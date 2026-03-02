Ves svet gleda prazno letalo, ki je zapustilo Abu Dabi. Letelo bo tudi čez Slovenijo.

Več deset tisoč ljudi je na spletnem portalu Flightradar24, ki sledi lokacijam letal, spremljalo skrivnosten polet praznega nemškega velikana Airbus A380, ki je danes – v času, ko ogromno ljudi zaradi izrednih razmer na Bližnjem vzhodu ne more domov – poletel iz letališča v Združenih arabskih emiratih. Letalo je namenjeno v nemški München, letelo pa bo tudi čez Slovenijo.

Kot so pojasnili v nemški letalski družbi Lufthansa, ki upravlja polet DLH9851, so na letalu v Abu Dabiju potekala vzdrževalna dela, zdaj pa se vrača v Nemčijo.

Tens of thousands are currently tracking Lufthansa flight LH9851 from Abu Dhabi to Munich. According to a Lufthansa spokesperson:

“Lufthansa's Airbus A380 D-AIMK has completed necessary maintenance in Abu Dhabi. Only two pilots are on board for the technical transfer flight. A… pic.twitter.com/gxkXgISgvi — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

Polet, ki je tehnične narave, opravljata zgolj dva pilota. Izvedba potniškega leta bi bila v dani situaciji nemogoča, so pri Lufthansi še opozorili na dejstvo, da so se Združeni arabski emirati, od koder je proti Nemčiji poletel Airbus, znašli tako rekoč sredi vojne vihre in da so razmere za zagotavljanje kabinskega osebja in varnosti poletov zato izredno negotove. "Brez stevardes je prevoz potnikov pravno in varnostno nemogoč," so sporočili.

Na portalu Flightradar sicer dodajajo, da je letališče v Abu Dabiju danes vendarle zapustilo že več potniških letal s potniki. Med drugim so bila namenjena v London, Amsterdam, New Delhi, Islamabad, Moskvo, Pariz, Karači.

8 passenger flights have been able to take off from Abu Dhabi since 14:00 local time. pic.twitter.com/4eYs3ReJaJ — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

