Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 9.47

Škoda peaq

Škoda Peaq - nove podrobnosti o največem športnem terencu iz Mlade Boleslave

Največji Škodin model bo imel lahko pet ali sedem sedežev, kapaciteta baterije bo 63 ali 91 kilovatnih ur.

Škoda z modelom peaq vstopa v najvišji razred električnih SUV-jev in predstavlja svoj največji ter najbolj prostoren serijski model doslej. Novi električni paradni konj, razvit na platformi MEB, bo na voljo od sredine leta 2026 in bo ključen za širitev znamkine električne ponudbe.

Peaq meri skoraj 4,9 metra in ponuja konfiguracijo s petimi ali sedmimi sedeži, ob čemer izstopa z največjim prtljažnikom v zgodovini znamke (do 1.010 litrov) ter največjo panoramsko streho doslej. Poudarek je na udobju – notranjost vključuje t. i. Relax paket z masažnimi sedeži, nasloni za noge, naprednim ozvočenjem Sonos in celo aplikacijo za dobro počutje, ki kabino spreminja v mobilni dnevni prostor.

Na voljo bodo tri pogonske različice (60, 90 in 90x) z močjo od 150 do 220 kilovatov ter baterijama kapacitete 63 ali 91 kWh. Zmogljivejši različici omogočata po WLTP več kot 600 kilometrov dosega in hitro polnjenje (10–80 % v približno 28 minutah), medtem ko štirikolesno gnani model 90x do 100 km/h pospeši v 6,7 sekunde.

Peaq tako združuje velikost, uporabnost in napredno električno tehnologijo ter predstavlja pomemben korak v strategiji znamke, ki želi do leta 2026 bistveno razširiti svojo ponudbo električnih vozil.

