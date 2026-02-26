Četrtek, 26. 2. 2026, 4.00
Vsi tekmeci slovenskih klubov v Evropi (1992 - 2026)
Še ena manj! V bogati slovenski zbirki manjka le še palček.
Slovenski nogometni klubi v evropskih tekmovanjih nastopajo že dobra tri desetletja. Največje podvige je dosegal Maribor, v zadnjih letih pa so najbolj odmevali dosežki Celja. Na sončni strani Alp se je predstavila pestra in raznolika druščina tekmecev, vse od evropskih velikanov iz najbogatejših držav, vajenih osvajanj največjih lovorik, pa do amaterskih ekip iz manjših dežel, že vnaprej obsojenih na poraz. Prejšnji teden je Slovenija izkusila nekaj novega. Celjani so gostovali pri Driti, na seznamu držav slovenskih tekmecev v Evropi pa se je tako prvič znašel Kosovo. Danes bo odigrana še povratna tekma v knežjem mestu. Do popolne zbirke, obračunov s predstavniki vseh preostalih članic Uefe, teh je natanko 54, manjka le še ena država. Katera je to? In s kom vse so se v Evropi že merili slovenski klubi? Preverite v zajetnem seznamu v spodnjih vrsticah …
Seznam udejstvovanj slovenskih nogometnih klubov v Evropi se je začel polniti leta 1992. Po krstni sezoni v domačem prvenstvu, ki je prvič potekalo v obdobju državne samostojnosti, v njem pa je zaradi kakovostnega kadra, s katerim je še sezono poprej tekmovala v zvezni jugoslovanski ligi, izstopala Olimpija, so si trije najboljši slovenski klubi priigrali nastop v Evropi. Ples kroglic je bil zelo radodaren. Vsi so imeli opravka z resničnimi evropskimi velikani.
Zmaji so najprej zlahka preskočili estonsko oviro, nato pa doživeli izjemno čast, saj so se namerili na enega takrat največjih favoritov za osvojitev evropske krone, AC Milan. Rdeče-črni so bili pričakovano razred zase, podobno zajetni sta bili tudi razliki med Mariborom in madridskim Atleticom ter Izolo in Benfico iz Lizbone. Slovenija je tako v kratkem obdobju v živo pozdravila tri zveneča imena, predstavnike evropske klubske smetane, in hitro spoznala, kako velike razlike vladajo v evropskem nogometu.
V zgodovini so se slovenski klubi pomerili proti največjemu številu različnih tekmecev iz Nemčije (9): Borussia Dortmund (Maribor 1993), Eintracht Frankfurt (Olimpija 1994), Köln (Rudar 1995), Bayer Leverkusen (Maribor 1999), Stuttgart (Domžale 2005), Hertha Berlin (Interblock 2008), Schalke (Maribor 2014), Freiburg (Domžale 2017) in Heidenheim (Olimpija 2024). Nato sledijo predstavniki Hrvaške, Romunije, Srbije in Švedske (vsi po osem), le enkrat pa so se slovenski klubi namerili na predstavnike Ferskih otokov, Kosova in Liechtensteina. Na fotografiji prizor z gostovanja Olimpije v Frankfurtu leta 1994. Zanimivo je, da je zdajšnji trener Eintrachta Španec Albert Riera, ki je zmaje leta 2023 popeljal do dvojne krone v Sloveniji.
Razlike so se nato iz sezone v sezono ponekod manjšale, nemalokrat so pri senzacionalnih zgodbah, ki se tako pogosto pojavljajo v evropskih tekmovanjih, sodelovali tudi slovenski klubi. Najlepšo zgodbo prejšnjega stoletja je zagotovo spisal Maribor. Zlata Prašnikarjeva generacija se je leta 1999 uvrstila v skupinski del lige prvakov. Preskočila je tudi bogati Lyon. Takratni serijski francoski prvak je izgubil na obeh tekmah proti vijolicam! Le nekaj mesecev pozneje so za dodatno srečo z reprezentanco poskrbeli še Katančevi junaki, ko so se prebili na evropsko prvenstvo 2000. To so bili časi težko ponovljive nogometne evforije v Sloveniji.
Maribor je leta 1999 senzacionalno v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil bogati francoski klub Lyon, za katerega je takrat nastopal tudi brazilski zvezdnik Sonny Anderson. Tako ga je pokrival nekdanji obrambni steber vijolic Marinko Galić.
Maribor šokiral rumeno podmornico
Sedem let pozneje je Maribor postal edini slovenski klub, ki je osvojil evropsko tekmovanje. To je bil pokal Intertoto, ki je predstavljal svojevrstno uverturo v evropsko sezono, vanj pa so se uvrstili klubi, ki se jim zaradi slabših uvrstitev v prvenstvu ni uspelo prebiti niti v pokal Uefa, takratnega predhodnika lige Europa. Izbranci Marijana Pušnika so v vročem poletju 2006 v Evropi zaigrali kot v transu, v zadnjem krogu, svojevrstnem finalu, pa presenetili Villarreal. Rumena podmornica je le nekaj mesecev pred tem nesrečno izpadla v polfinalu lige prvakov, nato pa objokovala neuspeh proti Mariboru!
Maribor je leta 2006 presenetil Villarreal, postal eden izmed zmagovalcev pokala Intertoto in si prislužil nastop v pokalu Uefa.
Vijolice so z evropskimi podvigi najbolj opozarjale nase v obdobju, ko je vlogo športnega direktorja opravljal Zlatko Zahović. Takrat so postale malodane reden udeleženec skupinskih del evropskih tekmovanj. Maribor je trikrat zaigral v ligi Europa, v sezoni 2013/14 pa se celo prebil v izločilni del ter tako kot prvi slovenski klub prezimil v Evropi, nato pa drago prodal kožo poznejšemu zmagovalcu Sevilli.
Dvakrat se je Maribor uvrstil še v ligo prvakov, kjer se je meril s številnimi evropskimi velikani. Ni se osmešil, ampak marljivo nabiral točke in marsikomu prekrižal načrte. Z evropsko elito se je nazadnje družil leta 2017.
Slovenski klubi so se pomerili že s slabo polovico vseh evropskih prvakov. Na evropski prestol se je povzpelo 24 klubov, kar 11 pa jih je žreb povezal s slovenskimi predstavniki. To so Liverpool (na fotografiji gostovanje Maribora leta 2017), Chelsea, Marseille, Milan, Borussia Dortmund, Ajax, PSV, Benfica, Steaua Bukarešta, Crvena zvezda in Celtic. Slovenski klubi se niso pomerili še s 13 evropskimi prvaki. To so rekorder Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, Manchester United, Feyenoord, Bayern München, Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburger SV, Porto, Manchester City in PSG.
Najprej Mura, pozneje še Olimpija in Celje
Pred petimi leti je Mura postala prvi slovenski klub, ki se je uvrstil v skupinski del novoustanovljene konferenčne lige. Tekmovanja ni sklenila praznih rok, v spominu bo ostala spektakularna zmaga nad favoriziranim Tottenhamom v Ljudskem vrtu. Dve leti pozneje je prvič v glavnem delu najmanj kakovostnega izmed treh evropskih tekmovanj zaigrala Olimpija. Zmaji so izboljšali dosežek Mure, premagali so KI Klaksvik, v Bratislavi pa presenetili še Slovan. To je bila napoved še bolj plodnih uspehov slovenskih predstavnikov v konferenčni ligi.
Veselje nogometašev Mure po zadetku Amadeja Maroše za zmago nad Tottenhamom.
Sezona 2024/25 je predstavljala prelomnico, prvič v zgodovini sta se v glavni del tekmovanja uvrstila kar dva slovenska kluba. Tako Olimpija kot tudi Celje nista razočarala. Zbrala sta dovolj točk, da sta prezimila v Evropi, zaigrala v izločilnem delu, v njem pa je šlo grofom pod vodstvom Alberta Riere tako dobro, da so se prebili v četrtfinale konferenčne lige, tam pa po hudem boju v Italiji izpadli proti favorizirani Fiorentini.
Nogometaši Celja so v prejšnji sezoni v četrtfinalu konferenčne lige namučili Fiorentino. Na povratni tekmi v Firencah so celo vodili z 2:1.
Celjani, ki so v zadnjem obdobju prevzeli primat trenutno najbolj uspešnega slovenskega kluba v Evropi, navijače razvajajo s pozitivnimi rezultati tudi v tej sezoni. Danes se jim ponuja priložnost, da se v konferenčni ligi prebijejo v osmino finala. Če bodo na stadionu Z'dežele ubranili prednost s prve tekme v Prištini (3:2), takrat je Celjane prvič vodil Ivan Majevski, se bodo prebili med najboljših 16, v petek pa na žrebu v Nyonu izvedeli ime novega tekmeca. To bo atenski AEK, stari znanec Celjanov, oziroma praška Sparta.
Ostaja le še Gibraltar
Prejšnji teden je tako slovenski klubski nogomet izkusil nekaj novega. Celjani so gostovali pri Driti, na seznamu držav, iz katerih prihaja slovenski tekmec v Evropi, pa se je tako prvič znašel Kosovo. Danes bo odigrana še povratna tekma v knežjem mestu. Zanimivo je, da je bil Kosovo že 53. različna članica Evropske nogometne zveze, proti kateri so zaigrali slovenski klubi. Do popolne zbirke, vseh članic Uefe vključno s Slovenijo je namreč 55, manjka le še ena država.
Gíbraltar je čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Leži v jugozahodni Evropi na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka in ima velik strateški pomen, saj Gibraltarski preliv povezuje Atlantski ocean in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko.
Da bi bila evropska zbirka slovenskih klubov popolna, bo moral ples kroglic v prihodnosti slovenske klube združiti še z eno članico Uefe. To pa je Gibraltar. Z njo se je v zadnjih letih že merila slovenska članska reprezentanca, na klubski ravni pa še ni bilo te priložnosti. Morda jo dočakamo v sezoni 2026/27.
Gibraltar v reprezentančnem nogometu na evropskem zemljevidu že dolgo predstavlja palčka, proti kateremu boljše izbrane vrste izboljšujejo razliko v zadetkih. Kar pa se tiče klubskega nogometa, je ta na bolj spoštljivi ravni.
Gibraltar je edino območje v Evropi, kjer v divjini živijo opice. Okrog 300 berberskih opic oziroma gibraltarskih magotov se tako svobodno sprehaja po gibraltarskem naravnem parku. Na visokem klifu The Rock se tako pogosto znajdejo v objektivih turistov.
Serijski prvak Lincoln Red Imps namreč v zadnjih sezonah dosega vedno boljše uspehe v evropskih tekmovanjih. V tej sezoni je zaigral celo v ligaškem delu konferenčne lige in v tekmovanje, v katerem so nastopili tudi Celjani, osvojil 26. mesto. Doma je bil nepremagljiv. Osvojil je kar sedem točk, med drugim premagal Lech Poznan (2:1) in Sigmo Olomouc (2:1), remiziral pa z Rijeko (1:1). Pri zadnjih dveh omenjenih je lani gostovalo Celje, a se z obeh gostovanj vrnil praznih rok. Izgubil je tako na Češkem kot tudi Hrvaškem.
Vsi slovenski tekmeci v Evropi (države po abecednem vrstnem redu):
Albanija (5):
Tirana (Gorica 2005, Domžale 2007)
Vllaznia (Koper 2008)
Laci (Rudar 2014)
Partizani Tirana (Maribor 2018)
Egnatia (Olimpija 2025)
Andora (3):
Sant Julia (Maribor 2006)
Lusitanos (Domžale 2016)
Inter Club d'Escaldes (Olimpija 2025)
Anglija (6):
Tottenham (Rudar 1995, Maribor 2012, Mura 2021)
Liverpool (Olimpija 2003, Maribor 2017)
Birmingham City (Maribor 2011)
Wigan (Maribor 2013)
Chelsea (Maribor 2014)
West Ham (Domžale 2016)
Armenija (6):
Zvartnots (Primorje 2002)
Shirak (Gorica 2017)
Ararat-Armenia (Celje 2020)
Urartu (Maribor 2021)
Pyunik Erevan (Celje 2024)
Noah (Olimpija 2025)
Avstrija (4):
Austria Dunaj (Maribor 1994, 1996, Olimpija 2011)
Austria Lustenau (Rudar 1999)
Sturm Gradec (Mura 2021)
LASK Linz (Olimpija 2024)
Azerbajdžan (6):
Neftči Baku (Gorica 2000, 2001, Koper 2014)
Shafa Baku (Olimpija 2001)
Baku (Mura 2012)
Qabala (Maribor 2016)
Qarabag (Olimpija 2018, 2023)
Sabah (Celje 2025)
Belgija (6):
Club Brugge (Gorica 1997, Maribor 2011)
Genk (Maribor 1999)
Anderlecht (Olimpija 1999)
Westerlo (Primorje 2012)
Zulte Waregem (Maribor 2013)
Cercle Brugge (Olimpija 2024)
Belorusija (2):
Šahtjor Soligorsk (Domžale 2016, Maribor 2022)
Neman Grodno (Celje 2023)
Bolgarija (6):
Levski Sofija (Olimpija 1994, 1996, Celje 2005, Maribor 2016)
Litex Loveč (Koper 2006)
Černomorec Burgas (Gorica 2008)
CSKA Sofija (Mura 2012)
Ludogorec Razgrad (Maribor 2019, Mura 2021, Olimpija 2023)
Botev Plovdiv (Maribor 2024)
Bosna in Hercegovina (6):
Sloboda Tuzla (Celje 2004)
Orašje (Domžale 2006)
Široki Brijeg (Koper 2007, Olimpija 2010, 2011, Domžale 2018)
Željezničar Sarajevo (Maribor 2012, Koper 2025)
Zrinjski Mostar (Maribor 2014, 2017, Olimpija 2020, Bravo 2024)
Borac Banjaluka (Olimpija 2025)
Ciper (3):
APOEL Nikozija (Maribor 2002, 2013, Celje 2025)
Pafos (Celje 2024)
AEK Larnaka (Celje 2025)
Češka (4):
Sparta Praga (Maribor 2009)
Viktoria Plzen (Maribor 2013)
Banik Ostrava (Celje 2025)
Sigma Olomouc (Celje 2025)
Črna gora (2):
Zeta Golubovci (Maribor 2006, Interblock 2008)
Čelik Nikšić (Koper 2014)
Danska (7):
Odense (Celje 1993)
Köbenhavn (Maribor 1996, Gorica 2004)
Lyngby (Mura 1996)
Aarhus (Olimpija 1996, Celje 2001, Mura 2020)
Silkeborg (Mura 1998)
Bröndby (Olimpija 2001)
Randers (Gorica 2010)
Estonija (4):
Norma Tallinn (Olimpija 1992, Maribor 1994)
Flora Tallinn (Gorica 2004, Domžale 2017, Celje 2024)
Narva Trans (Rudar 2009)
Nomme Kalju (Mura 2020)
Ferski otoki (1):
KI Klaksvik (Olimpija 2023)
Finska (4):
Lahti (Gorica 2009)
VPS Vaasa (Olimpija 2017)
HJK Helsinki (Olimpija 2018, Maribor 2022, Olimpija 2024)
Honka (Domžale 2021)
Francija (5):
Lyon (Maribor 1999)
Monaco (Gorica 2004)
Marseille (Domžale 2017)
Rennes (Mura 2021)
Lille (Olimpija 2023)
Grčija (6):
Apollon Atene (Olimpija 1995)
Olympiakos Pirej (Maribor 1995)
AEK Atene (Olimpija 1996, Gorica 2004, Celje 2025)
Panathinaikos Atene (Gorica 1999, Maribor 2012)
Egaleo (Koper 2003)
Panionios (Gorica 2017)
Gruzija (2):
Wit Georgia (Maribor 2009)
Chikhura Sachkhere (Maribor 2018)
Hrvaška (8):
Varteks Varaždin (Rudar 1998)
Osijek (Gorica 2001)
Zagreb (Koper 2003)
Dinamo Zagreb (Maribor 2003, 2012, Primorje 2004, Domžale 2007, 2008, Koper 2010)
Slaven Belupo (Drava 2005)
Split (Domžale 2008)
Hajduk Split (Koper 2015)
Rijeka (Olimpija 2024, Celje 2025)
Irska (6):
Derry City (Maribor 1997)
Shelbourne (Olimpija 2003, Celje 2025)
Bohemians (Olimpija 2011)
Dundalk (Celje 2020)
St. Patrick's Athletic (Mura 2022)
Shamrock Rovers (Celje 2024, 2025)
Islandija (4):
Keflavik (Maribor 1996)
Vikingur (Koper 2015, Olimpija 2020)
FH (Maribor 2017)
Valur (Domžale 2017, Maribor 2019)
Italija (6):
Milan (Olimpija 1992)
Lazio (Maribor 1999, 2012, Mura 2012)
Roma (Gorica 2000)
Parma (Maribor 2003)
Palermo (Maribor 2010)
Fiorentina (Celje 2024)
Izrael (5):
Maccabi Haifa (Celje 1997, 2003, Maribor 2011, Mura 2019)
Ashdod (Domžale 2005)
Hapoel Tel Aviv (Domžale 2006)
Maccabi Tel Aviv (Maribor 2014, Gorica 2016, Celje 2023)
Hapoel Be'er Sheva (Maribor 2017)
Kazahstan (3):
Šahter Karagandy (Koper 2011)
Astana (Maribor 2015)
Kairat Almaty (Olimpija 2025)
Kosovo (1):
Drita (Celje 2026)
Latvija (4):
Skonto Riga (Olimpija 1993, Maribor 1995)
Daugava Riga (Mura 1998)
RFS Riga (Olimpija 2019)
Valmiera (Olimpija 2023)
Liechtenstein (1):
Vaduz (Koper 2022)
Litva (2):
Žalgiris Vilna (Mura 1995, 2021)
Kareda Šiauliai (Maribor 1998, Olimpija 1999)
Luksemburg (5):
Union Luxembourg (Primorje 1997)
F91 Dudelange (Domžale 2008, Maribor 2011, 2012)
Jeunesse Esch (Olimpija 2012)
Swift Hesperange (Domžale 2021)
Differdange 03 (Olimpija 2022, Maribor 2023)
Madžarska (2):
Videoton (Maribor 2010)
Paks (Maribor 2024)
Malta (5):
Hamrun Spartans (Maribor 1992)
Marsaxlokk (Primorje 2004)
Birkirkara (Maribor 2007, 2013, 2023, Olimpija 2021)
Hibernians (Gorica 2008)
Balzan (Domžale 2019, 2023)
Moldavija (5):
Constructorul Kišinjev (Rudar 1998)
Zimbru Kišinjev (Maribor 2000)
Šerif Tiraspol (Olimpija 2000, Maribor 2022, Olimpija 2024)
Dacia Kišinjev (Celje 2012)
Sfintul Gheorghe (Mura 2022)
Nemčija (9):
Borussia Dortmund (Maribor 1993)
Eintracht Frankfurt (Olimpija 1994)
Köln (Rudar 1995)
Bayer Leverkusen (Maribor 1999)
Stuttgart (Domžale 2005)
Hertha Berlin (Interblock 2008)
Schalke (Maribor 2014)
Freiburg (Domžale 2017)
Heidenheim (Olimpija 2024)
Nizozemska (5):
Roda Kerkrade (Olimpija 1995, Primorje 1997)
Ajax Amsterdam (Maribor 1997)
PSV Eindhoven (Maribor 1998, Mura 2020)
Heerenveen (Koper 2003)
Vitesse (Mura 2021)
Norveška (4):
Tromso (Olimpija 2012, Celje 2013)
Molde (Gorica 2014, Celje 2020)
Rosenborg (Maribor 2019, Domžale 2021)
Viking Stavanger (Koper 2025)
Poljska (4):
Wisla Krakov (Maribor 1998, Primorje 2002)
Slask Vroclav (Celje 2015)
Jagiellonia Bialystok (Olimpija 2024, Celje 2024)
Legia Varšava (Celje 2025)
Portugalska (5):
Benfica Lizbona (Izola 1992)
Braga (Maribor 2011)
Sporting Lizbona (Maribor 2014)
Santa Clara (Olimpija 2021)
Vitoria Guimaraes (Celje 2023, 2024)
Romunija (8):
Gloria Bistrita (Maribor 1993)
Otelul Galati (Gorica 1997)
Rapid Bukarešta (Gorica 2002)
Steaua Bukarešta (Gorica 2006, Rudar 2018)
Astra Giurgiu (Domžale 2013)
Sepsi OSK (Olimpija 2022)
CFR Cluj (Maribor 2022)
Universitatea Craiova (Maribor 2024)
Rusija (5):
Lokomotiv Nižji Novgorod (Celje 1997)
Zenit St. Peterburg (Primorje 2000)
Rubin Kazan (Maribor 2013)
Spartak Moskva (Maribor 2017)
Ufa (Domžale 2018)
San Marino (2):
Domagnano (Domžale 2005)
Tre Fiori (Rudar 2018)
Severna Irska (4):
Linfield (Gorica 2006)
Crusaders (Olimpija 2018)
Coleraine (Maribor 2020)
Larne (Olimpija 2024)
Severna Makedonija (6):
Vardar Skopje (Gorica 1996)
Makedonija GP (Olimpija 1998)
Belasica (Celje 2003)
Sileks (Maribor 2003)
Rabotnički (Gorica 2007)
Shkendija (Mura 2021)
Slovaška (6):
Petržalka (Celje 2001)
Dubnica (Koper 2003)
Žilina (Olimpija 2013)
Trenčin (Olimpija 2016)
Spartak Trnava (Olimpija 2018)
Slovan Bratislava (Olimpija 2023, Celje 2024)
Srbija (8):
Bečej* (Mura 1996)
Proleter Zrenjanin* (Celje 1997)
Budućnost Banatski Dvor* (Maribor 2004)
Partizan Beograd (Maribor 2006)
Hajduk Kula (Maribor 2007)
Crvena zvezda (Rudar 2009)
Čukarički (Domžale 2015)
Vojvodina Novi Sad (Maribor 2024)
Škotska (4):
Glasgow Rangers (Maribor 2001, 2011, 2018)
Hibernian (Maribor 2010)
Celtic Glasgow (Maribor 2014)
Aberdeen (Maribor 2016)
Španija (5):
Atletico Madrid (Maribor 1992)
Espanyol (Olimpija 2000)
Villarreal (Maribor 2006)
Sevilla (Maribor 2014, 2017)
Betis Sevilla (Celje 2024)
Švedska (8):
Östers (Rudar 1995)
Örebro (Maribor 1996)
AIK Solna (Primorje 1997, Maribor 2019)
Halmstads (Rudar 1999)
Helsingborgs (Koper 2002)
Malmö (Domžale 2019)
Hammarby (Maribor 2021)
Djurgarden (Maribor 2024)
Švica (6):
Aarau (Mura 1994)
Luzern (Rudar 1995)
Basel (Korotan 1999)
Lausanne (Celje 2001)
Zürich (Maribor 2009)
Lugano (Celje 2024, 2025)
Turčija (6):
Antalyaspor (Celje 1997)
Bešiktaš (Maribor 1997)
Yeni Malatyaspor (Olimpija 2019)
Galatasaray (Olimpija 2023)
Fenerbahče (Maribor 2023)
Istanbul Basaksehir (Celje 2024)
Ukrajina (4):
Dinamo Kijev (Maribor 1999)
Metalurg Doneck (Interblock 2009)
Arsenal Kijev (Mura 2012)
Polissya Žitomir (Olimpija 2024)
Wales (3):
Inter Cardiff (Gorica 1999)
Connah's Quay Nomads (Bravo 2024)
The New Saints (Celje 2024)
*takrat še ZR Jugoslavija