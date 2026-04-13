Ta teden bomo dobili polfinaliste nogometne lige prvakov. V torek zvečer sta pred zahtevno nalogo Barcelona in Liverpool. Katalonci so prvo četrtfinalno tekmo proti madridskemu Atleticu izgubili z 0:2, z enakim izidom pa je PSG premagal ekipo iz mesta Beatlov. A tako iz Liverpoola kot Barcelone sporočajo, da verjamejo v preobrat.

Za Liverpool je tekma še pomembnejša kot za Barcelono, saj na domačih zelenicah nima najboljše sezone. Izpadel je iz ligaškega pokala in pokala FA, v premier ligi pa je trenutno peti. PSG bi jih na prvi tekmi lahko premagal še z višjim izidom. A če komu lahko uspe preobrniti rezultat, je to prav Liverpool. Spomnimo na leto 2019, ko so prvo polfinalno tekmo z Barcelono izgubili z 0:3, a na povratni zmagali s 4:0. "Da, verjamemo, da lahko jutri naredimo nekaj posebnega," je na ponedeljkovi uradni novinarski konferenci dejal trener Redsov Arne Slot. "A moramo pokazati nekaj zelo, zelo, zelo, zelo posebnega, da bi nam to uspelo, saj igramo proti evropskim prvakom. Naloga bo težka, a ni nemogoča."

Yamal: Ne smemo misliti, da bi bil preobrat čudež

Lamine Yamal Foto: Guliverimage Če Liverpool igra na domačem Anfieldu, bo Barceloni nekoliko težje, saj gostuje v Madridu na Metropolitanu. "Ne smemo misliti, da bi bil preobrat čudež. Verjamemo, da je preobrat dosegljiv – in zato smo tu. Lahko obljubim, da se bomo do konca borili, da ne izpademo," pred tekmo razmišlja mladi zvezdnik katalonskega ponosa Lamine Yamal.

Barcelona je pred osvojitvijo španske zvezdice, Atletico je šele četrti. "Že od malega sem navajen na veliko odgovornost. Osredotočen sem, da uživam, in takšnega izziva ne vidim kot težave." Zgodovina v ligi prvakov sicer ni na strani Barcelone. Do zdaj se je samo enkrat zgodilo, da je gostujoča ekipa na povratni tekmi nadoknadila zaostanek z 0:2 z domače tekme – ko je leta 2019 Manchester United v Parizu zmagal s 3:1. Je pa na domačem terenu Barcelona pred devetimi leti nadoknadila štiri gole zaostanka (PSG je na Nou Campu premagala s 6:1).

V sredo ob 21. uri bo Arsenal branil gol prednosti proti Sportingu (1:0), Bayern München pa proti madridskemu Realu (2:1).