Avtorji:
R. P., Ž. L., STA

Nedelja,
22. 3. 2026,
23.09

Osveženo pred

4 ure, 44 minut

Villarreal Ernesto Valverde tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Atletico Madrid Barcelona Real Madrid špansko prvenstvo Jan Oblak Jan Oblak

Nedelja, 22. 3. 2026, 23.09

Špansko prvenstvo, 29. krog

Norišnica v Madridu! Real na fantastičnem derbiju pristrigel krila Atleticu.

Vinicius Junior | Vinicius je v 72. minuti z drugim zadetkom na srečanju odločil zmagovalca. | Foto Reuters

Vinicius je v 72. minuti z drugim zadetkom na srečanju odločil zmagovalca.

Foto: Reuters

Vodilna Barcelona je v nedeljo doma odpravila Rayo Vallecano (1:0) in prednost pred največjim tekmecem Realom, ki je nato na spektakularnem večernem mestnem derbiju ugnal Atletico (3:2), ohranila pri štirih točkah. Jan Oblak podobno kot njegov stanovski kolega pri belih baletnikih Thibaut Courtois zaradi zdravstvenih težav ni mogel pomagati soigralcem, junak srečanja pa je bil z dvema zadetkoma Vinicius Junior.

Špansko prvenstvo, 29. krog:

Nedelja, 22. marec:

Ademola Lookman je v prvem polčasu Atletico popeljal v vodstvo. | Foto: Reuters Ademola Lookman je v prvem polčasu Atletico popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Real Madrid je na mestnem obračunu lovil znižanje na štiri točke zaostanka. Vsaj v prvem polčasu ni bil uspešen. Atletico je bil v podrejenem položaju, a je Ademola Lookman šokiral Santiago Bernabeu z vodstvom za goste v 33. minuti.

Domači so se ekspresno vrnili na začetku drugega. Najprej je Juana Mussa, ki je v vratih Atletica zamenjal Jana Oblaka, premagal Vinicius z bele točke, tri minute zatem je nezbrane goste kaznoval še Federico Valverde.

A tekma še ni bila odločena, saj je z izjemnim strelom z desne strani z več kot 20 metrov izenačil Nahuel Molina v 66. minuti. Vendar atleti niso dolgo zadržali ugodnega izida, saj je Vinicius pet minut pozneje spet zadel za 3:2.

Končnica je bila zelo vroča, Real je v 77. minuti ostal brez Valverdeja, ki je dobil rdeči karton po grobem prekršku. Za goste je kmalu zatem Julian Alvarez stresel okvir gola, na domači strani pa je bil Trent Alexander-Arnold blizu potrditvi zmage. V sodnikovem dodatku je za Atletico poskusil še Alexander Soerloth, a je bil v vratih Reala zbran Andrij Lunin.

Araujo popeljal Barcelono do treh točk

Vodilna Barcelona je v času poznega nedeljskega kosila povišala prednost pred zasledovalci. Katalonci, ki so med tednom v ligi prvakov pomendrali Newcastle kar s 7:2, so ugnali Rayo Vallecano z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Ronald Araujo.

Ronald Araujo je Barcelono popeljal do zmage. Foto: Reuters

Trener Hansi Flick je lahko zadovoljen s formo varovancev, veseli ga tudi, da je bila poškodba mečne mišice prvega vratarja Joana Garcie, sicer novopečenega španskega reprezentanta, le lažje narave. Garcia je tako branil proti madridskemu klubu. V končnici tekme, ko so bili gostje vse nevarnejši, je imel precej dela.

Villarreal je vprašanje zmagovalca v petek praktično rešil že po 23 minutah, ko je dosegel tri gole. Prvega v sedmi minuti Gerard Moreno, drugega Georges Mikautadze v 17., tretjega pa Nicolas Pepe. Villarreal je z zmago na lestvici na tretjem mestu za točko prehitel Oblakov Atletico.

Valverde zapušča Athletic

Ernesto Valverde bo po koncu sezone zapustil trenerski stolček v Bilbau. Foto: Reuters Trener nogometnega kluba Athletic Bilbao Ernesto Valverde bo po izjemno uspešnem tretjem mandatu na čelu španskega prvoligaškega kluba po koncu sezone končal sodelovanje z baskovskim klubom. Dvainšestdesetletnik, ki je 40-letno sušo Bilbaa v lovu na trofeje leta 2024 končal z zmago v španskem kraljevem pokalu, je za klubsko spletno stran dejal, da o selitvi razmišlja že nekaj časa.

"To je odločitev, o kateri sem razmišljal že dolgo, in o njej smo se pogovarjali in se dogovorili z vodstvom kluba," je Valverde povedal v videoposnetku, objavljenem na spletni strani kluba.

Dodal je, da bo Bilbao, ki je trenutno na desetem mestu v la ligi in šest točk zaostaja za mesti, ki vodijo v Evropo, ostal osredotočen na delo do konca sezone. "Pred nami je še deset tekem in veliko lahko še pridobimo," je dejal. Njegova napoved bo spustila zaveso nad dolgoletno povezavo z baskovskim klubom.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je za Bilbao zaigral 170-krat in bil trikrat trener tega kluba, pri čemer je bil trenutni mandat, ki ga je začel leta 2022, najuspešnejši. V sezoni po zmagi v Copa del Reyu se je Bilbao uvrstil tudi v polfinale evropske lige, preden je izgubil proti Manchester Unitedu. Bilbao se je nato prvič po sezoni 2014/15 vrnil v ligo prvakov, a je zmagal le na dveh od osmih tekem ligaškega dela in se ni uvrstil v izločilne boje. Nedeljska tekma proti Betisu bo Valverdejeva 495. na čelu kluba.

Petek, 20. marec:

Sobota, 21. marec:

Nedelja, 22. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

23 – Mbappé (Real Madrid)
18 – Muriqi (Mallorca)
14 – Budimir (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)
12 – Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona)
11 – Borja Iglesias (Celta Vigo), Lewandowski (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid)
10 – De Frutos (Rayo Vallecano), Sørloth (Atlético Madrid)
9 – Boye (Alaves), Duro (Valencia), Mikautadze (Villarreal), Moleiro (Villarreal), Vanat (Girona),
...

