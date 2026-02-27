Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Žreb parov osmine finala lige prvakov

Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.

Real Madrid, Kylian Mbappe | S kom se bodo v osmini finala pomerili beli baletniki iz Madrida? S Cityjem ali Sportingom? | Foto Reuters

S kom se bodo v osmini finala pomerili beli baletniki iz Madrida? S Cityjem ali Sportingom?

Foto: Reuters

Žreb osmine finala lige prvakov je postregel z nemalo poslasticami. Rekorder tekmovanja Real Madrid se bo pomeril z Manchester Cityjem, evropski prvak PSG se bo udaril s Chelseajem, ki ga je ponižal lani v ZDA. Slovenske barve brani Jan Oblak. Z Atleticom se bo pomeril s Tottenhamom, ki ima opravka s kriznim obdobjem. V osmini finala prevladujejo angleški predstavniki, v izločilni del se jih je prebilo vseh šest. Znana je tudi morebitna pot klubov do finala.

Celje AEK Marko Nikolić
Sportal Celjska kroglica bo kmalu zaplesala. Se nekdanji trener Olimpije vrača v Slovenijo?

Po razburljivem dogajanju v torek in sredo so postali znani vsi udeleženci osmine finala. Najboljših osem klubov iz ligaškega dela, ki so si zagotovili neposreden nastop med najboljših 16, vstopa v žreb s statusom nosilca. Ta jim omogoča, da bodo povratno tekmo odigrali na domačem stadionu. Njihovi izzivalci so si morali nastop v osmini finala priigrati v kvalifikacijah. Ker med njimi ne manjka evropskih velikanov, bomo danes v Nyonu zagotovo dobili atraktivne pare.

Pri žrebu pomaga nekdanji hrvaški nogometni zvezdnik Ivan Rakitić, ki je osvojil ligo prvakov leta 2015 z Barcelono, bogato kariero pa sklenil lani v dresu splitskega Hajduka.

Pari osmine finala lige prvakov:

Real Madrid – Manchester City
Bodo/Glimt – Sporting Lizbona
PSG – Chelsea
Newcastle – Barcelona
Galatasaray – Liverpool
Atletico Madrid – Tottenham
Atalanta – Bayern München
Bayer Leverkusen – Arsenal

Vsak udeleženec ima pred žrebom dva kandidata za tekmeca. Branilec evropskega naslova PSG tako lahko naleti ali na Barcelono, v tem trenutku najboljši španski klub, ali pa na Chelsea, na katerega ga vežejo boleči spomini z lanskega svetovnega klubskega prvenstva v ZDA.

Real Madrid, ki se je v kvalifikacijah za osmino finala namučil proti Benfici, bi lahko imel znova opravka s portugalskim tekmecem, saj je eden izmed kandidatov Sporting Lizbona. Drugi kandidat je Manchester City, s katerim se je v zadnjem desetletju v ligi prvakov pomeril že večkrat, njun spopad pa bi zagotovo postregel s spektaklom.

Jan Oblak bo četrtfinalno vstopnico lovil proti tekmecu iz Anglije. Prva tekma bo v Madridu. | Foto: Guliverimage Jan Oblak bo četrtfinalno vstopnico lovil proti tekmecu iz Anglije. Prva tekma bo v Madridu. Foto: Guliverimage

Atletico Madrid, pri katerem brani Jan Oblak, ki ne skriva želje, da bi v tej sezoni končno osvojil ligo prvakov, se bo nameril na enega od angleških klubov. To bo ali Tottenham, ki je v rezultatski krizi, po novem pa ga skuša reševati hrvaški strateg Igor Tudor, ali Liverpool, ki je prebrodil težke jesenske čase pod taktirko Arneja Slota in ima vselej visoke cilje v ligi prvakov.

Med 16 udeleženci osmine finala je kar šest predstavnikov Anglije, ki so poskrbeli za neverjetno prevlado. Tri klube ima danes na plesu kroglic Španija, dva Nemčija – obstaja polovična možnost, da bosta Bayern in Bayer medsebojno obračunala že v osmini finala –, po enega pa Francija, Italija, Norveška, Portugalska in Turčija. Največje presenečenje evropske sezone je norveški prvak Bodo/Glimt, ki je v play-offu za osmino finala zadal boleč udarec lanskemu finalistu Interju, v osmini finala pa ga čaka Manchester City oziroma Sporting.

Osmina finala lige prvakov se bo prvič v zgodovini igrala tudi na skrajnem severu Norveške. | Foto: Reuters Osmina finala lige prvakov se bo prvič v zgodovini igrala tudi na skrajnem severu Norveške. Foto: Reuters

Danes bodo izžrebani tudi četrtfinalni in polfinalni pari. Tako bo jasna pot kandidatov do finala, ki ga bo 30. maja gostila Budimpešta.

Urnik preostalih tekem lige prvakov:

Osmina finala: 10. in 11. marec (prve tekme) ter 17. in 18 marec (povratne tekme)
Četrtfinale: 7. in 8. april (prve tekme) ter 14. in 15. april (povratne tekme)
Polfinale: 28. in 29. april (prvi tekmi) ter 4. in 5. maj (povratni tekmi)
Finale: 30. maj

Gibraltar Opica
Sportal Še ena manj! V bogati slovenski zbirki manjka le še palček.
ž
Bodo Glimt Inter
Sportal Senzacionalna pravljica, ki vliva upanje revnejšim
THUMb
Sportal Kam se je skril Jose Mourinho? Mladi zvezdnik Reala jo je dobro odnesel.
Real Benfica
Sportal Real in PSG sta se pošteno namučila, v Italiji je bilo dramatično. Na obeh tekmah.
Jan Oblak, Atletico Madrid
Sportal Oblak eden od junakov Atletica, senzacija na San Siru
Podražitev, bankovci, evri, denar
Sportal Fantastično, koliko denarja so Celjani že zaslužili v Evropi!
Konferenčna liga: NK Celje - Drita
Sportal Celjani še drugič zapored med 16 najboljših, Fiorentina močno trpela
