Eksplozije v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. Iran: Z ZDA se ne nameravamo pogajati.

Najvišji iranski uradnik za nacionalno varnost Ali Laridžani je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da se Iran "z ZDA ne bo pogajal". Komentar je podal v odgovor na medijska poročanja, ki namigujejo, da se je Iran prek posrednikov obrnil na ZDA in zaprosil za nadaljevanje pogovorov, poroča CNN. Ob tem so dodali, da njihove ekipe na terenu poročajo o glasnih eksplozijah iz Dubaja, Abu Dabija in Dohe.

"Ameriški predsednik Donald Trump je s svojimi lažnimi upi regijo pahnil v kaos in je zdaj zaskrbljen zaradi nadaljnjih žrtev ameriških vojakov," je na družbenem omrežju X zapisal Laridžani, ki velja za eno najvplivnejših oseb v državi.

"S svojimi blodnjavimi dejanji je svoj slogan Amerika na prvem mestu spremenil v Izrael na prvem mestu in ameriške vojake žrtvoval za izraelsko željo po prevzemu oblasti," je dodal. Ob tem je Laridžani, ki je bil ključni svetovalec pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, dejal, da invazije niso sprožile iranske sile.

CNN medtem poroča, da njihove ekipe na terenu poročajo o glasnih eksplozijah v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. V Dubaju so slišali dve zaporedni eksploziji in videli vojaška letala, ki so letala nad njimi. Precej glasne poke je bilo slišati tudi v katarski prestolnici, medtem ko iz Abu Dabija poročajo o ogromni eksploziji. Sirene so se oglasile tudi v Bahrajnu, kjer so prebivalce pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto.