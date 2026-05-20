Reprezentanca DR Konga kljub izbruhu ebole lahko priputuje v ZDA. Kaj pa navijači?

DR Kongo | Navijači DR Kongo so tako konec marca proslavljali uvrstitev na SP 2026. | Foto Guliverimage

Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na svetovno prvenstvo v nogometu, kljub prepovedi vstopa državljanom te afriške države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Branko Oblak
Sportal Branko Oblak je bil prvi. Če leta 1930 ne bi bilo bojkota, bi bil drugi.

"Pričakujemo, da se bo ekipa DR Kongo lahko udeležila svetovnega prvenstva," je dejal visoki uradnik State Departmenta, ki je želel ostati anonimen. ZDA so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v DR Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh.

Ameriški uradnik je dejal, da je ekipa DR Kongo že trenirala v Evropi, zato morda v nobenem primeru ni bilo možno, da bi se reprezentanti lahko okužili. Če pa bi bili dejansko v DR Kongo v zadnjih 21 dneh, bi bili podvrženi strogemu pregledu, kakršne so tudi zahteve za ameriške državljane, ki se vračajo iz držav, kjer so zaznali primere okužbe s smrtonosno boleznijo.

"Prizadevamo si, da bi jih vključili v isti protokol testiranja v izolaciji, kot bi ga uporabili ameriški državljani, ki se vračajo, in stalni prebivalci," je dejal uradnik in dodal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz DR Kongo, ki bodo prišli navijat za ekipo.

DR Kongo se je na svetovno prvenstvo uvrstil šele drugič, potem ko je igral leta 1974, ko je bila država znana kot Zair. Takrat so se pomerili tudi z Jugoslavijo. Izgubili so z 0:9, med strelce pa se je vpisal tudi legendarni slovenski nogometaš in poznejši selektor Branko Oblak.

Leopardi nameravajo ohraniti bazo v Houstonu, kjer bodo 17. junija odigrali svojo prvo tekmo proti Portugalski v skupini K. Ekipa naj bi se 24. junija odpravila v Guadalajaro, kjer bo igrala proti Kolumbiji, preden se bo 28. junija vrnila v Združene države Amerike, kjer bo igrala proti Uzbekistanu v Atlanti.

