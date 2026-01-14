Nova okrepitev Olimpije že v Stožicah, Andraž Šporar izgubil pomoč

Nogometaši Olimpije bodo v četrtek dopoldne opravili trening v slovenski prestolnici, nato pa se bodo odpravili proti zahodu Evrope, v Girono, kjer se bodo v naslednjih desetih dneh pripravljali na spomladanski del sezone. Na letalu bo tudi prvi novinec v ljubljanskih vrstah.

Do danes se je ves promet v Stožicah odvijal na izhodnih vratih; klub sta zapustila Thalisson in Gal Lubej Fink, kot posojen nogometaš je na Otok odpotoval Alex Tamm, uresničuje pa se tudi naša napoved, da se bodo morali Ljubljančani v drugi polovici sezone znajti tudi brez prvega strelca Ivana Durdova, ki se očitno seli na Poljsko.

Ob dejstvu, da bo Pedro Lucas po vsej verjetnosti ostal povsem brez konkurence za mesto v konici napada, je bolj ali manj jasno, da športni direktor zmajev Goran Boromisa pospešeno išče sveže moči za ta igralni položaj. Pospešeno pa je, kot je potrdil na ponedeljkovi novinarski konferenci, v zadnjih dneh iskal tudi hitronogega krilnega napadalca. To je bila namreč tudi osrednja (ali edina) želja Federica Bessoneja v tem prestopnem roku.

Trener Olimpije Federico Bessone si je želel hitrega krilnega napadalca. Foto: Aleš Fevžer

"Potrebujem hitrost," je bil kratek in jedrnat Argentinec na klopi Olimpije. "To je vse. Vse drugo imamo, zadovoljni smo s profili igralcev, ki jih imamo. Zavedam se, da smo na petem mestu, a ta ekipa je prestala veliko sprememb, nekatere ideje se niso obnesle, zdaj pa stvari po mojem mnenju funkcionirajo. Marsikaj moramo izboljšati, a smo na pravi poti," je dejal Bessone.

Pogodba že podpisana

Boromisa je trenerjevo željo izpolnil in se držal tudi napovedi, da bo "hitrost" v Ljubljano prispela že pred letom v Španijo. Ljubljanski napad bo, kot je v sredo poročal tudi Sportklub, okrepil Kelvin Ofori, 24-letni Ganec, ki je v prvi polovici sezone nosil dres Slovana iz Bratislave. Čeprav uradne potrditve iz zmajevega gnezda še ni bilo, je krilni napadalec po zanesljivih informacijah že prispel v Stožice in podpisal pogodbo.

Ofori je v Bratislavo prestopil lansko poletje, ko je kot prost nogometaš zapustil Spartak Trnavo. V dresu tega kluba je v dobrih dveh letih zbral 101 nastop, dosegel je 24 zadetkov in osem asistenc. Pred tem je izkušnje nabiral na nemških zelenicah, za Fortuno Düsseldorf je zbral tudi dva nastopa v bundesligi.

Andraž Šporar v napadu Slovana torej izgublja partnerja, ki pa se v pol leta bivanja v slovaški prestolnici ni znašel najbolje. Glavno konkurenco na desnem krilu je predstavljal Tigran Barseghyan, sicer kapetan armenske izbrane vrste, ki so si ga dobro zapomnili tudi Celjani; Armenec je v kvalifikacijah za ligo prvakov pred dobrima dvema letoma poskrbel, da je v mreži grofov odjeknila petarda. Za Slovana je novi nogometaš Olimpije tako odigral skupno 17 tekem in na njih dosegel tri zadetke ter prispeval dve asistenci.

Kelvin Ofori se je lansko poletje v Bratislavi pridružil Andražu Šporarju in Kenanu Bajriću. Foto: Gulliverimage

Kakšen bo dogovor s Slovanom?

Glede na življenjepis in trenutno konkurenco na desnem krilu ljubljanskega napada se zdi zelo verjetno, da bo Ofori hitro postal prva izbira Federica Bessoneja. Težki boj za minute čaka Alexa Blanca, ki je sicer v jesenskem delu sezone krpal tudi vrzeli v obrambi, prav tako pa utegne biti ob prihodu Ganca nekoliko drugačen tudi status Matea Aćimovića.

Talentirani 18-letnik je na številnih tekmah pokazal nesporni potencial, hkrati pa je bilo očitno, da gre za dragulj, ki ga bo v naslednjih sezonah še treba brusiti. Ob dejstvu, da se v tekmovalni pogon vrača Marko Ristić in da je tu še Dino Kojić, Ljubljančani prav tako ne bodo imeli skrbi z izpolnjevanjem pravila mladih slovenskih igralcev.

Goran Boromisa išče tudi novega osrednjega napadalca Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Pri novincu v vrstah Olimpije bo najbrž marsikaj odvisno tudi od vrste dogovora, ki ga je ljubljanski klub sklenil s Slovanom. Vodstvena garnitura zmajev ni naklonjena posojenim nogometašem, po drugi strani pa se zdi, da bi utegnilo biti neposredno plačilo odškodnine za napadalca, ki bi se mu pogodba s klubom iz Bratislave sicer iztekla šele ob koncu sezone 2027/28, zunaj zastavljenih finančnih okvirjev.

"Pri nas je tako, da nimamo točno določenega proračuna za okrepitve. Če bi ga imeli, bi bilo seveda lažje, a moramo se znajti. To mora početi športni direktor, mora si izmisliti oziroma najti nekaj, kar bo dobro za klub," je v ponedeljek razlagal Goran Boromisa. Glede na starost Ganca se zdi možno, da je Slovan pristal na nižjo odškodnino in obdržal odstotke od morebitne naslednje prodaje.