Ne le v Dubaju, številni Slovenci so po zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu ujeti tudi v Dohi in obupano prosijo za pomoč. "Občutek imamo, kot da so na nas pozabili. Razumem, da je cilj večina, ampak tudi mi smo ljudje," pravi Slovenka, ki je v Dohi obtičala, ko se je vračala s prostovoljskega dela v Keniji. Že tretji dan zapored skupaj s preostalimi ujetimi Slovenci in tudi Hrvati obupano čaka na informacije, pred vojnimi razmerami pa se skriva v kleti hotela. "Rekli so, da se moramo pripraviti na vojno, da bomo brez vsega". Ker je bila danes v Dohi zadeta elektrarna, se boji, da bodo kmalu ostali tudi brez elektrike in posledično brez možnosti kontakta s pristojnimi za evakuacijo in nenazadnje domačimi. "Do konca življenja imam samo eno željo: da pridem od tukaj varno domov. Če se mi to uresniči, ne potrebujem ničesar drugega".

Po informacijah Slovenke, ki je na poti domov iz Kenije, kjer je kot prostovoljka delala kot zobozdravnica, obtičala v Dohi, je v glavnem mestu Katarja trenutno najmanj 30 Slovencev in okoli sto Hrvatov.

Letalo za Zagreb je že vzletelo, a so se morali vrniti

V Doho je prišla v petek ob dveh popoldan, v soboto ob 9.15 pa je imela let v Zagreb. "Vzleteli smo po predvidenem času, eno uro smo leteli, potem pa nam je pilot sporočil, da je zračni prostor nad Iranom zaprt in da preverjajo možnost poti preko Savdske Arabije, a da je problem, če ne bomo imeli dovolj goriva. Rekli so, da bodo ugotovili, ali imamo dovolj goriva, in če ga ni, bomo šli nazaj v Doho. Po polurnem kroženju so nam sporočili, da se vračamo nazaj v Doho," opisuje prostovoljka iz Slovenije.

Ko so pristali v Dohi, so jim na letalu rekli, da bodo natočili gorivo in ponovno vzleteli. "Rekli so nam, naj ne zapuščamo letala in da bomo šli preko Savdske Arabije, Egipta, nato nad Grčijo in domov. Po 15 minutah čakanja so nas poslali z letala in zdaj smo v situaciji, v kakršni smo", še opiše.

Letalo za Zagreb je že vzletelo, a so se morali vrniti. Foto: Reuters

S potnico iz Slovenije in potnicama iz Hrvaške so same poiskale prenočišče

Letališče je morala iz sobote na nedeljo zapustiti, saj so ga evakuirali. Povezala se je s potnico iz Slovenije in dvema potnicama iz Hrvaške, ki jih prej ni poznala. Skupaj so si našle prenočišče v hotelu v Dohi. "Našle smo si ga čisto same, brez pomoči letališča ali kogarkoli drugega," doda.

Za zdaj si strošek prenočišča krijejo same, a kot poudari "so nam finance zadnja skrb, ki jo imamo. Zaradi mene, če izgubim vse, kar imam, samo da se varno vrnem domov."

Letališče je morala iz sobote na nedeljo zapustiti, saj so ga evakuirali. Foto: Guliverimage

Slišale so eksplozije in stekle v klet

Razmere v Dohi so grozne, opiše. "Odkar smo tukaj, nismo šle nič ven iz hotela. Prišle smo v soboto okoli desetih, šle v sobe, se stuširale, umirile in si rekle; dobro saj jutri bomo pa doma. Ugasnile smo luči, si zaželele lahko noč in dve minuti potem so se začeli grozni poki. In to se res res sliši. To je povsem drugače, kot ko slišiš eksplozijo na videoposnetku. Prepričana sem bila, da se je to zgodilo v sosednji ulici, da pada na tla in da sem pod vsakim naslednjim pokom lahko jaz," pove sogovornica, ki je resnično prestrašena.

Takoj, ko se je to zgodilo, so stekle po stopnicah v klet. Zaposleni so jim povedali, da gre za prestreganje raket v zraku. "Če si pogledal ven, si na nebu videl, kako gori. Slišalo se je okoli 30 pokov."

"Če si pogledal ven, si na nebu videl, kako gori," je povedala sogovornica. Fotografija je posneta v Dohi. Foto: Reuters

Še vedno so v kleti

Po dobri uri, preživeti v kleti, so se vrnile v sobo in spale, kolikor so lahko. Pokanje in eksplozije so se nadaljevale tudi v nedeljo zjutraj. Tako so celo nedeljo preživele v kleti, "saj se tam manj sliši in je lažje". Zvečer so se vrnile v sobe. "Danes ponoči smo kar v redu spale, ampak zjutraj se je pokanje znova začelo." Zato so se vrnile v klet, kjer so tudi v času, ko smo se pogovarjali z njimi.

Prenočišče so si morale poiskati same. Foto: Reuters

Obrnile so se na ministrstvo in veleposlaništvo: "Sledite navodilom lokalne oblasti"

Tako kot drugi ujeti Slovenci so tudi one poiskale pomoč. Obrnile so se na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. "Rekli so nam, da so nas zabeležili za seznam za evakuacijo, v primeru, da bodo evakuirali v Evropo."

Obrnile so se tudi na slovensko veleposlaništvo v Abu Dabiju. Tudi tam so jim rekli enako in dodali, naj sledijo navodilom lokalne oblasti. "Rekli so, naj ne hodimo ven, naj nismo pri oknih. To vse delamo," pojasni sogovornica.

"Rekli so, da se moramo pripraviti na vojno, da bomo brez vsega"

Poleg tega je Katar danes izdal navodilo, "naj imamo vsi pri sebi povoje, zdravila, prenosne baterije, vodo in hrano, ki imajo dolg rok trajanja. Rekli so, da se moramo pripraviti na vojno, na vojno stanje, da bomo brez vsega, saj so danes v Katarju napadli tudi elektrarno. Iskreno, zelo slabo kaže".

Sogovornica pravi, da odzivnost s strani veleposlaništva in ministrstva sicer ni slaba, ampak tudi če so na zvezi, "informacij ni nobenih. Pravijo samo, naj bomo potrpežljivi."

Neprestano je slišati eksplozije. Foto: Reuters

Kanček upanja

Danes je zaokrožila tudi informacija, da se pripravljata dva leta za Oman. "Te informacije smo se noro razveselile" in jo preverile na ministrstvu in veleposlaništvu, kjer pa so rekli, da ta informacija ni potrjena. "Zelo te potre, ko veš, da je majhna verjetnost, da se to res zgodi."

Slovenci v Dohi pozabljeni: "Razumem, da je cilj večina, ampak tudi mi smo ljudje"

Ujeta Slovenka je na vezi še s 30 Slovenkami in Slovenci in prav nihče od njih še ni dobil informacij o kakršnihkoli spremembah, premikih. "Razumemo, da Slovenija sama ne more veliko narediti, a mi smo del Evropske unije, ki pa ni tako majhna. Zelo veseli bi bili že samo informacije, da če plan A ne uspe, obstajata plana B in C. Ne pa da neprestano govorijo, da naj čakamo in sledimo navodilom lokalnih oblasti, ki pa so, da naj se pripravimo na vojno."

Pravi tudi, da so za razliko od ujetih Slovencev v Dubaju, Slovenci v Dohi pozabljeni. "Slovencev v Dubaju je več, nas je toliko manj. Občutek imamo, kot da so na nas pozabili. Razumem, da je cilj večina, ampak tudi mi smo ljudje".

"Do konca življenja imam samo eno željo"

Pogovor sklene z željo: "Do konca življenja imam samo eno željo: da pridem od tukaj varno domov. Če se mi to uresniči, ne potrebujem ničesar drugega", je dejala obupana sogovornica in sklenila: "Če bi štiri ure prej vzleteli, bi bili zdajle doma."

Sogovornica je zaradi kritičnih razmer prosila za anonimnost. Njeno ime hranimo v uredništvu. Povedala je tudi, da jim ni dovoljeno pošiljati nikakršnih fotografij in videoposnetkov, saj so za to predvidene stroge kazni.