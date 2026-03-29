Kaj potrebuje Slovenija? Elšnik brez dlake na jeziku.

Slovenska nogometna reprezentanca je z dvobojem na Madžarskem odprla novo poglavje. To je bila prva tekma pod taktirko Boštjana Cesarja. Rezultatsko se ni končala najbolje, Madžari so po boljšem drugem polčasu zmagali z 1:0, vseeno pa je bilo v taboru Slovencev čutiti optimizem. O spremembah in razlogih, zakaj bi lahko Slovenija v prihodnosti pod vodstvom Cesarja zaigrala bolje, sta po dvoboju spregovorila Andraž Šporar in Timi Max Elšnik.

Kaj bi bilo, če bi bilo … V nogometu odločajo malenkosti, stvari pa se spreminjajo iz sekunde v sekundo. V slovenski reprezentanci so prepričani, da bi se krivulja rezultata obrnila povsem drugače, če sodnik po imenitni akciji, v kateri sta madžarsko obrambo prelisičila strelec Danijel Šturm in podajalec Andraž Šporar, ne bi razveljavil zadetka Primorca.

Slovenija je bolje vstopila v srečanju in v 12. minuti tudi zatresla mrežo Madžarske, a je bil zadetek po posredovanju VAR razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Odločali so centimetri. Foto: Reuters

"Res škoda. Prepričan sem bil, da ni bil ofsajd, a se je na našo žalost izkazalo, da je bil," je dejal izkušeni slovenski napadalec Andraž Šporar, ki je bil prehiter za nekaj centimetrov. Tako je vodstvo Slovenije po boljši igri v začetnem delu srečanja, ko so presenetili gostitelje in narekovali ritem dvoboja, hitro izpuhtelo. Igrala se je komaj 12. minuta.

"Moramo si upati, ne smemo se bati napak"

Madžari so si večino priložnosti priigrali v drugem polčasu. Foto: Reuters "Če bi takrat dali gol, bi se tekma verjetno končala drugače. Odločali so centimetri, v vrhunskem športu odločajo res malenkosti. Ni pa zdaj v ospredju rezultat. Važno je, kako smo izpolnjevali zahteve selektorja in kako je zadovoljen s tem. Verjamem, da ima vizijo za naprej, da bo to izboljšal do takrat, ko bo šlo zares," je pojasnil Timi Max Elšnik in opisal razliko med igro slovenske reprezentance pod vodstvom prejšnjega selektorja Matjaža Keka in zdajšnjega stratega Boštjana Cesarja.

"Zdaj skušamo malce več igrati. Malce več delamo tudi na posesti, smo pa morda malce manj direktni. Manj igramo na rezultat in dolge žoge. Imamo pa tudi navodila, da se takrat, ko bo treba, spusti vseh deset igralcev v zadnjo tretjino igrišča. Da se, če bo treba, vsi branimo izza žoge. To bo odvisno od situacije. Po domače povedano pa moramo imeti 'jajca'. Moramo si upati, ker smo tehnično kakovostni in lahko izigramo tekmeca tudi čez sredino. Ne smemo pa se bati napak," je dal vedeti, da bo Cesarjeva Slovenija skušala delati na tem, da skuša imeti v svoji posesti čim več žog.

Šporar: Bolj realen rezultat bi bil 0:0

Andražu Šporarju se je imenitna priložnost za zadetek ponudila v drugem polčasu, a je madžarski vratar ubranil njegov strel. Foto: Reuters V slovenskem taboru je bilo kljub porazu in različnih obrazih, ki jih je pokazala Cesarjeva četa v prvem in drugem polčasu, prisotno veliko optimizma. Igralci čutijo, da so na dobri poti in se bodo tako igra kot tudi rezultati v prihodnje, če bodo sledili zahtevam novega selektorja, izboljšali.

"V prvem polčasu smo bili enakovredni, celo za odtenek boljši, bi dejal. V drugem polčasu pa so Madžari prihajali do priložnosti večinoma po naših napakah. Na koncu so eno tudi izkoristili, a mogoče prej iz lepših priložnosti niso zadeli. Dosegli so, recimo temu, malce srečen zadetek. A nogomet se igra za zadetke. Mi ga nismo dali, enkrat nas je ustavil nedovoljen položaj pri zadetku Šturma, nato sem zapravil priložnost še jaz. Na koncu smo doživeli grenak poraz. Rezultat 0:0 bi bil bolj realen," meni Šporar, ki je poudaril, da je Slovenija v drugem polčasu prelahko izgubljala žoge v conah, kjer si tega ne bi smela privoščila. Madžari, pri katerih ne manjka kakovostnih igralcev, so si tako lahko priigrali kar nekaj priložnosti.

Navijači Madžarske so lahko proslavljali prvo zmago nad Slovenijo po 28 letih. Foto: Reuters

Napadalec Slovana iz Bratislave je v napadu sodeloval z Žanom Vipotnikom in Danijelom Šturmom. Zaradi zdravstvenih težav je manjkal prvi napadalec Benjamin Šeško. "Manjkal nam je napadalec Manchester Uniteda, ki lahko sam obrne stvari na glavo. Pri tej formaciji pa je pomembno, da so bočni branilci zelo ofenzivni, da delajo višek," je Elšnik izpostavil recept za to, da bi si Slovenija v prihodnje pripravila še več priložnosti. Bočni branilci, sprva sta bila to v Budimpešti Erik Janža in Petar Stojanović, pozneje pa sta zaigrala tudi Žan Karničnik in novinec Jošt Urbančič, so pod vodstvom Cesarja primorani igrati drugače, saj na njihovih položajih pred njimi ni več krilnih igralcev.

Napake bo treba zmanjšati na minimum

Slovenija je leto 2026 odprla na enem najlepših stadionov v tem delu Evrope. Foto: Reuters Nov slog igre, ki ga skuša na igrišču vzpostaviti Slovenija, vključuje tudi večjo tveganost. Kako ga doživlja Elšnik? "Na začetku smo presenetili Madžare. Potrebovali so 20 minut, da so videli, da stojimo drugače. Takrat so se lovili. Nato pa energetsko ni bilo pričakovati, da bi jih lahko celoten polčas stiskali in napadali. Madžari imajo dovolj kakovosti, da so našli rešitev in umirili igro. Preizkusili smo veliko novih zahtev selektorja, veliko novih stvari, a bo potreben čas, da jih povsem osvojimo. Smernice pa so jasne. V užitek nam je bilo igrati, a bo treba napake, ki se dogajajo, zmanjšati na minimum. Zavestno smo šli v način nogometa, kjer je prisotno veliko tveganja. Tam si ne smeš privoščiti napak. Morali bomo še popraviti igro v zadnji tretjini, da bomo še bolj nevarni za gol. Moramo iti naprej korak po korak, imeti glavo gor," je zvezni igralec Crvene zvezde optimist, kar zadeva prihodnje tekme pod vodstvom Cesarja.

Slovenija je prek Danijela Šturma zatresla mrežo Madžarske že v 12. minuti, a je bil zadetek nato razveljavljen. Foto: Reuters

Kako pa je prvo tekmo pod vodstvom novega selektorja izkusil Šporar? ''Videle so se nove zamisli, zlasti v prvem polčasu. Moramo graditi na prvem polčasu. Takrat smo bili na igrišču videti dobro, nato pa smo malce padli. Sami smo se spravili v ta položaj, z lastnimi napakami. Igra se je prenesla na našo polovico, nismo bili dovolj nevarni za naprej, kljub temu pa smo imeli v drugem polčasu najlepšo priložnost,'' je izpostavil priložnost, ko je prodrl po desni strani in nato madžarskega vratarja prisilil k vrhunskemu posredovanju. To je bila edina priložnost Slovenije v drugem polčasu, Madžari pa so si jih priigrali bistveno več, tako da si jih lahko naštel na prste obeh rok.

Ognjeni krst Cesarja se je tako v izjemni kulisi polne Arene Puškaš končal s tesnim porazom Slovenije (0:1), nadaljevanjem strelske krize, ki se vleče že vse od neuspešnih kvalifikacij za SP 2026, a tudi optimizmom, da bi se lahko ob popolnem upoštevanju zahtev novega selektorja stvari v prihodnosti premaknile na bolje. Morda že v torek v Črni gori.