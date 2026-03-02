Dva Slovenca sta se znašla daleč od doma, v mestu Al Ain, približno 150 kilometrov od Dubaja. Jure Lenarčič in Jure Meglič tam na pripravah delujeta kot trenerja ter skrbita za irske kajakaše in kanuiste. Po več neuspelih poskusih nam je uspelo stopiti v stik z Lenarčičem, ki nam je iz prve roke povedal, kako je trenutno videti njegov vsakdan v Emiratih. Edino vprašanje pa je, kdaj in kako se bosta lahko vrnila domov.

"Tukaj je mirno, kot da ne bi bilo nič. Tudi treningi potekajo normalno," nam je na začetku povedal Lenarčič in razkril, da sicer dobivajo opozorila, ki veljajo za celotno državo. "Načeloma to bolj velja za Dubaj in Abu Dabi. Tukaj nismo slišali še nobenega poka. Zdi se mi, da je Al Ain najvarnejše mesto v celih Emiratih. Če ne bi bilo opozoril in interneta, sploh ne bi vedeli, da se kaj dogaja."

Ulice so malo bolj prazne

Sprva so želeli obiskati tudi Dubaj, a so si po zadnjih dogodkih premislili. Tudi po njegovih informacijah tam ne vlada panika. V stikih so bili še z drugimi športniki. Češkim tekmovalcem so namreč odpovedali let in so se morali vrniti v Al Ain. "Povedali so nam, da so ulice v Dubaju malo bolj prazne in da so na nebu slišali poke. Sicer pa ni vladala panika, tudi trgovine so načeloma odprte."

"Če sem iskren, je največji strah iti domov." Foto: Ana Kovač

Največji strah je, kako bo na poti domov

Oba slovenska trenerja sta se nameravala vrniti 11. marca, a zdaj nista več tako prepričana, da bo šlo vse po načrtih. "Bolj je težava, kako bova prišla domov. Če bo možnost, da greva prej, bova tudi šla, saj nihče ne ve, koliko časa se bo to vleklo," pravi Lenarčič.

Obrazce sta že izpolnila in jih poslala na konzulat, nekaj stikov je že bilo vzpostavljenih, a konkretnih odgovorov še ni. Jure je bil v našem pogovoru povsem miren, a mu seveda ni vseeno, kako se bodo stvari razpletale v prihodnjih dneh: "Če sem iskren, je največji strah iti domov."

Načeta dobra volja in samozavest

V Al Ainu je povsem mirno, življenje teče normalno naprej. A novice tam prihajajo tudi iz arabskih virov. "Seveda, tudi v Dubaju kaj pade dol … Tudi kakšen dron je že padel na civilno hišo v Dubaju. Ne vem, kako je, če si dejansko v Dubaju. Kako je tistim, ki so jim odpovedali let in potem cele dneve poslušajo, če jim kaj poka nad glavo. To verjetno načenja dobro voljo in samozavest."

Jure Meglič je drugi slovenski trener, ki je ujet v Emiratih. Foto: Bojan Puhek

Odgovorna tudi za svoje varovance

V tej zgodbi pa ne gre le za njiju. Lenarčič in Meglič sta v Emiratih kot trenerja, ki skrbita za irske tekmovalce. "Tudi s tekmovalci se bo treba uskladiti – vendarle sva odgovorna za njih. Tudi če greva midva domov, je treba poskrbeti zanje. Treba je vse skupaj organizirati tako, da ne delava samo zase," nam je še povedal Jure.

Preberite še: