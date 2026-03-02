Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
5.56

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump vojna Izrael ZDA Iran

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 5.56

28 minut

Vojna v Iranu

Eksplozije v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. Iran: Z ZDA se ne nameravamo pogajati.

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Ali Laridžani | Laridžani je dejal, da invazije niso sprožile iranske sile. | Foto Reuters

Laridžani je dejal, da invazije niso sprožile iranske sile.

Foto: Reuters

Najvišji iranski uradnik za nacionalno varnost Ali Laridžani je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da se Iran "z ZDA ne bo pogajal". Komentar je podal v odgovor na medijska poročanja, ki namigujejo, da se je Iran prek posrednikov obrnil na ZDA in zaprosil za nadaljevanje pogovorov, poroča CNN. Ob tem so dodali, da njihove ekipe na terenu poročajo o glasnih eksplozijah iz Dubaja, Abu Dabija in Dohe.

"Ameriški predsednik Donald Trump je s svojimi lažnimi upi regijo pahnil v kaos in je zdaj zaskrbljen zaradi nadaljnjih žrtev ameriških vojakov," je na družbenem omrežju X zapisal Laridžani, ki velja za eno najvplivnejših oseb v državi.

"S svojimi blodnjavimi dejanji je svoj slogan Amerika na prvem mestu spremenil v Izrael na prvem mestu in ameriške vojake žrtvoval za izraelsko željo po prevzemu oblasti," je dodal. Ob tem je Laridžani, ki je bil ključni svetovalec pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, dejal, da invazije niso sprožile iranske sile.

CNN medtem poroča, da njihove ekipe na terenu poročajo o glasnih eksplozijah v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. V Dubaju so slišali dve zaporedni eksploziji in videli vojaška letala, ki so letala nad njimi. Precej glasne poke je bilo slišati tudi v katarski prestolnici, medtem ko iz Abu Dabija poročajo o ogromni eksploziji. Sirene so se oglasile tudi v Bahrajnu, kjer so prebivalce pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto.

Preberite še: 

Vojna v zraku je že odločena
- Groza na nemški križarki
Ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad
- Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Ni prijetno #video
- Na Bližnjem vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?
- Naslednik Alija Hameneja: kdo so najresnejši kandidati in kako ga izbere Zbor strokovnjakov?
- V več državah protesti zoper ZDA: ponekod tudi smrtne žrtve
- Zaradi napadov odpovedanih več tisoč letov, ladjarji opozarjajo na zamude
- V solzah na iranski TV: voditelj sporočil smrt Alija Hameneja
- Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev
- Iranci ponovno izstrelili rakete na Tel Aviv in Dubaj
Trump: Ali Hamenej je mrtev
Trump posnetek zaslona
Novice V Iranu je vojna, Donald Trump pa je zapel o atomski bombi #video
Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Oglasil se je Donald Trump in napovedal naslednje korake
F-35
Novice Je to razlog, da se je Trump odločil za napad na Iran?
Donald Trump vojna Izrael ZDA Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.