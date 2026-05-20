Španska nogometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu nastopila brez nogometaša Barcelone Fermina Lopeza, ki se je poškodoval na zadnji tekmi.

Triindvajsetletni igralec zvezne vrste Fermin Lopez si je minuli konec tedna na tekmi proti Betisu zlomil kost v desnem stopalu, operacijo, ki je bila potrebna, pa je že uspešno prestal, je poročala spletna stran barcablaugranes.

"Operacija je dobro minila, že se veselim vrnitve na igrišča, na katera se bom vrnil močnejši, tako telesno kot mentalno. Življenje zna biti kruto, isto velja za nogomet, to moramo sprejeti. Za reprezentanco bom moral navijati od doma," je dejal Lopez, ki bi se zagotovo znašel na ponedeljkovem seznamu španskega selektorja Luisa de la Fuenteja za pot čez lužo.

Lopez je v sezoni dosegel 13 golov, dodal pa še 17 asistenc.