Nova nevarnost za turiste, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu

Dejstvo, da zaradi zaprtja zračnih prostorov držav na širšem območju Bližnjega vzhoda in posledičnih odpovedi letov, so že poskusili izkoristiti spletni goljufi. Na družbenih omrežjih so vzpostavljali lažne uporabniške račune, na katerih so se predstavljali kot službe letalskih družb za pomoč potnikom. Tiste, ki so nasedli, so nato preusmerili v pogovore v komunikacijske aplikacije in z goljufijo nadaljevali tam.

Na tovrstne poskuse goljufij je v ponedeljek opozorilo več letalskih družb, med drugim Emirates in Qatar Airways:

Important



We are aware of fraudulent accounts impersonating Qatar Airways and requesting personal information.



Qatar Airways will never ask for passwords, OTPs, banking details, or other sensitive information via social media or direct messages.



Please interact only with our… — Qatar Airways (@qatarairways) March 1, 2026

⚠️ Be wary of imposter accounts.​ ⚠️​



Our only official channels are @emirates and @emiratessupport. They can be identified by their gold verification checkmarks. Always double-check before responding. Do not engage with or click on links shared from other accounts. pic.twitter.com/6DoBEOb65G — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 2, 2026

Kot so opozorili, so se spletni goljufi na družbenih omrežjih na novoustvarjenih profilih izdajali za predstavništva letalskih družb, ki delujejo na Bližnjem vzhodu, in potnike, ki se so zaradi napadov na Iran in iranskih povračilnih udarcev ne morejo vrniti domov, pozivali, naj jim posredujejo osebne podatke, da jim bodo pomagali.

V resnici je šlo za priložnostno kampanjo iskanja potencialnih žrtev za spletne prevare. Kot je poročal medij Euronews, so goljufi po tem, ko so pridobili osebne podatke nič hudega slutečih obupanih turistov, te preusmerili v pogovore v komunikacijske aplikacije, kot je WhatsApp, kjer so domnevno nadaljevali z goljufijo.

Kako prepoznati resnične uporabniške račune podjetij

Letalske družbe opozarjajo, da je njihove uradne profile na družbenem omrežju X, kjer so bili zaznani poskusi goljufi, mogoče prepoznati po zlatih značkah, ki dokazujejo njihovo istovetnost. Zlata značka pomeni, da račun na platformi X prek programa Premium Business upravlja resnična organizacija oziroma podjetje.

Goljufi medtem pogosto izrabljajo dejstvo, da je X oziroma nekdanji Twitter v času, preden je družbeno omrežje prevzel Elon Musk, za dokazovanje istovetnosti uporabljal modro značko. Te je nekdaj podeljevalo podjetje, zdaj pa jo lahko za relativno malo denarja - trenutno samo dobre štiri, sicer pa nekaj več kot 8 evrov na mesec - kupi vsak, ki sklene naročnino na storitev X Premium.