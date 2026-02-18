Sreda, 18. 2. 2026, 22.40
9 minut
Italijansko prvenstvo, zaostala tekma 24. kroga
AC Milan proti presenečenju sezone samo do točke
Čeprav je bila ta sreda namenjena tekmam lige prvakov, se bile v nekaterih domačih prvenstvih na sporedu zaostale ali vnaprej odigrane tekme. Tako je bilo tudi v italijanski serie A, kjer je AC Milan gostil Como in osvojil le točko (1:1). Šlo je za tekmo 24. kroga, ki je bila prestavljena, ker je stadion San Siro pred 12 dnevi gostil odprtje zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026.
Como je povedel v 32. minuti, ko je po napaki domače obrambe na robu kazenskega prostora do žoge prišel Nico Paz in jo poslal v mrežo vratarja Mika Maignana. Milančani so skušali hitro odgovoriti, a je strel Fikayja Tomorija izvrstno ubranil gostujoči čuvaj mreže Jean Butez. V prvem polčasu so bili gostje podjetnejši in na odmor zasluženo odšli z vodstvom. Milan je v drugi polčas krenil odločneje in dosegel izenačujoči zadetek v 64. minuti, ko se je podaji Ardona Jasharija na robu kazenskega prostora znašel Rafael Leao in žogo z lobom poslal čez Buteza.
Milančani so imeli v drugem delu tekme precej več žogo v svoji posesti, a niso strli žilavih gostov, saj je bila njihova terenska premoč jalova. Za nameček so ostali še brez svojega trenerja Massimiliana Allegrija, ki je v 81. minuti prejel rdeči karton in moral posledično na tribuno. Do konca tekme se ni zgodilo nič več omembe vrednega. Milan na lestvici s 54 točkami s 25 tekem zaseda drugo mesto in ima sedem točk zaostanka za mestnim tekmecem Interjem, medtem ko je Como z 42 točkami šesti.
Italijansko prvenstvo, zaostala tekma 24. kroga:
Sreda, 18. februar:
Najboljši strelci:
14 - Martinez (Inter)
8 - Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan), Yildiz (Juventus)
7 - Calhanoglu (Inter), Davis (Udinese), Kean (Fiorentina), Krstović (Atalanta), Leao (Milan), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Thuram (Inter)
6 - Castro (Bologna), Colombo (Genoa), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli), Pellegrino (Parma), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma)
...