — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 15, 2026

Kelvin Ofori, dobrodošel v Ljubljani! 👋🏻🐉



Hitronogi Ganec se do konca aktualne sezone k Zmajem seli kot posojeni igralec Slovana Bratislave, dogovor pa vključuje tudi možnost odkupa. pic.twitter.com/w25iY32r8a — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 15, 2026

Na priprave v Španijo odhajajo še:

Nekdo je zasedel dodatni sedež na letu v Španijo ✈️😉



31 nogometašev na seznamu Federica Bessoneja, 32 na letalu. Kdo je prvi zimski novinec? Izveste do večera … 👀 pic.twitter.com/dlyRIv3g9S — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 15, 2026

Donyell Malen iz Aston Ville v Romo

Za klub iz Rima bo do konca sezone kot posojeni igralec nastopal 26-letni nizozemski reprezentant Donyell Malen, ki je to sezono za angleško Aston Villo v vseh tekmovanjih dosegel sedem golov in prispeval dve podaji.

Malen v klub iz glavnega mesta Italije prihaja na šestmesečno posojo, rimski klub pa mora njegovo pogodbo odkupiti ob koncu sezone, ko bodo izpolnjeni pogoji. Roma bo za posojo plačala 2,3 milijona evrov, odkup pogodbe pa jo bo po poročanju italijanskih medijev stal 29 milijonov evrov, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Nizozemski krilni igralec je v sredo zvečer prispel v Rim, na letališču Ciampino pa ga je pričakalo okoli 50 navijačev Rome.

Ob tem je ta teden v Rim prišel tudi 18-letni Robinio Vaz, centralni napadalec Marseilla. To sezono je v francoskem prvenstvu na 14 tekmah dosegel štiri gole in dve podaji.