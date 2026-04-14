Olga Danilović, trenutno najboljša srbska teniška igralka in izbranka našega vratarja Jana Oblaka, se že nekaj časa ni oglasila. Zato so se v nekaterih srbskih medijih začeli spraševati, kje je in kaj se dogaja z visokoraslo teniško igralko.

To je pred tremi tedni na družbenih omrežjih objavila Olga Danilović.

V ponedeljek je izšla nova lestvica WTA, na kateri je Olga Danilović padla na 113. mesto, medtem ko je bila na začetku leta (5. januarja) uvrščena še na 67. mesto. Od takrat dalje njena krivulja uvrstitve na lestvici samo še pada.

Petindvajsetletna Beograjčanka, ki je bila lani poleti uvrščena na 32. mesto, v letošnji sezoni ni ravno veliko igrala. Pravzaprav je skupno odigrala sedem dvobojev. Nazadnje je stopila na igrišče na začetku februarja, ko se je na turnirju v Romuniji prebila do osmine finala. Njen letošnji izkupiček so štiri zmage in trije porazi.

Foto: Guliverimage

Kaj pa Jan Oblak?

Teniški poznavalci se vse pogosteje sprašujejo, kaj se dogaja z izbranko Jana Oblaka, saj se že dolgo časa ni oglasila. Posledično spremljamo tudi njen padec na lestvici.

V tančico skrivnosti pa je zavit tudi nastop Jana Oblaka, potem ko bo njegov Atletico Madrid na četrtfinalni povratni tekmi lige prvakov igral proti Barceloni. Atletico ima namreč priložnost, da se prvič po letu 2017 vrne v polfinale nogometne lige prvakov, potem ko ima pred povratno tekmo dva gola prednosti (2 : 0).

Jan Oblak je zaradi poškodbe odsoten že nekaj časa in je izpustil šest tekem. Nazadnje je zaigral 10. marca. 33-letni Oblak se je soigralcem že pridružil na treningu. Ali bo igral nocoj proti Barceloni, pa še ni povsem jasno. Skrivnosten je bil tudi Diego Simeone, trener Atletica, ki je novinarjem dejal, da bo postava znana nocoj ob 19. uri.

