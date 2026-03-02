Strmoglavil ameriški F-15 #video

Po družbenih omrežjih se širi posnetek strmoglavljenja ameriškega letala F-15 v Kuvajtu. Iran je sporočil, da so njegove sile sestrelile letalo.

Fotografija pilota letala F-15 Foto: omrežje X/posnetek zaslona Pilotu letala F-15 naj bi se uspelo rešiti in je živ. Uspelo se mu je varno katapultirati, po pristanku pa je zanj poskrbela skupina lokalnih prebivalcev.

Napetosti na Bližnjem vzhodu so se v zadnjih dneh še stopnjevale, zračni promet nad več državami v regiji pa je skoraj v celoti militariziran. Kuvajt je dolgoletni zaveznik Združenih držav Amerike in ena ključnih logističnih točk ameriške vojske v Perzijskem zalivu.

V državi so pomembne ameriške baze in skladišča opreme, kuvajtski zračni prostor pa pogosto uporabljajo ameriška in zavezniška vojna letala med operacijami v Iraku, Siriji in drugod.

F-15 je ameriško večnamensko lovsko letalo četrte generacije, razvito v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki pa je še vedno eden glavnih stebrov ameriških zračnih sil. Znano je po izjemnih zmogljivostih zračne premoči, veliki hitrosti (več kot 2,5 macha) in močni oborožitvi, ki vključuje rakete zrak-zrak in natančno vodene bombe.

Različne različice letala F-15 uporabljajo tudi številni ameriški zavezniki, vključno z državami Perzijskega zaliva.