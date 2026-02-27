Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.

Žreb osmine finala lige prvakov je postregel z nemalo poslasticami. Rekorder tekmovanja Real Madrid se bo pomeril z Manchester Cityjem, evropski prvak PSG se bo udaril s Chelseajem, ki ga je ponižal lani v ZDA. Slovenske barve brani Jan Oblak. Z Atleticom se bo pomeril s Tottenhamom, ki ima opravka s kriznim obdobjem. V osmini finala prevladujejo angleški predstavniki, v izločilni del se jih je prebilo vseh šest. Znana je tudi morebitna pot klubov do finala.

Po razburljivem dogajanju v torek in sredo so postali znani vsi udeleženci osmine finala. Najboljših osem klubov iz ligaškega dela, ki so si zagotovili neposreden nastop med najboljših 16, vstopa v žreb s statusom nosilca. Ta jim omogoča, da bodo povratno tekmo odigrali na domačem stadionu. Njihovi izzivalci so si morali nastop v osmini finala priigrati v kvalifikacijah. Ker med njimi ne manjka evropskih velikanov, bomo danes v Nyonu zagotovo dobili atraktivne pare.

Pri žrebu pomaga nekdanji hrvaški nogometni zvezdnik Ivan Rakitić, ki je osvojil ligo prvakov leta 2015 z Barcelono, bogato kariero pa sklenil lani v dresu splitskega Hajduka.

Pari osmine finala lige prvakov: Real Madrid – Manchester City

Bodo/Glimt – Sporting Lizbona

PSG – Chelsea

Newcastle – Barcelona

Galatasaray – Liverpool

Atletico Madrid – Tottenham

Atalanta – Bayern München

Bayer Leverkusen – Arsenal

Vsak udeleženec ima pred žrebom dva kandidata za tekmeca. Branilec evropskega naslova PSG tako lahko naleti ali na Barcelono, v tem trenutku najboljši španski klub, ali pa na Chelsea, na katerega ga vežejo boleči spomini z lanskega svetovnega klubskega prvenstva v ZDA.

Real Madrid, ki se je v kvalifikacijah za osmino finala namučil proti Benfici, bi lahko imel znova opravka s portugalskim tekmecem, saj je eden izmed kandidatov Sporting Lizbona. Drugi kandidat je Manchester City, s katerim se je v zadnjem desetletju v ligi prvakov pomeril že večkrat, njun spopad pa bi zagotovo postregel s spektaklom.

Jan Oblak bo četrtfinalno vstopnico lovil proti tekmecu iz Anglije. Prva tekma bo v Madridu. Foto: Guliverimage

Atletico Madrid, pri katerem brani Jan Oblak, ki ne skriva želje, da bi v tej sezoni končno osvojil ligo prvakov, se bo nameril na enega od angleških klubov. To bo ali Tottenham, ki je v rezultatski krizi, po novem pa ga skuša reševati hrvaški strateg Igor Tudor, ali Liverpool, ki je prebrodil težke jesenske čase pod taktirko Arneja Slota in ima vselej visoke cilje v ligi prvakov.

Med 16 udeleženci osmine finala je kar šest predstavnikov Anglije, ki so poskrbeli za neverjetno prevlado. Tri klube ima danes na plesu kroglic Španija, dva Nemčija – obstaja polovična možnost, da bosta Bayern in Bayer medsebojno obračunala že v osmini finala –, po enega pa Francija, Italija, Norveška, Portugalska in Turčija. Največje presenečenje evropske sezone je norveški prvak Bodo/Glimt, ki je v play-offu za osmino finala zadal boleč udarec lanskemu finalistu Interju, v osmini finala pa ga čaka Manchester City oziroma Sporting.

Osmina finala lige prvakov se bo prvič v zgodovini igrala tudi na skrajnem severu Norveške. Foto: Reuters

Danes bodo izžrebani tudi četrtfinalni in polfinalni pari. Tako bo jasna pot kandidatov do finala, ki ga bo 30. maja gostila Budimpešta.