Napad na ameriško veleposlaništvo v Riadu

V zgodnjih jutranjih urah so se na ameriškem veleposlaništvu v Riadu, glavnem mestu Saudove Arabije, slišale glasne eksplozije, vidni pa so bili tudi plameni. Ameriški predsednik Donald Trump je že napovedal takojšen odziv.

Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je v ponedeljek na iranski televiziji sporočil, da je Hormuška ožina zaprta. Ob tem je vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati strateško pomembno ožino za svetovno trgovino z energenti zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zažgali bomo vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati Hormuško ožino," je general Džabari zapisal tudi v objavi na Telegramu. "Napadli bomo tudi naftovode in ne bomo dopustili, da bi iz regije odtekla kapljica nafte. Cena nafte bo v prihodnjih dneh dosegla 200 dolarjev," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Hormuška ožina med Omanom in Iranom povezuje Omanski zaliv na jugovzhodu in Perzijski zaliv na jugozahodu. To je edini izhod iz Perzijskega zaliva na odprto morje, preko nje pa gre okoli 20 odstotkov vse trgovine z nafto.

Članice Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) Savdska Arabija, Iran, Združeni arabski emirati, Kuvajt in Irak, izvažajo večino svoje surove nafte prek te ožine, predvsem v Azijo. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, pa prek Hormuške ožine pošilja skoraj ves svoj utekočinjeni zemeljski plin. Katar je v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

Iz Omana proti Sloveniji naj bi danes poletelo prvo posebno letalo s slovenskimi državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek kongresu poročal o napadih na Iran. Po nastopu v kongresu je novinarjem povedal, da so ZDA napade začele, ker so se soočale z neposredno grožnjo iranskih napadov na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu.

Rubio je voditeljem obeh strank v obeh domovih kongresa o napadih poročal skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom. "Grožnja je bila absolutna in neposredna," je dejal Rubio in v podkrepitev argumenta navedel iranske povračilne napade, v katerih je po zadnjih podatkih Pentagona umrlo šest ameriških vojakov, poroča ABC. Rubio je povedal, da cilj napadov ni zamenjava režima v Teheranu, ampak želijo zagotoviti, da Iran ne bo imel orožja, s katerim bi jih lahko ogrožal skupaj z zavezniki. "Zelo bi si želeli menjavo režima. Kot je dejal predsednik Donald Trump, bi si želeli, da bi iranski narod to izkoristil kot priložnost, da se upre in odstrani voditelje," je dejal Rubio, vendar priznal, da vlada nima načrtov, kako bi Irancem pri tem pomagala.

"Medtem ko bi si želeli novega režima, pa je bistvo to, da ne glede na to, kdo vodi to državo, ta država čez leto dni ne bo imela balističnih raket in dronov, s katerimi bi nas ogrožala. Gre za teroristični režim. Sponzorirajo terorizem in sodelujejo v njem," je dejal Rubio. Foto: Reuters

Rubio ni povedal, koliko časa bodo napadi trajali, je pa zagotovil, da najhujši napadi na Iran šele prihajajo.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson je povedal, da jim je Rubio pojasnil, da je bil Izrael odločen sam nemudoma napasti Iran tudi brez ZDA, ki so se potem morale pridružiti zaradi grožnje iranskih povračilnih napadov na ameriške cilje v regiji, če bi Washington sodeloval v napadih ali ne, poroča televizija ABC. Johnson je še dejal, da je ameriški napad na Iran obrambna operacija, ker je bil Izrael odločen napasti s podporo ZDA ali brez nje.

Demokratski senator Mark Warner je ta argument zavrnil in dejal, da Iranci niso predstavljali neposredne grožnje za ZDA. "Grožnja je obstajala za Izrael," je dejal. Vodja demokratov v senatu Chuck Schumer pa je menil, da so bili odgovori Rubia na vprašanja kongresnikov nezadostni in dejal, da ima sedaj še več vprašanj kot prej, poroča ABC.

"Kljub ponavljajočim se prizadevanjem moje vlade za diplomatsko rešitev zlonamernega ravnanja Irana je grožnja ZDA, zaveznikom ter partnerjem postala nevzdržna. V skladu s tem so ameriške sile po mojem ukazu 28. februarja 2026 izvedle natančne napade na številne cilje v Iranu, vključno z lokacijami balističnih izstrelkov, zmogljivostmi za pomorsko miniranje, zračno obrambo ter zmogljivostmi za poveljevanje in nadzor," pa je v ponedeljek v pismu kongresu razloge za napad pojasnil Trump.

"Napadi so bili izvedeni za zaščito ameriških sil v regiji, zaščito ozemlja ZDA, zaščito ključnih nacionalnih interesov ZDA, vključno z zagotavljanjem proste pomorske trgovine skozi Hormuško ožino, in za kolektivno samoobrambo naših zaveznikov, vključno z Izraelom," je utemeljil Trump in dodal, da v tem trenutku ni mogoče povedati, koliko časa bodo napadi trajali. Foto: Guliverimage

V torek zgodaj zjutraj so po navedbah treh prič ameriško veleposlaništvo v Riadu napadli z dronom, slišali so glasno eksplozijo, v stavbi pa je po njihovih navedbah tudi zagorelo.

Trump warns of longer Iran war as Riyadh, Beirut hit.



Napad je povzročil manjši požar in škodo, po navedbah virov agencije Reuters pa v njem ni bilo poškodovanih, saj je bila stavba prazna.

Nad diplomatsko četrtjo v Riadu, kjer so tuja diplomatska predstavništva, se je dvigal črn dim.

Nemški kancler Friedrich Merz se bo danes v Washingtonu srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Merz bo prvi evropski voditelj, ki se bo s Trumpom sestal potem, ko so ZDA in Izrael v soboto začele napade na Iran.

V luči ameriških in izraelskih napadov na Iran, v katerih je bil skupaj z več deset visokimi predstavniki iranskih oblasti ubit vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej, je pričakovati, da bo glavna tema srečanja v Beli hiši konflikt na Bližnjem vzhodu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva je bilo sicer načrtovano, da bodo v ospredju današnjega srečanja pogovori o vojni v Ukrajini, carinskih napetostih ter širših prizadevanjih za reševanje načetih transatlantskih odnosov. Te so v zadnjem letu med drugim nakrhale kritike ameriške administracije na račun Evrope zaradi obrambnih izdatkov in politike priseljevanja, pa tudi zahteve ZDA po Grenlandiji.

Merz, ki je oster kritik iranskega vodstva, je v nedeljo v odgovoru na vprašanje, ali je bil napad na Iran skladen z mednarodnim pravom, dejal, da zdaj ni primeren čas, da bi "pridigali našim partnerjem in zaveznikom".

Hkrati je Merz spomnil na pretekle neuspele poskuse Iran odvrniti od jedrskega in raketnega programa ter na to, kako iranske oblasti zatirajo lastno ljudstvo. Belo hišo bo obiskal že drugič, odkar je maja lani postal nemški kancler. Foto: Reuters