AC Milan proti presenečenju sezone samo do točke

Čeprav je bila ta sreda namenjena tekmam lige prvakov , se bile v nekaterih domačih prvenstvih na sporedu zaostale ali vnaprej odigrane tekme. Tako je bilo tudi v italijanski serie A, kjer je AC Milan gostil Como in osvojil le točko (1:1). Šlo je za tekmo 24. kroga, ki je bila prestavljena, ker je stadion San Siro pred 12 dnevi gostil odprtje zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026.

Como je povedel v 32. minuti, ko je po napaki domače obrambe na robu kazenskega prostora do žoge prišel Nico Paz in jo poslal v mrežo vratarja Mika Maignana. Milančani so skušali hitro odgovoriti, a je strel Fikayja Tomorija izvrstno ubranil gostujoči čuvaj mreže Jean Butez. V prvem polčasu so bili gostje podjetnejši in na odmor zasluženo odšli z vodstvom. Milan je v drugi polčas krenil odločneje in dosegel izenačujoči zadetek v 64. minuti, ko se je podaji Ardona Jasharija na robu kazenskega prostora znašel Rafael Leao in žogo z lobom poslal čez Buteza.

Milančani so imeli v drugem delu tekme precej več žogo v svoji posesti, a niso strli žilavih gostov, saj je bila njihova terenska premoč jalova. Za nameček so ostali še brez svojega trenerja Massimiliana Allegrija, ki je v 81. minuti prejel rdeči karton in moral posledično na tribuno. Do konca tekme se ni zgodilo nič več omembe vrednega. Milan na lestvici s 54 točkami s 25 tekem zaseda drugo mesto in ima sedem točk zaostanka za mestnim tekmecem Interjem, medtem ko je Como z 42 točkami šesti.

Italijansko prvenstvo, zaostala tekma 24. kroga:

Sreda, 18. februar: