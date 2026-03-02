Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
14.35

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 14.35

0 minut

Ves svet gleda prazno letalo, ki je zapustilo Abu Dabi. Letelo bo tudi čez Slovenijo.

Avtor:
M. T.

Letalo | Potniško letalo Lufthanse bo na poti iz Abu Dabija letelo tudi čez Slovenijo. | Foto Flightradar24

Potniško letalo Lufthanse bo na poti iz Abu Dabija letelo tudi čez Slovenijo.

Foto: Flightradar24

Več deset tisoč ljudi je na spletnem portalu Flightradar24, ki sledi lokacijam letal, spremljalo skrivnosten polet praznega nemškega velikana Airbus A380, ki je danes – v času, ko ogromno ljudi zaradi izrednih razmer na Bližnjem vzhodu ne more domov – poletel iz letališča v Združenih arabskih emiratih. Letalo je namenjeno v nemški München, letelo pa bo tudi čez Slovenijo.

Kot so pojasnili v nemški letalski družbi Lufthansa, ki upravlja polet DLH9851, so na letalu v Abu Dabiju potekala vzdrževalna dela, zdaj pa se vrača v Nemčijo.

Polet, ki je tehnične narave, opravljata zgolj dva pilota. Izvedba potniškega leta bi bila v dani situaciji nemogoča, so pri Lufthansi še opozorili na dejstvo, da so se Združeni arabski emirati, od koder je proti Nemčiji poletel Airbus, znašli tako rekoč sredi vojne vihre in da so razmere za zagotavljanje kabinskega osebja in varnosti poletov zato izredno negotove. "Brez stevardes je prevoz potnikov pravno in varnostno nemogoč," so sporočili.

Na portalu Flightradar sicer dodajajo, da je letališče v Abu Dabiju danes vendarle zapustilo že več potniških letal s potniki. Med drugim so bila namenjena v London, Amsterdam, New Delhi, Islamabad, Moskvo, Pariz, Karači.

Preberite tudi:

- Eksplozije v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi
Vojna v zraku je že odločena
- Groza na nemški križarki
Ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad
- Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Ni prijetno #video
- Na Bližnjem vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?
- Naslednik Alija Hameneja: kdo so najresnejši kandidati in kako ga izbere Zbor strokovnjakov?
- V več državah protesti zoper ZDA: ponekod tudi smrtne žrtve
- Zaradi napadov odpovedanih več tisoč letov, ladjarji opozarjajo na zamude
- V solzah na iranski TV: voditelj sporočil smrt Alija Hameneja
- Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev
- Iranci ponovno izstrelili rakete na Tel Aviv in DubajTrump: Ali Hamenej je mrtev

