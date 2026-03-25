Luis Garcia Plaza novi trener Seville

Luis Garcia Plaza je novi trener nogometašev Seville, so v torek zvečer potrdili v klubu. Garcia je z ekipo iz Andaluzije podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. Prejšnji trener Matias Almeyda je odšel po seriji slabih izidov, za zamenjavo pa je bil kriv zadnji ligaški poraz z Valencio (0:2).

Garcia Plaza je nazadnje vodil Deportivo Alaves, kjer je bil trener do decembra 2024. Pred tem je vodil tudi Mallorco, Villarreal, Getafe, Levatne, Elche, savdski Al Šabab, kitajski Beijing Renhe, Baniyas v Emiratih. Trener je že 30 let.

Sevilla je trenutno na 15. mestu španske prve lige, le tri točke nad mesti, ki vodijo v nižji rang tekmovanja.

