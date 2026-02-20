Smola slovenskega reprezentanta v Italiji

Dogajanje v serie A se bo ta konec tedna začelo v Reggio Emilii, kjer se bosta zvečer za točke spopadla Sassuolo in Verona. Pri zadnjeuvrščenih gostih ne bo slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića, ki se je poškodoval ob nepravem času, ravno takrat, ko je v dresu Verone končno ujel tekmovalno formo, ki jo je tako pogrešal pri Udineseju. Juventus bo po bolečem porazu v Istanbulu doma pričakal Como, vodilni Inter pa po neuspehu na Norveškem odhaja k Lecceju. Nedelja ponuja derbi v Bergamu med Atalanto in branilcem naslova Napolijem, Milan bo pričakal Parmo, Roma pa Cremonese. Dve tekmi bosta še v ponedeljek.

Danes se obeta zelo pomembno srečanje za Verono, ki se krčevito bori za obstanek, a ji ne gre najboljše, saj je z zgolj dvema zmagama na zadnjem mestu. Italijanski prvak iz leta 1985 se nahaja v rezultatski krizi, ki jo bo skušal prekiniti na gostovanju pri Sassuolu, ki je na veliko bolj varnem desetem mestu na sredini lestvice. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić zaradi zdravstvenih težav ne bo kandidiral za srečanje. Tako bo izpustil še drugo tekmo v serie A zapored, kar je smola, saj je pred tem ravno ujel tekmovalno formo, ki jo je pogrešal pri Udineseju.

Cesc Fabregas je med tednom spravil v slabo voljo tudi Milan. Na San Siru je Como popeljal do točke (1:1). Foto: Reuters

Juventus čaka v soboto zahteven izziv. Predstavil se bo prvič po boleči turški petardi, ki je odmevala v njegovi mreži na gostovanju v ligi prvakov pri Galatasarayu (2:5). Zdaj bo gostil Como, ki mu gre dobro tako v prvenstvu kot tudi pokalu, varovanci Cesca Fabregasa pa bi se lahko z zmago približali Stari dami na zgolj točko zaostanka. Juventus je sicer v serie A nazadnje izgubil doma proti Comu 1. aprila 1951, nato pa ostal dvanajstkrat neporažen. V serie A zelo redko izgublja doma. Zadnjič je izgubil na Allianz Areni pred slabim letom, bilo je 9. marca 2025.

Tudi vodilni Inter ni navdušil med tednom v ligi prvakov. Po hladnem severu Evrope, kjer je doživel boleč poraz proti Bodo/Glimtu (1:3) čaka izbrance Christiana Chivuja gostovanje na vročem jugu Italije. Odhaja k Lecceju, k nekdanjemu delodajalcu Sebastjana Cimirotiča.

