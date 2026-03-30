Prijateljske nogometne tekme (29. marec)

Po Hrvaški od Kolumbije boljša tudi Francija

Desire Doue | Desire Doue je dvakrat zatresel mrežo Kolumbije. | Foto Reuters

Mladi zvezdnik PSG Desire Doue je dvakrat zadel v polno, ko je precej spremenjena Francija v nedeljo na prijateljski tekmi v Združenih državah Amerike premagala Kolumbijo s 3:1. Francija je uspešno turnejo pred svetovnim prvenstvom po ZDA nadgradila z drugo zmago nad južnoameriškim nasprotnikom v štirih dneh, potem ko je prej z 2:1 premagala Brazilijo. Selecao se bo v noči na sredo pomeril s Hrvaško, ki je pred dnevi v ZDA premagala Kolumbijo z 2:1.

Selektor Didier Deschamps je zamenjal celotno začetno postavo za tekmo, ki so jo odigrali na stadionu ekipe ameriškega nogometa NFL Washington Commanders v Landoverju v Marylandu, zadnjo, preden bo maja imenoval reprezentanco za SP.

Napadalec Paris Saint-Germaina Desire Doue je Francijo popeljal v vodstvo v 30. minuti, ko je njegov nizek strel z roba kazenskega prostora nesrečno preusmeril branilec Crystal Palacea Daniel Munoz. Napadalec Inter Milana Marcus Thuram je tik pred polčasom z glavo zadel po predložku igralca Monaca Maghnesa Aklioucha.

Thuram je v 56. minuti podal Doueju, ki je prišel do drugega gola na tekmi, Jaminton Campaz pa je Kolumbiji zagotovil zadetek v 77. minuti, tik preden je v igro vstopil kapetan Francije Kylian Mbappe. 

Kylian Mbappe se je povsem približal francoskemu rekordu. | Foto: Reuters

Zvezdnik Real Madrida je v četrtek dosegel gol proti Braziliji in je zgolj en gol oddaljen od izenačenja francoskega rekord vseh časov po številu doseženih golov. Mbappe po 96. nastopu za svojo državo ostaja pri 56 golih. Francoski rekord s 57 goli drži nedavno upokojeni Olivier Giroud.

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.