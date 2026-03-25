Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
25. 3. 2026,
9.20

1 ura, 19 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
špansko prvenstvo La Liga Luis Garcia Plaza Sevilla

Sreda, 25. 3. 2026, 9.20

1 ura, 19 minut

Luis Garcia Plaza novi trener Seville

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Luis Garcia Plaza | Luis Garcia Plaza ni več trener Seville. | Foto Getty Images

Luis Garcia Plaza ni več trener Seville.

Foto: Getty Images

Luis Garcia Plaza je novi trener nogometašev Seville, so v torek zvečer potrdili v klubu. Garcia je z ekipo iz Andaluzije podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. Prejšnji trener Matias Almeyda je odšel po seriji slabih izidov, za zamenjavo pa je bil kriv zadnji ligaški poraz z Valencio (0:2).

Garcia Plaza je nazadnje vodil Deportivo Alaves, kjer je bil trener do decembra 2024. Pred tem je vodil tudi Mallorco, Villarreal, Getafe, Levatne, Elche, savdski Al Šabab, kitajski Beijing Renhe, Baniyas v Emiratih. Trener je že 30 let.

Sevilla je trenutno na 15. mestu španske prve lige, le tri točke nad mesti, ki vodijo v nižji rang tekmovanja.

špansko prvenstvo La Liga Luis Garcia Plaza Sevilla
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

