Po smrti iranskega vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja, ki je umrl po ameriško-izraelskem napadu, se iranski režim sooča z novo stvarnostjo. Ključno vprašanje je, kdo bo njegov naslednik. Mediji izpostavljajo nekatera imena, med njimi tudi Mojtaba Hameneja, sina umrlega Alija, vendar je pri morebitnem njegovem imenovanju prisotna zanka. V ozadju pa ostaja tudi strah, da bi ZDA in Izrael nadaljevali napade na druge predstavnike iranske oblasti.

Po islamski revoluciji leta 1979 je Iran vodil ajatola Ruholah Homeini, po njegovi smrti leta 1989 pa je vrhovni vodja postal Ali Hamenej, ki je skoraj štiri desetletja vladal z železno roko. Po njegovi smrti, v kateri je umrl v napadu ZDA in Izraela na Iran, se režim sooča z novo stvarnostjo in negotovostjo.

Kdo bo njegov naslednik?

Zdaj je na potezi 88-članski Zbor strokovnjakov, izvoljeno telo višjih duhovnikov, ki mora izbrati novega vrhovnega vodjo.. To nalogo je opravil že leta 1989, ko je po smrti Ruholaha Homeinija izbral prav Alija Hameneja. Do imenovanja naslednika pa po ustavi začasno vodenje prevzame tričlanski svet – sestavljajo ga iranski predsednik, predsednik sodstva ter član Sveta varuhov (12-članskega organa, ki nadzira volitve in presoja skladnost zakonov z ustavo in šeriatskim pravom).

Ključne politične in verske osebnosti v Iranu, ki se v medijih omenjajo v povezavi z nasledstvom po smrti Alija Hameneja. Foto: Guliverimage

Vladajoča elita bo morala hitro ukrepati, vendar velja ob morebitnem sestajanju nevarnost, da bi ZDA in Izrael napadli tudi tovrstne objekte, saj je po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa njihov cilj usmerjen proti aktualnemu režimu in se bodo bombardiranja nadaljevala tudi v prihodnjih dneh.

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni

Naslednik Hameneja mora, kot poroča CNN, izpolnjevati pogoje določene v ustavi – voditelj mora biti moški, med drugim duhovnik s političnimi kompetencami, zvestobo Islamski republiki ...

Mojtaba Hamenej

Eden od kandidatov bi lahko bil sin Hameneija, Mojtaba, ki je znan po tem, da ima pomemben vpliv v zakulisju in močne povezave z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC - vplivna vojaško-varnostna struktura v Iranu, ustanovljena po revoluciji 1979), najmočnejšo vojaško organizacijo v državi, pa tudi z njeno prostovoljno paravojaško silo Basij.

Mojtaba Hamenej, sin preminulega Alija Hameneja. Foto: Guliverimage

Vendar pa se nasledstvo z očeta na sina v šiitskem muslimanskem klerikalnem sistemu in Iranu ne odobrava. Poleg tega nima uradne vloge v režimu, ZDA pa so ga sankcionirale leta 2019.

Alireza Arafi

Alireza Arafi, manj znana osebnost, je uveljavljen klerik z izkušnjami v vladnih institucijah, ki je bil tudi Hamenejev zaupnik.

Trenutno je namestnik predsednika Zbora strokovnjakov in je bil član vplivnega varuhovega sveta, ki preverja kandidate na volitvah in zakone, ki jih sprejema parlament.

Arafi sicer ni znan kot politični težkokategornik in nima tesnih vezi z varnostnimi oblastmi.

Pravijo, da je tehnološko podkovan in tekoče govori arabščino in angleščino, poleg tega pa je objavil 24 knjig in člankov.

Mohammad Mehdi Mirbagheri

Po poročanju aktivističnega portala IranWire Mohammad Mehdi Mirbagheri močno nasprotuje Zahodu in verjame, da je konflikt med verniki in neverniki neizogiben. Trenutno vodi Akademijo islamskih znanosti v svetem mestu Qom na severu. Pred kratkim je vojno v Gazi komentiral z besedami, da je smrt celo polovice svetovnega prebivalstva "vredno tega", če to pomeni bližino Bogu.

Iranska ustava predvideva začasni vodstveni svet do izbire novega vrhovnega vodje. Na sliki Ali Hamenej. Foto: Guliverimage

Hasan Homeini

Hasan Homeini je vnuk ustanovitelja Islamske republike, ajatole Ruhole Homeinija, kar mu daje versko in revolucionarno legitimnost.

Služi kot skrbnik Homeinijevega mavzoleja, vendar ni opravljal javne funkcije. Znan je kot manj trdovraten kot mnogi njegovi vrstniki in mu je bilo leta 2016 prepovedano kandidirati za Zbor strokovnjakov.

Hašem Hoseini Bušehri

Hašem Hoseini Bušehri je visoki klerik, tesno povezan z institucijami, ki upravljajo nasledstvo, zlasti s Zborom strokovnjakov, kjer je prvi namestnik predsednika.

Pravijo, da je bil blizu Hameneju, vendar je v državi nizek in ni znano, da bi imel močne vezi z IRGC.

Nasledstvo v Iranu je formalno zapisano, a v praksi ga odločajo razmerja moči znotraj elite. Zato seznam kandidatov, ki kroži v medijih, še ni napoved izida, ampak le okvir. Do imenovanja novega vrhovnega vodje pa bo Iran ostal v prehodnem in varnostno občutljivem obdobju.