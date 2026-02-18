Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Italijansko prvenstvo, zaostala tekma 24. kroga

AC Milan proti presenečenju sezone samo do točke

AC Milan Rafael Leao | AC Milan je tokrat igral v rumenih dresih. Za izenačenje na 1:1 je zabil Rafael Leao. | Foto Reuters

AC Milan je tokrat igral v rumenih dresih. Za izenačenje na 1:1 je zabil Rafael Leao.

Foto: Reuters

Čeprav je bila ta sreda namenjena tekmam lige prvakov, se bile v nekaterih domačih prvenstvih na sporedu zaostale ali vnaprej odigrane tekme. Tako je bilo tudi v italijanski serie A, kjer je AC Milan gostil Como in osvojil le točko (1:1). Šlo je za tekmo 24. kroga, ki je bila prestavljena, ker je stadion San Siro pred 12 dnevi gostil odprtje zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026.

Leonardo Spinazzola
Sportal Roma dvakrat vodila, Napoli dvakrat izenačil. Interju razburljiv derbi.

Como je povedel v 32. minuti, ko je po napaki domače obrambe na robu kazenskega prostora do žoge prišel Nico Paz in jo poslal v mrežo vratarja Mika Maignana. Milančani so skušali hitro odgovoriti, a je strel Fikayja Tomorija izvrstno ubranil gostujoči čuvaj mreže Jean Butez. V prvem polčasu so bili gostje podjetnejši in na odmor zasluženo odšli z vodstvom. Milan je v drugi polčas krenil odločneje in dosegel izenačujoči zadetek v 64. minuti, ko se je podaji Ardona Jasharija na robu kazenskega prostora znašel Rafael Leao in žogo z lobom poslal čez Buteza.

Milančani so imeli v drugem delu tekme precej več žogo v svoji posesti, a niso strli žilavih gostov, saj je bila njihova terenska premoč jalova. Za nameček so ostali še brez svojega trenerja Massimiliana Allegrija, ki je v 81. minuti prejel rdeči karton in moral posledično na tribuno. Do konca tekme se ni zgodilo nič več omembe vrednega. Milan na lestvici s 54 točkami s 25 tekem zaseda drugo mesto in ima sedem točk zaostanka za mestnim tekmecem Interjem, medtem ko je Como z 42 točkami šesti. 

Italijansko prvenstvo, zaostala tekma 24. kroga:

Sreda, 18. februar:

Najboljši strelci:

14 - Martinez (Inter)
8 - Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan), Yildiz (Juventus)
7 - Calhanoglu (Inter), Davis (Udinese), Kean (Fiorentina), Krstović (Atalanta), Leao (Milan), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Thuram (Inter)  
6 - Castro (Bologna), Colombo (Genoa), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli), Pellegrino (Parma), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma)
...

Lautaro Martinez Inter Sassuolo
Sportal Inter nadigral Sassuolo, Juventus se je komaj izognil porazu
