Barcola zadel za zmago Parižanov

Nogometaši vodilnega PSG so na gostovanju pri Le Havreju, ki doma redko izgublja, zmagali z 1:0 in imajo pred najbližjim zasledovalcem Lensom, ki je v petek remiziral pri Strasbourgu, zdaj štiri točke prednosti. Edini gol, PSG je igral brez Ousmana Dembeleja, Fabiana Ruiza in Joaa Nevesa, je v 37. minuti dosegel Bradley Barcola.

V senci izenačenega dvoboja za naslov se odvija dirka za evropske vozovnice. Najbolje zaenkrat kaže Lyonu, ki je na tretjem mestu tudi po porazu v prejšnjem krogu varno oddaljen od zasledovalcev, že v nedeljo pa bi se lahko položaj dodatno zapletel. Nogometaše Lyona namreč čaka gostovanje na vročem Velodromu, Marseille pa je s petimi točkami zaostanka trenutno glavni tekmec za tretje mesto. Pet točk po sobotni zmagi nad Toulusom zaostaja tudi Rennes.

Novo obdobje Marseilla pod vodstvom novopečenega trenerja Habiba Beyeja, ki je pred tem vodil Rennes, kot igralec pa je nosil dres Senegala in dobršen del kariere prebil pri Marseillu, kjer je izstopal v mnogih merilih, se je začelo s porazom pri Brestu z 0:2. Nihanje rezultatov je načelo stabilnost ekipe, kar je najbolj očitno pokazala tudi zapravljena enajstmetrovka Mason Greenwood, prvi strelec lige.

Lyon je medtem po dolgi seriji zmag prejel opomin v Strasbourgu, kar je lahko koristno ali pa nevarno – odvisno od nedeljskega odziva.

Francosko prvenstvo, 24. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Lestvica