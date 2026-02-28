Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Italijansko prvenstvo, 27. krog

Inter po bolečem evropskem porazu "maršira" proti domačemu naslovu

Nogometaši Interja so sveže rane iz lige prvakov, kjer jih je senzacionalno ugnal norveški Bodo/Glimt, celili v italijanskem prvenstvu, v katerem suvereno korakajo proti naslovu. Nerazzurri so za osmo zaporedno zmago z 2:0 premagali Genoo, zadela sta Federico Dimarco in Hakan Calhanoglu, ki je v 70. minuti uspešno izvedel 11-metrovko. Inter ima pred najbližjim zasledovalcem Milanom, ki ga tekma tega kroga še čaka, 13 točk prednosti.

Aktualni prvak Napoli se je v sobto vrnil na zmagovito pot, pri Veroni, v kateri Sandija Lovrića znova ni bilo v kadru, je zmagal z golom Romeluja Lukakuja v 96. minuti za 2:1.

Romelu Lukaku je globo v sodnikovem dodatku zadel za zmago Napolija v Veroni. | Foto: Reuters Romelu Lukaku je globo v sodnikovem dodatku zadel za zmago Napolija v Veroni. Foto: Reuters

Na uvodni sobotni tekmi je Como s 3:1 premagal Lecce in vsaj začasno na petem mestu prehitel Juventus.

Milan bo v nedeljo gostoval pri Cremoneseju. Derbi 27. kroga bo gostil rimski Olimpico, Roma se bo v nedeljo pomerila z Juventusom.

V petkovem večeru sta se Parma in Cagliari razšla z remijem.

Italijansko prvenstvo, 27. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Nedelja, 1. marec:

Ponedeljek, 2. marec:

Lestvica:

Najboljši strelci:

14 – Martínez (Inter)
9 – Douvikas (Como), Hojlund (Napoli), Paz (Como)
8 – Calhanoglu (Inter), Kean (Fiorentina), Leao (Milan), Pulisic (Milan), Yıldız (Juventus)
...
