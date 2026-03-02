Ameriški predsednik Donald Trump je za televizijo CNN ocenil, da ameriške letalske sile Iran trenutno "razbijajo na prafaktorje", in napovedal, da veliki val napadov šele sledi.

"Razbijamo jih na prafaktorje. Mislim, da gre zelo dobro. Imamo najmogočnejšo vojsko na svetu in jo tudi uporabljamo," je Donald Trump v svojem značilnem slogu ocenil trenutno dogajanje, kar zadeva ameriške napade na Iran.

Za televizijo CNN je ob tem dejal, da ZDA Irana sploh še niso napadle z vsemi razpoložljivimi močmi, in ob tem napovedal, da veliki val šele prihaja, zgodil pa naj bi se kmalu.

Trump je prebivalstvo Irana v intervjuju za CNN ob tem pozval, naj "ostanejo za štirimi stenami in na varnem, saj zunaj trenutno ni varno".

Trump ne želi predolge vojne

Obdobje vojne z Iranom bo po mnenju Donalda Trumpa sicer trajalo okrog štiri tedne. Dejal je, da ne želi, da bi se zavleklo, po njegovih besedah pa vojaške operacije ZDA v Iranu trenutno potekajo še bolje od prvotnih načrtov.

Po mnenju Donalda Trumpa je največje presenečenje vojne z Iranom dejstvo, da je Iran s povračilnimi udarci napadel arabske države, med drugim Kuvajt, Bahrain, Združene arabske emirate, Katar.

"Nihče ne ve, kdo vodi Iran. Niti Iranci."

Komentiral je tudi atentate na politično vodstvo Irana. Po besedah Trumpa so ga ZDA dobesedno "obglavile", saj so ubili ajatolo Hameneja in skoraj 50 drugih posameznikov, med katerimi naj bi bili tudi potencialni nasledniki ajatole. Trump ne ve, kdo trenutno vodi Iran, in ugiba, da Iranci tega ne vedo niti sami, poroča CNN.

Ameriški predsednik je v devetminutnem intervjuju za televizijo še dejal, da je bil poskus sklenitve dogovora z Iranom glede njihovega jedrskega programa neuspešen, ker se Iranci niso strinjali z nobeno ameriško ponudbo.

"Zdaj pa nam ni več treba skrbeti za dogovore. To je način, da se dogovoriš z Iranom," je izpostavil dejstvo, da so neuspešnim pogajanjem sledili vojaški napadi na Iran.