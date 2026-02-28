Sobota, 28. 2. 2026, 22.41
1 ura, 25 minut
Italijansko prvenstvo, 27. krog
Inter po bolečem evropskem porazu "maršira" proti domačemu naslovu
Nogometaši Interja so sveže rane iz lige prvakov, kjer jih je senzacionalno ugnal norveški Bodo/Glimt, celili v italijanskem prvenstvu, v katerem suvereno korakajo proti naslovu. Nerazzurri so za osmo zaporedno zmago z 2:0 premagali Genoo, zadela sta Federico Dimarco in Hakan Calhanoglu, ki je v 70. minuti uspešno izvedel 11-metrovko. Inter ima pred najbližjim zasledovalcem Milanom, ki ga tekma tega kroga še čaka, 13 točk prednosti.
Aktualni prvak Napoli se je v sobto vrnil na zmagovito pot, pri Veroni, v kateri Sandija Lovrića znova ni bilo v kadru, je zmagal z golom Romeluja Lukakuja v 96. minuti za 2:1.
Romelu Lukaku je globo v sodnikovem dodatku zadel za zmago Napolija v Veroni.
Na uvodni sobotni tekmi je Como s 3:1 premagal Lecce in vsaj začasno na petem mestu prehitel Juventus.
Milan bo v nedeljo gostoval pri Cremoneseju. Derbi 27. kroga bo gostil rimski Olimpico, Roma se bo v nedeljo pomerila z Juventusom.
V petkovem večeru sta se Parma in Cagliari razšla z remijem.
Najboljši strelci:14 – Martínez (Inter)
9 – Douvikas (Como), Hojlund (Napoli), Paz (Como)
8 – Calhanoglu (Inter), Kean (Fiorentina), Leao (Milan), Pulisic (Milan), Yıldız (Juventus)
