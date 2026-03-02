Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
17.23

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Vojna v Iranu Iran

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 17.23

21 minut

Vojna v Iranu: Najhujše šele prihaja, napoveduje Donald Trump

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | Po mnenju Donalda Trumpa je največje presenečenje vojne z Iranom dejstvo, da je Iran s povračilnimi udarci napadel arabske države, med drugim Kuvajt, Bahrajn, Združene arabske emirate, Katar.  | Foto Reuters

Po mnenju Donalda Trumpa je največje presenečenje vojne z Iranom dejstvo, da je Iran s povračilnimi udarci napadel arabske države, med drugim Kuvajt, Bahrajn, Združene arabske emirate, Katar. 

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je za televizijo CNN ocenil, da ameriške letalske sile Iran trenutno "razbijajo na prafaktorje", in napovedal, da veliki val napadov šele sledi.

"Razbijamo jih na prafaktorje. Mislim, da gre zelo dobro. Imamo najmogočnejšo vojsko na svetu in jo tudi uporabljamo," je Donald Trump v svojem značilnem slogu ocenil trenutno dogajanje, kar zadeva ameriške napade na Iran.

Za televizijo CNN je ob tem dejal, da ZDA Irana sploh še niso napadle z vsemi razpoložljivimi močmi, in ob tem napovedal, da veliki val šele prihaja, zgodil pa naj bi se kmalu.

Trump je prebivalstvo Irana v intervjuju za CNN ob tem pozval, naj "ostanejo za štirimi stenami in na varnem, saj zunaj trenutno ni varno".

Letalo
Novice Ves svet gleda prazno letalo, ki je zapustilo Abu Dabi. Letelo bo tudi čez Slovenijo.

Trump ne želi predolge vojne

Obdobje vojne z Iranom bo po mnenju Donalda Trumpa sicer trajalo okrog štiri tedne. Dejal je, da ne želi, da bi se zavleklo, po njegovih besedah pa vojaške operacije ZDA v Iranu trenutno potekajo še bolje od prvotnih načrtov.

Po mnenju Donalda Trumpa je največje presenečenje vojne z Iranom dejstvo, da je Iran s povračilnimi udarci napadel arabske države, med drugim Kuvajt, Bahrain, Združene arabske emirate, Katar. 

Preberite tudi:

- Iran grozi s silovitim napadom na članico Evropske unije
- Slovenca ujeta v Emiratih: kaj se dogaja zunaj Dubaja?
Vojna v zraku je že odločena
- Groza na nemški križarkiUbit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad
- Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Ni prijetno #video
- Na Bližnjem vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?

"Nihče ne ve, kdo vodi Iran. Niti Iranci."

Komentiral je tudi atentate na politično vodstvo Irana. Po besedah Trumpa so ga ZDA dobesedno "obglavile", saj so ubili ajatolo Hameneja in skoraj 50 drugih posameznikov, med katerimi naj bi bili tudi potencialni nasledniki ajatole. Trump ne ve, kdo trenutno vodi Iran, in ugiba, da Iranci tega ne vedo niti sami, poroča CNN.

Ameriški predsednik je v devetminutnem intervjuju za televizijo še dejal, da je bil poskus sklenitve dogovora z Iranom glede njihovega jedrskega programa neuspešen, ker se Iranci niso strinjali z nobeno ameriško ponudbo.

"Zdaj pa nam ni več treba skrbeti za dogovore. To je način, da se dogovoriš z Iranom," je izpostavil dejstvo, da so neuspešnim pogajanjem sledili vojaški napadi na Iran. 

Lovec F-15
Novice Šokantne podrobnosti o sestrelitvi treh ameriških F-15 #video
Blaž Hribar, CFA, sodnik, član uprave Pokojninske družbe A
Novice Kako bo konflikt vplival na cene v Sloveniji? Strokovnjak odgovarja.
nemška vojska
Novice Francija, Nemčija in Velika Britanija: Pripravljeni smo se boriti

Donald Trump Vojna v Iranu Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.