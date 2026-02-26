Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
17.31

Barcelona izgubila Frenkieja de Jonga za vsaj pet tednov

STA

Frenkie de Jong na prisilni počitek za vsaj pet tednov.
Foto: Reuters

Frenkie de Jong na prisilni počitek za vsaj pet tednov.

Foto: Reuters

Španski nogometni velikan Barcelona na kar nekaj ključnih tekmah v sezoni ne bo mogel računati na nizozemskega vezista Frenkieja de Jonga. Kot je poročala uradna spletna stran kluba, si je Nizozemec na treningu poškodoval desno stegensko mišico in bo odsoten od pet do šest tednov.

Nizozemec je v tej sezoni odigral 31 tekem in ravno na zadnji proti Levanteju dosegel svoj prvi gol v sezoni. V dresu katalonske zasedbe je skupno odigral 290 tekem in tako le še za dve tekmi zaostaja za tem, da se izenači s Phillipom Cocujem kot Nizozemcem z največ nastopi za Barcelono.

De Jong je eden ključnih igralcev v zvezni vrsti ekipe, ki jo vodi Hansi Flick. Izpustil bo kar nekaj pomembnih tekem, med njimi domače ligaške z Villarrealom, madridskim Atleticom Jana Oblaka in Sevillo ter ligaško gostujočo z Athleticom Bilbaom.

Obenem pa ga bržčas ne bo niti na tekmah osmine finala lige prvakov, kjer Barcelono čaka obračun z Newcastlom ali branilcem naslova Paris Saint-Germainom.

Barcelona sicer v domači ligi vodi po 25 krogih, ima točko več od madridskega Reala.

