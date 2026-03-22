Norišnica v Madridu! Real na fantastičnem derbiju pristrigel krila Atleticu.

Vodilna Barcelona je v nedeljo doma odpravila Rayo Vallecano (1:0) in prednost pred največjim tekmecem Realom, ki je nato na spektakularnem večernem mestnem derbiju ugnal Atletico (3:2), ohranila pri štirih točkah. Jan Oblak podobno kot njegov stanovski kolega pri belih baletnikih Thibaut Courtois zaradi zdravstvenih težav ni mogel pomagati soigralcem, junak srečanja pa je bil z dvema zadetkoma Vinicius Junior.

Špansko prvenstvo, 29. krog:

Nedelja, 22. marec:

Ademola Lookman je v prvem polčasu Atletico popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Real Madrid je na mestnem obračunu lovil znižanje na štiri točke zaostanka. Vsaj v prvem polčasu ni bil uspešen. Atletico je bil v podrejenem položaju, a je Ademola Lookman šokiral Santiago Bernabeu z vodstvom za goste v 33. minuti.

Domači so se ekspresno vrnili na začetku drugega. Najprej je Juana Mussa, ki je v vratih Atletica zamenjal Jana Oblaka, premagal Vinicius z bele točke, tri minute zatem je nezbrane goste kaznoval še Federico Valverde.

A tekma še ni bila odločena, saj je z izjemnim strelom z desne strani z več kot 20 metrov izenačil Nahuel Molina v 66. minuti. Vendar atleti niso dolgo zadržali ugodnega izida, saj je Vinicius pet minut pozneje spet zadel za 3:2.

Končnica je bila zelo vroča, Real je v 77. minuti ostal brez Valverdeja, ki je dobil rdeči karton po grobem prekršku. Za goste je kmalu zatem Julian Alvarez stresel okvir gola, na domači strani pa je bil Trent Alexander-Arnold blizu potrditvi zmage. V sodnikovem dodatku je za Atletico poskusil še Alexander Soerloth, a je bil v vratih Reala zbran Andrij Lunin.

Araujo popeljal Barcelono do treh točk

Vodilna Barcelona je v času poznega nedeljskega kosila povišala prednost pred zasledovalci. Katalonci, ki so med tednom v ligi prvakov pomendrali Newcastle kar s 7:2, so ugnali Rayo Vallecano z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Ronald Araujo.

Ronald Araujo je Barcelono popeljal do zmage.

Trener Hansi Flick je lahko zadovoljen s formo varovancev, veseli ga tudi, da je bila poškodba mečne mišice prvega vratarja Joana Garcie, sicer novopečenega španskega reprezentanta, le lažje narave. Garcia je tako branil proti madridskemu klubu. V končnici tekme, ko so bili gostje vse nevarnejši, je imel precej dela.

Villarreal je vprašanje zmagovalca v petek praktično rešil že po 23 minutah, ko je dosegel tri gole. Prvega v sedmi minuti Gerard Moreno, drugega Georges Mikautadze v 17., tretjega pa Nicolas Pepe. Villarreal je z zmago na lestvici na tretjem mestu za točko prehitel Oblakov Atletico.

Valverde zapušča Athletic Ernesto Valverde bo po koncu sezone zapustil trenerski stolček v Bilbau. Foto: Reuters Trener nogometnega kluba Athletic Bilbao Ernesto Valverde bo po izjemno uspešnem tretjem mandatu na čelu španskega prvoligaškega kluba po koncu sezone končal sodelovanje z baskovskim klubom. Dvainšestdesetletnik, ki je 40-letno sušo Bilbaa v lovu na trofeje leta 2024 končal z zmago v španskem kraljevem pokalu, je za klubsko spletno stran dejal, da o selitvi razmišlja že nekaj časa. "To je odločitev, o kateri sem razmišljal že dolgo, in o njej smo se pogovarjali in se dogovorili z vodstvom kluba," je Valverde povedal v videoposnetku, objavljenem na spletni strani kluba. Dodal je, da bo Bilbao, ki je trenutno na desetem mestu v la ligi in šest točk zaostaja za mesti, ki vodijo v Evropo, ostal osredotočen na delo do konca sezone. "Pred nami je še deset tekem in veliko lahko še pridobimo," je dejal. Njegova napoved bo spustila zaveso nad dolgoletno povezavo z baskovskim klubom. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je za Bilbao zaigral 170-krat in bil trikrat trener tega kluba, pri čemer je bil trenutni mandat, ki ga je začel leta 2022, najuspešnejši. V sezoni po zmagi v Copa del Reyu se je Bilbao uvrstil tudi v polfinale evropske lige, preden je izgubil proti Manchester Unitedu. Bilbao se je nato prvič po sezoni 2014/15 vrnil v ligo prvakov, a je zmagal le na dveh od osmih tekem ligaškega dela in se ni uvrstil v izločilne boje. Nedeljska tekma proti Betisu bo Valverdejeva 495. na čelu kluba.

