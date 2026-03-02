Vlada je za vrnitev slovenskih državljanov iz Združenih arabskih emiratov, ki so v regiji obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji na Iran, zagotovila čarterske polete do Ljubljane, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade. V torek naj bi iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo.

Prednost bodo imele družine z otroki

Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Predvidoma v torek bo iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo, v sredo sta načrtovana še dva poleta, so navedli.

Prednost bodo imele družine z otroki, ki jih bo z natančnimi navodili glede nadaljnjih korakov neposredno kontaktiralo slovensko veleposlaništvo v Abu Dabiju.

Ob tem so vse slovenske državljane, ki se trenutno nahajajo v ZAE pozvali, da ostanejo mirni, spremljajo uradne informacije in sledijo navodilom veleposlaništva. "Poskrbeli bomo, da se bodo vse državljanke in državljani Republike Slovenije čim prej vrnili v domovino," so zapisali.

Na ogroženih območjih več sto Slovenk in Slovencev

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je medtem sporočilo, da potekajo priprave na varno vrnitev slovenskih državljanov iz ogroženih območij. Pri tem smo v stalnem stiku z državami članicami EU in državami v regiji.

Od začetka krize se je na ministrstvo in veleposlaništvo v Abu Dabiju javilo več kot 700 državljanov, so navedli in ocenili, da se jih približno sto še nahaja v Omanu in drugod v regiji.

Ministrstvo slovenskim državljanom svetuje, da ostanejo na varnem, se javijo dežurni službi ministrstva in pristojnim veleposlaništvom v regiji ter dosledno sledijo navodilom lokalnih oblasti.

Preberite tudi:



- Strah in panika Slovenke, ujete v kleti hotela v Dohi: Do konca življenja imam samo eno željo

- Iran grozi s silovitim napadom na članico Evropske unije

- Slovenca ujeta v Emiratih: kaj se dogaja zunaj Dubaja?

- Vojna v zraku je že odločena- Groza na nemški križarki

- Ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad

- Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Ni prijetno #video